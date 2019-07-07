تنسيق الجامعات الخاصة 2019 واسعارها | الأوراق اللازمة للتقديم في الكليات والمعاهد الخاصة والحد الأدنى للقبول بها مصروفات كليات الطب والهندسة الخاصة 2019

تنسيق وأسعار ومصاريف الكليات والمعاهد بالجامعات الخاصة, هو الشغل الشاغل لشريحة كبيرة من طلاب الثانوية العامة والأزهرية وأخيرا الدبلومات الفنية والمتقدمة,فهناك العديد من الطلاب والأهالي الذين يشعروا أن مجموعهم لن يحقق لهم أمالهم وأحلامهم في تنسيق الثانوية العامة أو للراغبين في الالتحاق بكلية أو تخصص بعينه, فاليوم ومع اقتراب موعد الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2019, يشتد البحث على معرفة أسعار ومصاريف الكليات و الجامعات الخاصة 2019 في مصر والحد الأدنى للقبول بها.

تنسيق الكليات والمعاهد الخاصة 2019

نتيجة تنسيق الجامعات الخاصة 2019, اجتمع السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار مع رؤساء الجامعات والكليات الخاصة حول تقرير مصروفات وتنسيق دخول الجامعات الخاصة للعام الدراسي المقبل،والحد الأدنى للالتحاق، للناجحين في الشهادة الثانوية العامة والشهادات المعادلة:

تنسيق كليات الطب البشرى بحد أدنى 95%.

تنسيق كلية طب الأسنان وعلاج الطبيعي بحد أدنى 90 %.

تنسيق كلية الصيدلة بحد أدنى 89.5 %.

تنسيق كلية الهندسة بحد أدنى 80 %.

تنسيق كليات الفنون التطبيقية، العلوم الصحية التطبيقية، علوم الحاسب، التكنولوجيا الحيوية، بحد أدنى 70%.

تنسيق باقي الكليات بحد أدنى 55%.

الأوراق اللازمة للتقديم في الكليات والمعاهد الخاصة

ومع ظهور نتيجة الثانوية العامة 2019 للدور الأول , يتجه العديد من الطلاب وأولياء الأمور إلى الجامعات الخاصة من اجل تقديم طلبات الالتحاق بها ,حيث يسحب الطالب

1-استمارة التقدم للجامعات

2-أصل شهادة الثانوية العامة

3-أصل شهادة الميلاد،

4- 6 صور شخصية،

5-مبلغ 600 جنيه لملف التقديم في الكلية أو المعاهد التي يرغب بها الطالب.

متى يبدا تنسيق الجامعات الخاصة

ويبدأ تنسيق الكليات والمعاهد بالجامعات الخاصة عقب ظهور نتيجة الثانوية العامة ,ومن المعروف أنها تعمل بنظام الشرائح وفقاً لمجاميع الطلاب في الثانوية العامة, والالتحاق بالجامعات الخاصة يلقي اهتمام كبير في هذه السنوات, حيث تعتبر الكليات والمعاهد الخاصة هي بديل الكليات الحكومية لبعض الطلاب الذين لم يحققوا مجموع يؤهلهم للالتحاق بالكلية المرجوة من خلال التنسيق لذلك يتجه هؤلاء الطلاب الي الجامعات الخاصة ، بالرغم من زيادة المصروفات الدراسية الخاصة بها كل عام إلا أن أولياء الأمور يجدوا بها السبيل الوحيد لقبول أبناءهم بالكليات التي يرغبون بها وتحقيق أمالهم .

مصروفات كليات الجامعة الألمانية

كلية الصيدلة: 193 ألف جنيه

كلية الهندسة: 193 ألف جنيه

كلية إدارة الأعمال: 193 ألف جنيه

كلية الفنون التطبيقية: 60 ألف جنيه



مصاريف جامعة 6 أكتوبر

كلية الطب والجراحة 65 ألف جنيه.

كلية العلاج الطبيعي 40 ألف جنيه.

كلية طب الأسنان 51 ألف جنيه.

كلية الهندسة 36 ألف جنيه.

كلية نظم المعلومات وعلوم الحاسب 18 ألف جنيه.

كلية اللغات والترجمة 17 ألف جنيه انجليزي 15 ألف جنيه اللغات الاخري.

كلية الإعلام 20 ألف جنيه

مصروفات جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

كلية الطب البشري 85 ألف جنيه.

طب الإسنان 63 ألف جنيه.

الصيدلة ـ52 ألف جنيه.

كلية العلاج الطبيعي 45 ألف جنيه.

كلية العلوم التطبيقية “تمريض” 16 ألف جنيه.

علوم طبية 29 ألف جنيه.

كلية الهندسة 41 ألف جنيه.

كلية تكنولوجيا المعلومات 21 ألف جنيه.

كلية اللغات والترجمة 20 ألف جنيه.

كلية الآثار والإرشاد السياحي 15 ألف جنيه.

كلية التربية الخاصة 14 ألف جنيه.

جامعة الأهرام الكندية:

– كلية الإعلام شعبة إنجليزية 30 ألف جنيه المصريين، 3500 دولار لغير المصريين

– كلية الإعلام شعبة صحافة فقط 28 ألف جنيه للمصريين، و3000 دولار لغير المصريين

– كلية الهندسة 40 ألف جنيه للمصريين، و5000 دولار لغير المصريين

– كلية الصيدلة 50 ألف جنيه للمصريين، 6500 دولار للأجانب،

– كلية طب الفم والأسنان 60 ألف جنيه للمصريين، و8000 ألف دولار للوافدين

– كلية إدارة الأعمال 30 ألف جنيه للمصريين، و3500 دولار للوافدين

الجامعة البريطانية:-

– كلية الهندسة: 60000 جنيه

– إدارة الأعمال: 48000 جنيه

– الاقتصاد والعلوم السياسية: 27000 جنيه

– كلية طب الأسنان: 60000ألف جنيه

– الصيدلة: 58 ألف جنيه

– كلية نظم ومعلومات: 27 ألف جنيه

جامعة المستقبل:-

– كلية الصيدلة 51000 ألف جنية

– كلية الأسنان 66000 ألف جنية

– كلية التجارة 33000 ألف جنية

– كلية لاقتصاد والعلوم السياسية 33000 جنية

– كلية الحاسبات 33 ألف جنية

جامعة فاروس:-

– كلية الصيدلة 55000 جنيه

– كلية طب الأسنان 53000 جنيه

– كلية الهندسة 42000 جنيه

– كلية علاج طبيعى 36000 جنيه

– كلية علوم طبية 20000 جنيه

– كلية علوم مالية وإدارية 28600 جنية

– كلية الدراسات القانونية والمعاملات الدولية 19000 جنية

جامعة النهضة:-

– كلية الصيدلة 53130 جنيه

– كلية الأسنان 56595 جنيه

– كلية الهندسة 44100 جنيه

– كلية علوم الحاسب 27300 جنيه

– كلية الإعلام 30000 جنيه

جامعة بدر:

– كلية الصيدلة الإكلينيكية 48400 جنيه

– كلية الصيدلة الدوائية 42900 جنيه

– كلية العلاج الطبيعي 35000 جنيه

– كلية التمريض 20000 جنيه

– كلية الإدارة والعلوم المالية 30000 جنية

– كلية الهندسة 45000 جنيه

– كلية الفنون التطبيقية 32000 جنيه

– كلية اللغات والترجمة 25000 جنيه

جامعة سيناء:

– مصروفات كلية العلوم الهندسية 37000 جنية

– كلية تكنولوجيا المعلومات 21000 جنيه

– كلية إدارة الأعمال والتسويق الدولي 190000 جنيه

– كلية تكنولوجيا الإعلام 19000 جنيه

– كلية التصنيع الدوائي 51000 ألف جنيه

– كلية الفم والأسنان 60000 ألف جنيه