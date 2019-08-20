تنسيق الثانوية الأزهرية 2019 || إليك رابط التسجيل والخطوات

قامت جامعة الأزهر اليوم بفتح تنسيق الثانوية الأزهرية 2019 من أجل تسجيل الرغبات لطلاب الدور الأول من الناجحين في الثانوية الأزهرية، من خلال بوابة الحكومة المصرية وسوف يتم الإعلان عن تنسيق الكليات بعد الإعلان عن نتيجة الدور الثاني لامتحانات الثانوية الأزهرية، ومن المقرر أن يكون تسجيل رغبات الثانوية الأزهرية متاح في مكاتب طنطا والقاهرة وأسيوط ويمكن للطلاب التسجيل من أي جهاز متصل بالإنترنت .
رابط تنسيق الثانوية الأزهرية 2019 والخطوات
من خلال تلك الخطوات يمكن للطلاب تسجيل الرغبات :
- أولًا الولوج إلى الموقع الرسمي للتنسيق .
- سيظهر أمامك الدور الأول بجانبه كلمة الخدمة متاحة وأسفله كلمة ” أضغط هنا لتسجيل الرغبات ” يمكنك الإطلاع على دليل البنين والبنات يحتوي على شروط وقواعد القبول في الكليات وتستطيع منة معرفة الحدود الدنيا لأخر سنتين .
- بعد الضغط على رابط التسجيل ستظهر لك شاشة بها رقم الجلوس والرقم السري ورمز التأكيد قم بإدخالهم .
- سيظهر لك شاشة تحتوي على رقم الجلوس والرقم القومي واسم الطالب وتاريخ الميلاد والمحافظة والشهادة ومجموع الدرجات قم بملئها .
- لو كنت من محافظة شمال أو جنوب سيناء متاح التسجيل في منطقة واحدة .
- لو كنت من القاهرة أو الوجه البحري ستجد أن التقديم متاح في الوجه البحري كمنطقة أساسية ، لو كنت من البحر الأحمر فالتسجيل متاح في القاهرة ومنطقة الوجه القبلي .
- ثم اضغط على الخطوة التالية .
- سيعرض عليك قائمة الرغبات .
- قم بالنقر على قائمة جديدة وادخل الكليات التي ترغب في دخولها حسب منطقتك ثم النقر على الخطوة التالية .
- تظهر لك شاشة بها الرغبات لتأكد منها وخيار تعديل الرغبات .
- بعد الانتهاء من تسجيل رغبات تنسيق الثانوية الأزهرية 2019 تظهر لك الشاشة الأخيرة بها بياناتك مرة أخرى للتأكيد أخيرًا أطبع الاستمارة أو الإيصال بذلك تكون قد انتهيت من تسجيل رغبات الثانوية الأزهرية 2019
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