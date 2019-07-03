توقعات تنسيق الدبلومات الفنية 2019 .. بوابة الحكومة المصرية تنسيق الكليات والمعاهد

نقدم لكم تنسيق الدبلومات الفنية 2019 وطريقة تسجيل الرغبات عبر موقع الحكومة المصرية لطلاب الثانوية الفنية جميع الأقسام تجاري زراعي صناعي سياحة وفنادق نظام الخمس سنوات ونظام الثلاث سنوات، بعد أن تم الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2019 يرغب كل طالب ناجح في الحصول على تنسيق الدبلومات 2019 للإلتحاق بالكليات والمعاهد المتاحة، وفيما يلي نستعرض معكم توقعات ومؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية للعام 2019-2020 وخطوات تقديم رغبات الطلاب عبر موقع تنسيق الدبلومات الفنية 2019 التابع لبوابة الحكومة المصرية.

الجدير بالذكر أن تسجيل الرغبات عبر بوابة الحكومة المصرية مغلق الآن وبانتظار بدء فتح التسجيل خلال أيام قليلة.

ونقدم لكم توقعات تنسيق الدبلومات 2019 وفقا لنسب نجاح هذا العام مقارنة بالعام الماضي 2018 وفقا للمؤشرات الأولية.

تنسيق الدبلومات

يترقب طلاب شهادة الدبلومات الفنية 2019 ظهور توقعات ومؤشرات تنسيق الدبلومات بعد ظهور النتائج التي تأخرت كثيرا بسبب أعمال المراجعة النهائية للدرجات وحصر اسماء الطلاب الأوائل، وتشير المصادر المطلعة الصادرة عن وزارة التعليم العالي إلى أن الحد الأدنى لتنسيق الدبلومات 2019 60% لجميع الأقسام نظامي الثلاث والخمس سنوات، ويمكن لجميع طلاب شهادة الثانوية الفنية الحاصلين على 60% فأكثر بدء تسجيل الرغبات عبر موقع تنسيق الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس، ونتطرق معكم خلال المقال خطوات وطريقة تسجيل الرغبات بالدخول إلى بوابة التنسيق tansik.egypt.gov.eg التابع لبوابة الحكومة المصرية.

نتطرق معكم في الفقرة التالية إلى توقعات تنسيق الدبلومات 2019 مقارنة بتنسيق العام الماضي 2018 بفارق نسبة النجاح.

توقعات تنسيق الدبلومات 2019

نستعرض معكم توقعات تنسيق الدبلومات 2019 وفقا لنسبة نجاح طلاب الثانوية الفنية هذا العام، إذ يتم حساب المؤشرات والتوقعات مقارنة بين إرتفاع وانخفاض نسبة نجاح هذا العام عن العام الماضي، ما يعني إذا كانت نسبة نجاح طلاب الثانوية الفنية الصناعية هذا العام مرتفعة 3.28% عن العام الماضي، ما يشير إلى إرتفاع تنسيق الثانوية الفنية هذا العام لكليات ومعاهد الدبلوم الفني الصناعي، وفيما يلي نتناول معكم مؤشرات تنسيق الثانوية الفنية وفقا لنسبة نجاح الدبلومات الفنية 2019 الدور الأول.

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2019

نستعرض معكم مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2019 وفقا لنسبة نجاح الدبلومات الفنية 2019 جميع الأقسام للعام الدراسي 2019 الدور الأول الفصل الدراسي الثاني، نتطرق معكم إلى نسبة نجاح طلاب الثانوية الفنية الصناعية التجارية الزراعية السياحة والفنادق نظام الخمس سنوات 2019 كالتالي:

يبلغ عدد طلاب الفني التجاري (4527) وتبلغ نسبة النجاح 86.45% بزيادة 1.42% عن العام 2018.

بينما يبلغ عدد طلاب الثانوي سياحة وفنادق عدد (3370) بنسبة نجاح 85.03% بنقصان 2.7% عن العام 2018.

فيما يبلغ عدد طلاب الثانوي الفني الزراعي (261) بنسبة نجاح 95.40% بزيادة 27.21% عن العام 2018.

ويبلغ عدد طلاب الثانوي الصناعي (7111) بنسبة نجاح 85.23% بزيادة 3.28% عن العام 2018.

ويبلغ إجمالي المتقدمين لنظام الخمس سنوات (15269) بنسبة نجاح 85.72 % بمعدل زيادة 2.07% عن العام 2018.