تنسيق الثانوية الأزهرية 2019 || الموعد النهائي لفتح باب تسجيل الرغباب لطلاب الأزهر

يستعد الأزهر الشريف للإعلان رسميا خلال ساعات من الآن عن فتح باب التنسيق لطلاب الثانوية الأزهرية 2019، حيث يستطيع الطلاب بعدها الدخول على بوابة الحكومة المصرية هنا؛ والبدأ في تسجيل رغبات الكليات التي يرغبون في الدخول إليها، خلال العام المقبل 2019 – 2020، حيث أكد عميد كلية الإعلام ومسئول المركز الإعلامي في جامعة الأزهر، الدكتور غانم السعيد، أن الموعد الرسمي لفتح باب التنسيق لطلاب الثانوية الأزهرية هو الثلاثاء والأربعاء القادمين.

موعد فتح باب التنسيق لطلاب الثانوية الأزهرية 2019.

بعد فتح بوابة التنسيق لطلاب الثانوية الأزهرية من على بوابة الحكومة المصرية، سيسطتع الطلاب الناجحين في الدور الأول للثانوية الأزهرية، من تسجيل الرغباب فورًا، حيث يستمر تسجيل الرغبات حت انتهاء امتحانات الطلاب في الدور الثاني، ويعتاد الأزهر على إعلان نتائج تنسيق الثانوية الأزهرية مع طلاب الدور الثاني.