“الطب 95%” تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية لعام 2019-2020 وشروط الالتحاق بها|3 كليات تكنولوجية تدخل في تنسيق الجامعات الجديد

قام المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، وذلك وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور “خالد عبد الغفار”، بإعتماد تنسيق الجامعات لعام 2019، ومن خلال متابعتنا المستمرة لكافة أخبار التعليم، سوف نقوم اليوم بعرض شروط قبول الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والشهادات العربية والأجنبية المعادلة للالتحاق بكليات الجامعات الخاصة والأهلية خلال العام الجامعى 2019/2020، وذلك خلال تلك المقالة ، لذلك تابعونا وضعوا المقالة بالمفضلة لديكم ليصلكم المزيد من الأخبار.

تنسيق الجامعات الخاصة 2019

قرر المجلس الأعلى للجامعات بأن يكون الحد الأدنى لمجموع التقدم لكليات الجامعات الخاصة بالقطاعات المختلفة، على النحو التالى:

– الطب البشرى 95%

-كليات (طب الأسنان والصيدلة، والعلاج الطبيعى) 90 %

– كلية الهندسة 80 %، كليات (الفنون التطبيقية، والعلوم الصحية التطبيقية، والتكنولوجيا الحيوية، وعلوم الحاسب) 70%

-كليات (الإعلام، واللغات والترجمة والاقتصاد والعلوم السياسية، والإدارة) 60%

– باقى الكليات 55%.

كما قرر المجلس خلال دراسته بحالة الطلاب والتعليم، خفض الحد الأقصى لأعداد الطلاب المقبولين بكليتى الصيدلة وطب الأسنان بنسبة 25% ، وذلك من إجمالى الأعداد المقرر قبولها، وذلك لتتوافق مع متطلبات سوق العمل مستقبلاً.

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وقد أضاف دكتور “عبد الغفار”،أن هناك 3 جامعات تكنولوجية ستدخل التنسيق هذا العام ، وهم جامعات” القاهرة الجديدة- قويسنا- بني سويف”، ومن قواعد القبول في تلك الجامعات إجتياز اختبارات القدرات الخاص بها، والتي لم يتم تحديدها إلى الآن ، والجدير بالذكر أنه سيتم التركيز على قبول طلاب التعليم الفني بهذه الجامعات بنسبة 80% و 20% للناجحين بالثانوية العامة.