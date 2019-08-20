تنسيق الثانوية الأزهرية 2019 || إليك رابط التسجيل والخطوات

قامت جامعة الأزهر اليوم بفتح تنسيق الثانوية الأزهرية 2019 من أجل تسجيل الرغبات لطلاب الدور الأول من الناجحين في الثانوية الأزهرية، من خلال بوابة الحكومة المصرية وسوف يتم الإعلان عن تنسيق الكليات بعد الإعلان عن نتيجة الدور الثاني لامتحانات الثانوية الأزهرية، ومن المقرر أن يكون تسجيل رغبات الثانوية الأزهرية متاح في مكاتب طنطا والقاهرة وأسيوط ويمكن للطلاب التسجيل من أي جهاز متصل بالإنترنت .

رابط تنسيق الثانوية الأزهرية 2019 والخطوات

من خلال تلك الخطوات يمكن للطلاب تسجيل الرغبات :