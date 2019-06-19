تنسيق التمريض العسكري | أماكن وشروط التقديم في التمريض العسكري 2019 للطلاب والطالبات

تنسيق التمريض العسكري ؛ يعد من أكثر ما يبحث عنه الكثير من الطلاب والطالبات خريجي الإعدادية في العام الدراسي الحالي، حيث أصبح تنسيق التمريض العسكري محط أنظار الكثير من الطلاب، عقب اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية في العام الدراسي الحالي، وذلك في كافة مناطق ومحافظات جمهورية مصر العربية، حيث يبحث كافة الطلاب عن شروط القبول في مدارس التمريض العسكري والأوراق المطلوبة من أجل الالتحاق في التمريض العسكري.
وتعد معاهد التمريض العسكري 2019، من المدارس الهامة التي يحتاجها الكثير من الطلاب والطالبات من أجل الالتحاق بها، حيث إنها تمتلك مستقبل مهني مضمون للغاية، ويخشى الكثير من ارتفاع التنسيق في الوقت الحالي.
وسوف نستعرض لكم الشروط والتفاصيل الكاملة من أجل الالتحاق بالتمريض العسكري سواء للطلاب أو الطالبات في مختلف مناطق ومحافظات مصر.
شروط القبول في مدارس التمريض العسكري 2019
- يشترط أن لا يقل مجموع الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة علمي علوم أو الأزهرية علمي عن نسبة 60%.
- كما يشترط أن لا تقل درجة اللغة الانجليزية عن 70%.
- ويشترط أن لا يقل سن الطالب عن 17 عاماً، ولا يزيد عن 21 عاماً في 1-10-2019.
- كما يشترط أن يكون الطالب أو الطالبة مصري الجنسية ومن أبوين مصريين.
- ويجب أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير متزوج، ولا يمكن الزواج إلا عقب التخرج بنجاح والحصول على الترخيص بمزاولة المهنة.
- ويشترط اجتياز الاختبارات المحددة سواء الطبية أو النفسية أو اللياقة البدنية وكشف الهيئة والتحاليل الطبية.
- كما يجب الحصول على موافقة ولي الأمر من أجل الالتحاق بالقوات المسلحة.
أماكن التقديم بمدراس التمريض العسكري للذكور
- المعهد الصحي في حوش عيسي للطلاب.
- المدرسة الثانوية العسكرية للتمريض ذكور بكوبرى القبة.
أماكن التقديم بمدراس التمريض العسكري للإناث
- المدرسة الثانوية العسكرية لتمريض إناث بالمعادى.
- المعهد الصحي للقوات المسلحة ذكور بحوش عيسى.
- المدرسة الثانوية العسكرية لتمريض إناث بالمركز الطبي العالمي.
- المدرسة الثانوية العسكرية لتمريض إناث بالإسكندرية.
- المدرسة الثانوية العسكرية للتمريض إناث بسوهاج
- المعهد الصحي للقوات المسلحة إناث بأحمد جلال.
الأوراق المطلوبة للتقدم في التمريض العسكري 2019
ويشترط على الراغبين في الالتحاق بالتمريض العسكري، إحضار الأوراق التالية:
- أصل شهادة الميلاد كمبيوتر.
- نموذج 1 جند للذكور.
- ثماني صور شخصية حديثة.
- بطاقة شخصية لمن تخطي 16 عاماً.
- شهادة الدرجات والنجاح معتمدة.
- الصحيفة الجنائية للطالب وولي الامر.
- نموذج 9 جند للذكور وختمه من التجنيد والتعبئة.
ويذكر أن تقديم الملفات في مدارس التمريض العسكري 2019، وذلك ابتداء من 1/7- 14/8/ 2019 ، كما سوف يبدأ تقديم الملفات ابتداء من 15-7-2019، وآخر موعد للتقديم 26/8/2019، ويتم تقديم الملفات في المدرس الثانوية العسكرية للتمريض في كوبري القبة للذكور، والمدرسة الثانوية العسكرية للتمريض إناث بالمعادى.
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