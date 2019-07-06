تنسيق الدبلومات الفنية 2019 – استعلم عن طريقة تسجيل الرغبات عبر بوابة الحكومة المصرية

عقب ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2019 الدور الأول، توجه طلبة وطالبات الدبلومات الفنية بجميع شعبها التجارية والصناعية والزراعية إلى تسجيل الرغبات بالكليات المراد الألتحاق بها وذلك عن طريق دخول الطلاب إلى موقع التنسيق الإلكتروني وتسجيل الرغبات، لذا سنعرض لكم المؤشرات الأولية نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية الدور الأول 2019 ومن ثم يستطيع طلاب الدبلومات استكمال مسيرتهم التعليمية عقب الدبلوم والألتحاق بالجامعات والمعاهد المختلفة.

بوابة الحكومة المصرية تنسيق الدبلومات الفنية 2019

يبد أ تسجيل رغبات طلاب الدبلومات نظام 3 و5 سنوات بالكليات المراد الألتحاق بها منتصف الشهر الجاري من خلال رقم الجلوس والرقم السري للطالب يستطيع دخول بوابة الحكومة المصرية ويسجل بتنسيق الدبلومات الفنية 2019 لذا نقدم لكم عبر موقعم كلمة طريقة تسجيل الرغبات بموقع التنسيق إلكترونيا بطريقة سهلة ومبسطة.

طريقة التسجيل الرغبات على بوابة الحكومة المصرية

الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني

يقوم الطالب بتسجيل الأسم ورقم الجلوس

اختيار نوع الشعبة ( زراعي – صناعي – تجاري – فندقي – تمريض)

تحديد نظام السنة الدراسية 3 سنوات أو 5 سنوات

سجل الكليات المراد الألتحاق بها

وفي حين التأكد من تسجيل كافة البيانات بطريقة صحيحة سوف يظهر اسم الطالب الثلاثي ورقم الجلوس الخاص به وبذلك تم التسجيل ببوابة الحكومة المصرية بلإضافة إلى أن طلاب الدبلومات الفنية بجميع شعبها الزراعة والصناعة والتجارة والتمريض عن اكتمال تسجيل كافة الرغبات بالموقع الإلكتروني تقوم بطباعة الأوراق ومن الممكن التغيير بها حتى غلق بوابة الحكومة المصرية.

المؤشرات الأولية لتنسيق الدبلومات الفنية شعبة تمريض وسياحة وفنادق