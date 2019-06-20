تنسيق الجامعات الخاصة 2020

استعداداً لاستقبال الطلاب الناجحين في الثانوية العامة للعام الدراسي الجاري 2018/2019، عقد المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية اجتماعاً اليوم بمقر ديوان عام وزارة التعليم العالي بحضور الدكتور صديق عبد السلام أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية لمناقشة استعدادات الجامعات الخاصة للعام الدراسي المقبل 2019/2020، حيث أكد على ضرورة تحويل الجامعات الخاصة إلى جامعات ذكية لتقديم خدمات تعليمية متميزة للطلاب خلال عامين على أكثر تقدير.

تنسيق الجامعات الخاصة 2019:-

أعتمد المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية تنسيق مختلف الكليات الجامعية للالتحاق بالجامعات الخاصة للعام الدراسي المقبل 2019/2020، حيث تم الاتفاق على أن يكون الحد الأدنى للالتحاق بكليات الجامعات الخاصة على النحو التالي:-

الكلية النسبة الطب البشري 95% الأسنان، الصيدلة ، العلاج الطبيعي 90% كلية الهندسة 80% الفنون التطبيقية، العلوم الصحية، التكنولوجيا الحيوية وعلوم الحاسب 70% كليات الأعلام واللغات والترجمة والعلوم السياسية والإدارة 60% باقي الكليات 55%

كذلك فقد تقرر في اجتماع اليوم لمجلس الجامعات الخاصة والأهلية أن يتم خفض أعداد الطلاب المقبولين بكليتي الصيدلة وطب الأسنان بنسبة 25% من جملة الأعداد المقرر قبولها، حتى تتماشي مع متطلبات سوق العمل في القطاع الصحي مستقبلاً.

كذلك وافق مجلس الجامعات الخاصة والأهلية على بدء دراسة اللغة الصينية وأدابها والدراما والمسرح بكليات والإنسانيات بالجامعة البريطانية في مصر.

كذلك تقرر زيادة أعداد الطلاب المقبولين بكلية التكنولوجيا الحيوية بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا إلى 250 طالب بدلاً من 150 طالب.