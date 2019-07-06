تنسيق الثانوية العامة 2019 | الحد الأدنى للقبول بكليات الطب البشري 2019 توقعات تنسيق كليات الطب والحدود الدنيا لها في جميع الجامعات

توقعات تنسيق الكليات للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة هو الأمر المرتقب من قبل الكثريين في الأيام القادمة, فلقد انتهي طلاب الثانوية العامة من ماراثون امتحانات في الأسبوع الماضي, والانتهاء من شقاء وعناء تلك المرحلة الصعبة على الكثير من الطلاب والأهالي, ويتوجه الآن الطلاب لمعرفة توقعات تنسيق الكليات لهذا العامة مقدما قبل الإعلان عن نتيجة الثانوية والانطلاق في مراحل التنسيق الثلاثة, ومن جانبنا سنقدم لكم توقعات تنسيق الثانوية العامة 2019 للكليات وبخاصة كليات القمة لطلبة شعبة علمي علوم وبالأخص كليات الطب البشري بجميع الجامعات المصرية للعام الدراسي الجديد والحدود الدنيا لها.

كليات الطب البشري

.كليات الطب البشري تقع في المقدمة من وجهة نظر الكثير من الطلاب والأهالي,حيث يشتد البحث من طلاب شعبة علمي علوم على توقعات تنسيق كليات الطب والحدود الدنيا لكليات الطب للعام الجديد ,بعد الانتهاء من الامتحانات مباشرة وقبل الإعلان عن نتيجة الثانوية ,التي من المقرر الإعلان عنها في نهاية الشهر الجاري, حيث ويتوقع العديد من خبراء وزارة التعليم العالي وتنسيق الكليات على انخفاض الحد الأدنى للقبول بكلية الطب مآ بين 5% و%1 عن العام الماضي.

الحد الأدنى لكليات الطب

فلقد توقف الحد الأدنى لكليات الطب على مستوى الجمهورية للعام الماضي عند 98.04%,ما هو تنسيق كلية الطب 2019 ؟ يمكنكم من خلال هذه الصورة معرفة اعلى تنسيق لكلية الطب واقل تنسيق لكلية الطب طبقا لتنسيق العام الماضي

نتيجة تنسيق كليات الطب بجميع الجامعات المصرية 2018-2019

نتيجة تنسيق كلية الطب بجامعة المنصورة, بتاخد من كام 405 درجة أي بنسبة 98.78%

نتيجة تنسيق كلية الطب بجامعة كفر الشيخ بتاخد من 404 درجة أي بنسبة98.526 %

نتيجة تنسيق كلية الطب بجامعة قناة السويس بالإسماعيلية بتاخد من 404 درجة أي بنسبة98.526 %

هذا وقد جاء الحد الأدنى للقبول بكلية الطب بجامعات شبين الكوم المنوفية، والمنيا، والزقازيق، وطنطا، 403.5 درجة أي بنسبة 98.41%، بينما جاء الحد الادني للقبول بكلية الطب بجامعات سوهاج والقاهرة، والإسكندرية وبورسعيد وبنها بحد أدنى لمجموع الدرجات 403 درجة أي بنسبة 98.29%.