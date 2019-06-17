تنسيق الالتحاق بالتمريض العسكري بعد الثانوية 2019 .. تعرف على الشروط والمميزات ومواعيد التقديم

تم إعلان اليوم عن فتح باب قبول دفعة جديدة للالتحاق بالتمريض العسكري والمعاهد الصحية العسكرية، من الدفعات المختلفة حيث اعتمد اليوم القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول/ محمد زكي، عن قبول دفعة جديدة من الطلبة الراغبين للالتحاق بالمعاهد الصحية العسكرية أو التمريض العسكري للذكور والإناث، على أن يتم تقديم الأوراق بعد قراءة الشروط اللازمة في المعهد الصحي بحوش عيسي بالنسبة للذكور، وتقديم أوراق الإناث في المعهد الصحي بأحمد جلال، وفيما يلي الشروط والضوابط التي وضعتها وزارة الدفاع لقبول دفعة جديدة هذا العام.

شروط الالتحاق بالتمريض العسكري هذا العام 2019:

وضع وزير الدفاع والإنتاج الحربي بعض الشروط اللازم استيفائها على جميع المتقدمين بالمعاهد الصحية للذكور والإناث، الحاصلين على الثانوية العام علمي علوم أو الثانوي الأزهري علمي فقط، دفعات خريجي 2017- 2018 -2019 وفيما يلي الشروط:

1- ألا يقل مجموع المتقدم من الحاصلين على الثانوية العامة علمي علوم أو الثانوية الأزهرية علمي عن 60% ، وألا يقل نسبة درجات اللغة الإنجليزية عن 70%.

2- ألا يقل السن عن 17 عام، وألا يزيد عن 21 عام في1 أكتوبر 2019.

3- أن يكون مصري الجنسية ومن أبوين وأصل مصري.

4- أن يكون حسن السمعة والسير والسلوك.

5- غير متزوج للذكور والإناث أيضاً.

6- لم يسبق له الزواج ولن يسمح له بالزواج إلا بعد التخرج تماماً.

7- اجتياز المتقدم الاختبارات التي وضعتها الوزارة( النفسية واللياقة والطبية وكشف الهيئة والتحاليل اللازمة).

كما اشترط الهيئة على المتقدم ألا يكون له سبق التقدم بالسنوات الماضي بالإعلانات السابقة وتم رفضه، ويحق للمعهد بعد توقيع الكشف الطبي واللياقة البدنية استبعاد من تراه غير مناسب للالتحاق.

مميزات الالتحاق بالتمريض العسكري:

للحصول على الدبلوم الصحي العسكري، يجب اجتياز جميع الاختبارات بنجاح خلال مدة الدراسة المحددة وهى عامين دراسيين، وعن مميزات الدراسة بالمعهد الصحي العسكري هي كالتالي:

1- الحصول على درجة رقيب متطوع بالقوات المسلحة.

2- إرسال الطلاب والطالبات لبعثات داخلية وخارجية، من أجل الاستفادة بالخبرات الكاملة.

3- يحصل الخريج على جميع امتيازات القوات المسلحة.

يتم سحب ملفات ونماذج التطوع بداية من يوم 1-7-2019 إلي يوم 15-8-2019 ، على أن تقدم الملفات بعد استيفاء ما بها في موعد أقصاه 24-8-2019 بالمدرسة الثانوية العسكرية للتمريض بكوبري القبة بالنسبة للذكور، والمدرسة الثانوية العسكرية للتمريض بالمعادى بالنسبة للإناث.