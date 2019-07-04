تنسيق الدبلومات الفنية 2018 | الحد الأدنى لتنسيق الكليات والمعاهد

نقدم لكم تنسيق الدبلومات الفنية 2018 لطلاب الثانوية الفنية للعام الدراسي 2019/2020 للكليات والمعاهد، وذلك بعد أن تم الاستعلام رسميا عن نتائج الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس عبر بوابة التعليم الفني، يرغب طلاب الثانوية الفنية الناجحين في التعرف على تنسيق الدبلومات الفنية 2018 لتحديد الرغبات، إذ يتم بدء التسجيل في موقع التنسيق في منتصف أغسطس القادم كما أكدت مصادر مطلعة من وزارة التعليم العالي، وذلك بعد انتهاء المرحلة الثالثة للثانوية العامة لتحديد الأعداد والأماكن الشاغرة بالكليات والمعاهد، وفيما يلي نتطرق معكم إلى تنسيق الدبلومات الفنية 2018 وخطوات التسجيل في موقع تنسيق الدبلومات 2019 خطوة بخطوة.

نستعرض معكم الحد الأدنى لتنسيق الدبلومات الفنية 2018 مختلف الأقسام، الصناعية التجارية الزراعية بنظام الخمس سنوات ونظام الثلاث سنوات.

الحد الأدنى لتنسيق الدبلومات الفنية صناعي “نظام الخمس سنوات”

نقدم لكم الحد الأدنى لتنسيق الدبلومات الفنية للعام 2018/2019 والذي بلغ 60.22% للمعاهد، بينما بلغ الحد الأدنى للقبول بكلية الهندسة بترول وتعدين السويس 97.94%، وفيما يلي نستعرض معكم الحد الأدنى للقبول للكليات والمعاهد نظام الخمس سنوات 2018/2019 كالتالي:

الحد الأدنى لتنسيق الدبلومات الفنية “تجاري 2019”

نقدم لكم الحد الأدنى للالتحاق بكليات الدبلوم التجاري الفني نظام الخمس سنوات، إذ بلغ الحد الأدنى 75% لكلية التجارة جامعة الزقازيق، وفيما يلي نتناول معكم الحدود الدنيا للالتحاق بكليات ومعاهد الدبلومات الفنية تجاري 5 سنوات 2018: