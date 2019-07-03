تنسيق الجامعات 2019 | رابط التسجيل في اختبارات القدرات بالكليات العملية على موقع تنسيق الجامعات 2019

تنسيق الجامعات 2019 | أعلن موقع تنسيق الجامعات 2019 عن فتح باب التقدم لاختبارات القدرات للطلاب الراغبين في الالتحاق بكليات التربية الفنية والتربية الرياضية والتربية الموسيقية والفنون الجميلة والفنون التطبيقية والإعلام من طلاب الثانوية العامة وذلك من خلال موقع تنسيق الجامعات 2019 https://tansik.egypt.gov.eg/application/

تنسيق الجامعات 2019

تبدأ اختبارات تنسيق الجامعات 2019 بالكليات المذكورة في الموعد الذي يحدده موقع تنسيق الجامعات 2019 للطلاب بعد انتهاء التسجيل لكافة البيانات على الموقع، كما حدد مكتب تنسيق الجامعات ثمن ملفات القدرات بمبلغ 400 جنيه تسدد بالكلية صباح يوم الاختبارات ومن المقرر أن يتم فتح باب اختبارات القدرات حتى يوم 28 يوليو الجاري.

تنسيق الجامعات 2019