تنسيق الثانوية الأزهرية 2019.. أعرف الحدود الدنيا للقبول بكليات جامعة الأزهر بالقاهرة والمحافظات

عقد الدكتور يوسف عامر نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، مؤتمراً صحفياً للإعلان عن نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2019، حيث قال في المؤتمر الصحفي بأن عدد الطلاب الناجحين في الثانوية الأزهرية هذا العام 2019 بلغ نحو 116 ألف طالب وطالبه، قام 97 ألف طالب وطالبهم منهم بتسجيل رغباتهم على الموقع الإلكتروني للتنسيق في حين تخلف نحو 19 ألف طالب وطالبه عن تسجيل رغباتهم على موقع التنسيق الإلكتروني.







الحدود الدنيا للقبول بكلبات جامعة الأزهر بالقاهرة والمحافظات 2019:-

أشار الدكتور يوسف عامر بأن الحدود الدنيا للقبول بكليات جامعة الأزهر للعام الدراسي الجامعي 2019/2020 جاءت كالتالي :-







الكلية الحد الأدنى للقبول علمي بنين وبنات طب بنين الأزهر بالقاهرة 621 درجة بنسبة 95.54% طب بنين دمياط 618 درجة بنسبة 95.08% طب بنين أسيوط 616 درجة بنسبة 94.77% طب أسنان القاهرة 615 درجة طب بنات القاهرة 628 درجة بنسبة 96.62% طب بنات دمياط 625 درجة بنسبة 96.15% أدبي بنين وبنات لغات وترجمة فسم الدراسات الإسلامية باللغة الألمانية بنين 559 درجة بنسبة 88.7% ترجمه فوري 548 درجة بنسبة 86% دراسات إنسانية لغة انجليزية بنات 587 درجة بنسبة 93.17% دراسات إنسانية ترجمة انجليزية فوري 586 درجة بنسبة 93% بنات الأزهر بالعاشر من رمضان ترجمة فورية 583 درجة دراسات إسلامية قسم ألماني 577 درجة.

ويمكن التعرف على الحدود الدنيا لباقي كليات جامعة الأزهر للعام الجامعي 2019/2020 وذلك من خلال التقرير المفصل التالي بالحدود الدنيا لمختلف الكليات التابعة لجامعة الأزهر :-







نتيجة تنسيق الأزهر 2019

حيث يمن من خلال هذا التقرير معرفة الحدود الدنيا لكليات جامعة الأزهر لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية.