تنسيق الثانوية العامة للقبول بالجامعات 2019-2020 عبر موقع tansik.egypt.gov.eg

بعد الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة مساء أمس السبت، اكتظت محركات البحث بكلمات البحث عن تنسيق الثانوية العامة، وأهم التوقعات للقبول بالجامعات المصرية 2019- 2020، وحرصاً منا على مساعدة كل الطلاب وأولياء الأمور في تحديد وجهتهم الدراسية القادمة وفقاً للمجموع الذي حصدوه، نقدم لكم تنسيق العام الماضي وأهم التوقعات للعام الحالي.

تنسيق الثانوية العامة 2019-2020 :

الجدير بالذكر أن مراحل التنسيق تكون على 3 مراحل، تبدأ مباشرةً بعد الإعلان عن النتيجة بحوالي 72 ساعة، وتتم كافة الإجراءات الخاصة بالتنسيق من خلال موقع بوابة الحكومة المصرية أو من خلال مكاتب التنسيق المتواجدة في كل المحافظات.

• عزيزي الطالب كل ما عليك فعله هو الدخول على هذا الرابط، ولا تنسى إدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بشكل صحيح.

• عليك باختيار الرغبات وترتيبها حسب ما يتوافق مع النسبة المئوية والدرجات التي تمكنت من حصادها، وعليك طباعة الرغبات.

• تجدر الإشارة أنه يصلك جواب ترشيح بالكلية التي تم ترشيحك لها، فيجب عليك طباعتها حتى تتمكن من التقديم بها في الكلية، ويأتي هذا في ضوء الحد الأدنى الذي يعلن لكل مرحلة من مراحل التنسيق وفقاً للبيان الصحفي الذي تصدره الوزارة.

عدد الرغبات المسموح بها في التنسيق :

من جانبها أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بأنه لا تغيير في خطوات وآليات تسجيل الرغبات عن العام الماضي، وبالكاد قد ازدادت عدد الرغبات من 60 رغبة إلى 75 رغبة، ومن خلال هذا الرابط يمكنك الوصول لموقع بوابة الحكومة المصرية.