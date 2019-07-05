تنسيق الدبلومات الفنية نظام 3 – 5 سنوات وموعد تسجيل الرغبات عبر رابط بوابة الحكومة المصرية

تنسيق الدبلومات الفنية نظام , مرحلة جديدة يخوضها طلاب الدبلومات الفنية بجميع تخصصاتها لنظامي الثلاث سنوات والخمس سنوات وهي البحث عن الكليات والمعاهد من أجل استكمال مسيرتهم التعليمية, حيث يتساءل الكثيرون عن التنسيق وموعد تقديم الرغبات عبر بوابة الحكومة المصرية, حيث من المعروف أن المجموع الكلي للدرجات هو أساس المفاضلة بين الطلاب في القبول بالجامعات والمعاهد المصرية ,هذا وقد أعلنت بوابة الحكومة المصرية انها سوف تتلقى طلبات تقديم الرغبات لخريجي الدبلومات الفنية منتصف شهر أغسطس القادم بعد أن يتم الانتهاء من المرحلة الأولى والثانية لطلاب الثانوية العامة عبر موقع التنسيق الإلكتروني.

تنسيق الدبلومات الفنية نظام 3 – 5 سنوات.

تستمر أعمال التنسيق وتسجيل الرغبات لطلاب الدبلومات الفنية زراعي, فني, تجاري, فندقي لمدة أسبوع بعد الاعلان عن بداية التقدم في منتصف شهر اغسطس القادم ,حيث يتم تسجيل الرغبات عبر بوابة الحكومة المصرية التي تم إنشائها من اجل تسجيل رغبات الطلاب لاستكمال تعليمهم بالمرحلة الجامعية للحاصلين على الثانوية العامة والدبلومات الفنية وايضا طلاب الثانوية الأزهرية, وسمحت بوابة الحكومة المصرية للطلاب الحاصلين على الدبلومات الفنية بتسجيل رغباتهم لـ 75 رغبة بدلا من 60 حتى تتيح فرصة لعدد كبير من الطلاب, وأشارت البوابة أنه يتم ترشيح الطلاب والطالبات للكليات التي تقبل بنظام الانتساب الموجه والتي تشمل كلية التجارة – كلية الحقوق – معهد الخدمة الاجتماعية وذلك بأسبقية المجموع وترتيب الرغبات.

خطوات تسجيل الرغبات للدبلومات الفنية

ومن خلال موقعنا سوف نتابع معكم الخطوات التي يجب القيام بها لتسجيل الرغبات وايضا الكليات والمعاهد المتاحة للدبلومات الفنية بنظاميها الثلاث سنوات والخمس سنوات.

أولا يقوم الطالب بالدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني بوابة الحكومة المصرية

ثانيا تحديد نوع المؤهل سواء فني, تجاري, زراعي, فندقي ونظام ثلاث سنوات أو خمس سنوات.

ثالثا ادخال رقم الجلوس الخاص بالطالب فى الشهادة الحاصل عليها وكتابة الرقم السرى الخاص به في استمارة النجاح

رابعا سوف يظهر بيان بتأكيد الأسم ويكون ثلاثي ورقم الجلوس ثم تأكيد البيان بالضغط على مفتاح (نعم).

خامسا يجب على الطالب الإحتفاظ بالرقم السرى الخاص به والمدون باستمارة النجاح لتعديل رغباته فى أى وقت قبل إعلان النتيجة.

تنسيق الدبلوم التجاري الخمس سنوات.

المعاهد الفنية