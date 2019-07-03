تنسيق الجامعات 2019 | رابط التسجيل في اختبارات القدرات بالكليات العملية على موقع تنسيق الجامعات 2019

تنسيق الجامعات 2019 | أعلن موقع تنسيق الجامعات 2019 عن فتح باب التقدم لاختبارات القدرات للطلاب الراغبين في الالتحاق بكليات التربية الفنية والتربية الرياضية والتربية الموسيقية والفنون الجميلة والفنون التطبيقية والإعلام من طلاب الثانوية العامة وذلك من خلال موقع تنسيق الجامعات 2019 https://tansik.egypt.gov.eg/application/
تنسيق الجامعات 2019
تبدأ اختبارات تنسيق الجامعات 2019 بالكليات المذكورة في الموعد الذي يحدده موقع تنسيق الجامعات 2019 للطلاب بعد انتهاء التسجيل لكافة البيانات على الموقع، كما حدد مكتب تنسيق الجامعات ثمن ملفات القدرات بمبلغ 400 جنيه تسدد بالكلية صباح يوم الاختبارات ومن المقرر أن يتم فتح باب اختبارات القدرات حتى يوم 28 يوليو الجاري.
تنسيق الجامعات 2019
- وأعلنت وزارة التعليم العالي أن اختبارات القدرات يفتح من يوم 6 يوليو المقبل، ويسجل الطالب على موقع تنسيق الجامعات 2019 بالرقم القومي ورقم الجلو في الفترة من 6 : 20 يوليو المقبل.
- بعد التسيجل تظهر البيانات الشخصية للطالب والتي تتضمن رقم الجلوس وأسمه والرقم القومي والمحافظة والإدارة التعليمية التابع لها والمدرسة والشعبة التي در فيها الطالب ويجب التأكد من صحة البيانات الواردة على موصع تنيق الجامعات 2019.
- يظهر لطالب قائمة بأنواع اختبارات القدرات المتاحة والكليات والاماكن المخصصة لأداء هذه الاختبارات وكذلك المواعيد المحددة،
- يختار الطالب نوع القدرات والمواعيد ويتم تحديد الموعد الذي سوف يتوجه به إلى اكلية مع العالم أن اختبارات قدرات كلية تربية رياضية تستمر 3 أيام.
- بعد انتهاء عملية التسجيل بموقع تنسيق الجامعات 2019 يقوم الطالب بطباعة الإيصال ووارد في كل البيانات التى ادخلها والمواعيد التي سيؤدي فيها الاختبارات.
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