تنسيق الجامعات 2019| تنسيق كلية التجارة 2018 2019 عربي وانجليزي وانتساب واسماء الجامعات التي يوجد بها كلية تجارة

نتابع معكم في هذه المقالة كل ما يهمكم وتبحثون عنه حول تنسيق كلية التجارة 2018 2019 وتوقعات تنسيق كلية تجارة للعام الحالي، حيث يبحث الطلاب عن جميع الكليات في كافة المحافظات الخاصة بالتجارة سواء كانت عربي او انجليزي او انتساب، كما نوافيكم باسماء الجامعات التي تحتوي علي كليات التجارة، وقد قام موقع التنسيق الإلكتروني بتحديد الحد الأدني للقبول في كلية التجارة للثانوية العامة لكافة الشعب “علمي علوم، علمي رياضة، ادبي”، تابعونا علي موقع كلمة دوت اورج للمزيد من الاخبار الهامة والعاجلة حول تنسيق الجامعات 2018 تابعونا للمزيد.

الجامعات التي يوجد بها كلية التجارة

القاهرة

جامعة عين شمس

جامعة المنصورة

جامعة الزقازيق

جامعة طنطا

جامعة قناة السويس

جمعة الإسكندرية

جامعة الفيوم

جامعة بني سويف

كلية السادات فرع المنوفية

جامعة سوهاج

جامعة أسيوط

جامعة دمياط

جامعة حلوان

جامعة بنها

جامعة دمنهور

جامعة بورسعيد

جامعة كفر الشيخ

جامعة الوادي الجديد

جامعة أسوان.

تنسيق كلية التجارة 2018 2019

تجاره المنصوره 357.0 تجاره سوهاج 341.5 تجاره جامعة السويس 329.0 تجاره الاسكندريه 350.5 تجاره عين شمس 339.5 تجاره انتساب موجه المنصوره 325.5 تجارة قنا جامعة جنوب الوادي 349.5 تجاره طنطا 339.5 تجاره انتساب موجه الاسكندريه 324.0 تجاره جامعة دمياط 348.5 تجاره وإدارة أعمال جامعة حلوان 338.5 تجاره انتساب موجه كفر الشيخ 320.0 تجاره الزقازيق 348.0 تجاره بورسعيد 338.0 تجاره انتساب موجه جامعة دمياط 320.0 كلية تجارة جامعة أسوان 347.5 تجاره بنها 336.0 تجاره انتساب موجه الزقازيق 320.0 تجاره كفر الشيخ 347.5 تجاره اسيوط 334.0 تجاره انتساب موجه حلوان 320.0 تجاره بنى سويف 343.5 تجاره شبين الكوم جامعة المنوفية 331.5 تجاره انتساب موجه دمنهور 310.0 تجاره القاهره 343.5 كلية التجارة جامعة العريش 330.7 تجاره انتساب موجه قاهره 307.0 تجاره دمنهور 343.0 تجارة جامعة السادات 330.5 تجاره انتساب موجه طنطا 307.0

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