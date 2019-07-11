تنسيق الجامعات الخاصة 2019 / 2020 | معلومات عن مصاريف الجامعات الخاصة

في هذه الأيام يكثر البحث عن مصروفات الجامعات الخاصة وأيضاً تنسيق الجامعات الخاصة فذلك اهم الأشياء التي تشغل بال جميع الطلاب وتحظة باهتمام بالغ من قطاع عريض من اولياء الامور، وذلك بعد انتهاء كافة امتحانات شهادات التعليم الثانوي، ولكي نساعد طلاب الثانوية العامة و طلاب الدبلومات الفنية وايضاً طلاب الثانوية الأزهرية قمنا باستعراض معكم اليوم تنسيق ومصروفات الجامعات الخاصة وذلك للعام الدراسي القادم 2019/2020.

حيث ان المصروفات هذا العام المقرر بها للعام الجامعي القادم شهدت صعود بالغ للغاية و غير متوقع تماماً لمعظم الكليات وخصوصاً الكليات الأدبية، فارتفعت المصروفات الخاصة بكلية السياسة والاقتصاد حتى تصل الى 25 ألف جنيه وذلك كمتوسط سعر بين الكليات، كما ان مصاريف الجامعات الخاصة 2019 تهم جميع الطلاب بمراحل التعليم الثانوي المختلف من العام او الفني او الأزهري، ولذاك يكثر البحث عن التوقعات الخاصة بالتنسيق عن طريق البوابات المصرية الإلكترونية وعلى الموقع الرسمي من وزارة التربية والتعليم .

وقد تزداد كثافة البحث في الفترة القادمة خاصة بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة و نتيجة الدبلومات الفنية بكافة الأقسام وجميع الشعب وخصوصاً مع عدم توافق المجموع الكلي للطلاب مع التنسيق التي تعرضه الجامعات الحكومية فيلجأ الطلاب بعد ذلك إلى البحث عن تنسيق الجامعات الخاصة وعلى المصروفات الخاصة بها.

تنسيق الجامعات الخاصة 2020

وعن التنسيق الخاص بالجامعات الخاصة للعام الجامعي القادم، فاعتمد وزير التعليم العالي والبحث العلمي تنسيق العام القادم، كما اكد الوزير على الاستمرار في نفس المعايير التي كانت موجودة في الأعوام السابقة، وعلى هذا فجاء الحد الأدنى لدخول الجامعات للناجحين في الثانوية العامة كالتالي: