دليلك للتنسيق| مؤشرات تنسيق الثانوية الأزهرية 2019 علمي، أدبي، شريعة إسلامية

يبحث طلاب الثانوية الأزهرية عن مؤشرات تنسيق الثانوية الأزهرية 2019 وذلك بعد إعلان النتيجة ومعرفة الطلاب للدرجات والنسبة المئوية لامتحانات الثانوية الأزهرية، وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم عن الحد الأدنى لتقديم المرحلة الأولى للثانوية العامة وكان التنسيق مرتفع جداً عن العام الماضي مما أثار بعد القلق لدى طلاب الثانوية الأزهرية، ويبحث الطلاب عن تنسيق الثانوية الأزهرية للاطمئنان على تنسيق العام الحالي.

وتُشير التوقعات لتنسيق الثانوية الأزهرية 2019 بأن يكون متقارب عن تنسيق العام المضي وتكون الزيادة بنسبة 0.5% فقط، وذلك بعد أن تم إعلان نسبة نجاح الثانوية الأزهرية ومن المتوقع أن يرتفع تنسيق كليات الطب بسبب ارتفاع نسبة نجاح القسم العلمي والتي وصلت إلى 67.7% وتنخفض كليات القيم الأدبي الذي حصل على نسبة نجاح 41.78% وكانت النسبة الإجمالية لنجاح طلاب الثانوية الأزهرية 2019 49.9%.

مؤشرات تنسيق الكليات الأزهرية 2019

من المتوقع أن لا تزيد درجات القبول في الكليات بأكثر من 0.5% عن تنسيق 2018 ونعرض لكم درجات تنسيق العام الماضي لمعرفة الهدف والمرحلة التعليمية القادمة بشكل تقريبي لحين اعتماد الأزهر الشريف تنسيق الكليات الأزهرية 2019 والإعلان عن الحد الادنى للقبول في الكليات للقسم العلمي والأدبي والشريعة الإسلامية:

تم توفير الملفات لتحميلها ومعرفة درجات القبول في الكليات الأزهرية وعمل المقارنة مع تنسيق العام الماضي:

حمل الملفات على جهاز الحاسوب الخاص بك لمعرفة الدرجات المطلوبة للالتحاق بالكليات الأزهرية للمجموعة العلمية والادبية بنين، بنات.

بوابة الحكومة المصرية لتنسيق الكليات الأزهرية

يتيح موقع بوابة الحكومة المصرية تقديم الرغبات لطلاب الثانوية الأزهرية، وذلك عن طريق الرقم السري الموجود في شهادة نتيجة الثانوية التي تم الحصول عليها من المعاهد والمستند الرسمي للنجاح، وذلك وقت فتح باب التسجيل في التنسيق الإلكتروني ومازال باب التسجيل في التنسيق مغلق لحين الإعلان عن موعد فتح باب التنسيق لطلاب الثانوية الأزهرية قريباً.