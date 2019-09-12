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نتيجة تنسيق الأزهر 2019
نتيجة تنسيق الأزهر 2019
أخبار التعليم

تنسيق الثانوية الأزهرية 2019.. أعرف الحدود الدنيا للقبول بكليات جامعة الأزهر بالقاهرة والمحافظات

تنسيق الأزهر 2019

بواسطة أشرف السيد 0

عقد  الدكتور يوسف عامر نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، مؤتمراً صحفياً للإعلان عن نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2019، حيث قال في المؤتمر الصحفي بأن عدد الطلاب الناجحين في الثانوية الأزهرية هذا العام 2019 بلغ نحو 116 ألف طالب وطالبه، قام 97 ألف طالب وطالبهم منهم بتسجيل رغباتهم على الموقع الإلكتروني للتنسيق في حين تخلف نحو 19 ألف طالب وطالبه عن تسجيل رغباتهم على موقع التنسيق الإلكتروني.



الحدود الدنيا للقبول بكلبات جامعة الأزهر بالقاهرة والمحافظات 2019:-

أشار الدكتور يوسف عامر بأن الحدود الدنيا للقبول بكليات جامعة الأزهر للعام الدراسي الجامعي 2019/2020 جاءت كالتالي :-



الكليةالحد الأدنى للقبول
علمي بنين وبنات
طب بنين الأزهر بالقاهرة621 درجة بنسبة 95.54%
طب بنين دمياط618 درجة بنسبة 95.08%
طب بنين أسيوط616 درجة بنسبة 94.77%
طب أسنان القاهرة615 درجة
طب بنات القاهرة628 درجة بنسبة 96.62%
طب بنات دمياط625 درجة بنسبة 96.15%
أدبي بنين وبنات
لغات وترجمة فسم الدراسات الإسلامية باللغة الألمانية بنين559 درجة بنسبة 88.7%
ترجمه فوري548 درجة بنسبة 86%
دراسات إنسانية لغة انجليزية بنات587 درجة بنسبة 93.17%
دراسات إنسانية ترجمة انجليزية فوري586 درجة بنسبة 93%
بنات الأزهر بالعاشر من رمضان ترجمة فورية583 درجة
دراسات إسلامية قسم ألماني577 درجة.

ويمكن التعرف على الحدود الدنيا لباقي كليات جامعة الأزهر للعام الجامعي 2019/2020 وذلك من خلال التقرير المفصل التالي بالحدود الدنيا لمختلف الكليات التابعة لجامعة الأزهر :-



نتيجة تنسيق الأزهر 2019

حيث يمن من خلال هذا التقرير معرفة الحدود الدنيا لكليات جامعة الأزهر لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية.



أشرف السيد

    معلم كمبيوتر بوزارة التربية والتعليم وحاصل على دبلوم عام في التربية شعبة كمبيوتر تعليمي، محرر أخبار في موقع "كلمة دوت أورج" وموقع "نجوم مصرية"