تنسيق الثانوية الأزهرية 2019 || الموعد النهائي لفتح باب تسجيل الرغباب لطلاب الأزهر

يستعد الأزهر الشريف للإعلان رسميا خلال ساعات من الآن عن فتح باب التنسيق لطلاب الثانوية الأزهرية 2019، حيث يستطيع الطلاب بعدها الدخول على بوابة الحكومة المصرية هنا؛ والبدأ في تسجيل رغبات الكليات التي يرغبون في الدخول إليها، خلال العام المقبل 2019 – 2020، حيث أكد عميد كلية الإعلام ومسئول المركز الإعلامي في جامعة الأزهر، الدكتور غانم السعيد، أن الموعد الرسمي لفتح باب التنسيق لطلاب الثانوية الأزهرية هو الثلاثاء والأربعاء القادمين.
موعد فتح باب التنسيق لطلاب الثانوية الأزهرية 2019.
بعد فتح بوابة التنسيق لطلاب الثانوية الأزهرية من على بوابة الحكومة المصرية، سيسطتع الطلاب الناجحين في الدور الأول للثانوية الأزهرية، من تسجيل الرغباب فورًا، حيث يستمر تسجيل الرغبات حت انتهاء امتحانات الطلاب في الدور الثاني، ويعتاد الأزهر على إعلان نتائج تنسيق الثانوية الأزهرية مع طلاب الدور الثاني.
مراحل تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية الأزهرية
ينشر لكم موقع “كلمة” خطوات تسجيل الرغباب لطلاب الثانوية الأزهرية 2019، حيث عليكم اتباع الخطوات التالية للتسجيل الصحيح على بوابة الحكومة المصرية.
الخطوة الأولى هي أن يقوم الطالب بتسجيل بياناته على موقع بوابة الحكومة المصرية.
الخطوة الثانية وهي تعديل الترشيح وذلك خلال الفترة التي سيعلن عنها الأزهر الشريف لبدء التقدم لتعديل الترشيح والمتخلفين عن التقدم بالمرحلة الاولى والثانية وهى للطلاب المرشحون للكليات والذين يرغبون في تعديل رغباتهم إلي كليات أخري وفي حدود الحد الأدني والتوزيع الجغرافي والقواعد المعمول بها،وكذلك الناجحون في امتحان الشهادة الثانوية الأزهرية والمتخلفون عن التقدم بالمرحلة الأولى والثانية.
أوائل الثانوية الأزهرية 2019
حصد عدد كبير من الطلاب على الدرجات شبه النهائية في الثانوية الأزهرية، حيث قام شيخ الأزهر بالإتصال بالأوائل؛ لتهنئتهم وهم كالتالي:
- الطالب محمد السيد خليل محمد متولي – محافظة الدقهلية – يدرس بمعهد كفر الخوازم، حيث حصل على المركز الأول على طلاب شهادة الثانوية الأزهرية 2019 القسم الأدبي بمجموع درجات 626 درجة أي بنسبة مئوية 99.37%.
- الطالبة بمحافظة المنوفية، إسراء أحمد فتح الله محمد على المركز الثاني بمجموع 625 درجة بنسبة مئوية 99.21%.
- الطالبة رفيدة عبدالمنعم خليل من محافظة المنوفية على المركز الثالث بمجموع 617 درجة ونسبة نجاح 97.98%.
- الطالب أحمد سلامة عبدالموجود عبدالمقصود من محافظة البحيرة في المركز الرابع بمجموع درجات 615 درجة بنسبة مئوية 97.62%.
- الطالبة أمنية أبو المجد كمال عبدالعزيز من محافظة الفيوم بـ615 درجة بنسبة مئوية 97.62%.
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