تنسيق الدبلومات الفنية نظام 3 – 5 سنوات والكليات المتاحة وخطوات التقديم

تنسيق الدبلومات الفنية بعد الإعلان عن نتائج الدبلومات الفنية وظهور النتيجة في جميع محافظات الجمهورية يسعى أعداد كبيرة من طلبة وطالبات الدبلومات “الفنية, التجارية, الزراعية, وايضا الفندقية”, البحث عن موعد التنسيق والحد الأدنى للقبول في الجامعات المصرية والمعاهد الفنية المتعددة في مختلف محافظات الجمهورية, ومن خلال موقعنا سوف نقدم لجميع الطلاب موعد التنسيق وكل ما تريد معرفته عن تلك المرحلة الهامة في حياة جميع الطلاب.

تنسيق الدبلومات الفنية.

سيبدأ تنسيق الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2019 , في منتصف شهر أغسطس ويستمر لمدة أسبوع على الإنترنت, ويتم ذلك عبر موقع بوابة الحكومة المصرية الإلكترونية للطلاب, ومن المعروف أن مرحلة تنسيق الدبلومات تبدأ بعد انتهاء تنسيق الثانوية العامة , وسيتم التقديم من خلال بوابة الحكومة المصرية من هنا التي تم إنشاؤها خصيصا لتقديم طلبات تنسيق الدبلومات, طلاب الثانوية العامة, وايضا طلاب الثانوي الأزهري, وذلك حسب نسب النجاح وأعداد الطلاب والأماكن الشاغرة بالكليات المتعددة.

الحد الأدنى لتنسيق الدبلومات الفنية .

كشفت احدى المصادر بوزارة التعليم العالي أن الحد الأدنى لتنسيق الدبلومات الفنية والزراعية, الفندقية, والتجارية نظام الثلاث سنوات يبدأ من 60%, أما بالنسبة لتنسيق الدبلومات الفنية وما يعادلها نظام الخمس سنوات سيكون 60%, وسوف يحصل طلاب الشهادات الفنية وما يعادلها الحصول على نتيجته من خلال الدخول على موقع التنسيق برقم الجلوس والرقم السرى.

الخطوات التي يجب اتباعها لتسجيل الرغبات.

عند بدء تسجيل الرغبات لطلاب الدبلومات الفنية والزراعية والتجارية و الفندقية, نظامي الثلاث سنوات والخمس سنوات يجب عليهم معرفة بعض الخطوات تتيح خدمة التنسيق الإلكتروني للطلاب المتقدمين إمكانية تعديل الرغبات في أي وقت حتى موعد إغلاق الموقع, سيكون متاح أمام الطلاب أسماء الكليات والمعاهد التي تكون متاحة , بعد الانتهاء من تسجيل الرغبات يمكنك طباعة الرغبات التى قمت بإدخالها ويعطيك البرنامج إيصال برقم محدد، ومؤرخ بتاريخ وساعة تقديمك للرغبات, أما في حالة تغير الرغبة التي اختارتها سيحتفظ الحاسب بآخر تعديل فقط, ويمكنك الاستعلام من هنا رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2019 نظام 3, 5 سنوات جميع الشعب برقم الجلوس

اولا الدخول الى موقع التنسيق عبر ——بوابة الحكومة المصرية

يقوم المتقدم بتحديد نوع المؤهل ونظام سواء (ثلاث سنوات أو خمس سنوات).

ثانيا كتابة رقم الخاص بالطالب جلوس وكتابة الرقم السرى الخاص به وتستطيع ايجاد الرقم السري في استمارة النجاح

ثالثا سوف يظهر بيان تاكيدى باسمه الثلاثي ورقم جلوسه المقيد فى شهادة النجاح وعليه تأكيد البيان بالضغط على مفتاح نعم

رابعا الاحتفاظ بالرقم السرى الخاص بالطالب و المدون باستمارة النجاح لتعديل رغباته في أي وقت وقبل إعلان النتيجة

خامسا يمثل هذا الرقم ضمان سرية البيانات وعدم السماح لأي شخص بتعديل أى من الرغبات التى تم تدوينها.