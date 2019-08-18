تنسيق الدبلومات الفنية 2019 | تعرف على حدود كليات التجارة لطلاب الدبلومات

هناك العشرات من كليات التجارة أصبحت متاحة الآن لطلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2019 دبلوم تجارة، حيث ننشر لكم في السطور التالية الحدود الدنيا للقبول في كليات التجارة لطلاب الدبلومات الفنية التجارية 2019 بنظام الـ 5 سنوات بالاعتماد على تنسيق 2019 المنشور على بوابة الحكومة المصرية.

ويبحث آلاف الطلاب الآن على كلمة “تنسيق الدبلومات الفنية”، حيث يبحث طلاب الدبلومات الفنية التجارية خلال هذه الأيام عن تنسيق الدبلومات الفنية 2019 وتوقع الكليات المتاحة لهم للالتحاق بها في العام الدراسي المقبل واستكمال مرحلة التعليم الجامعي، من خلال درجاتهم التي حصلوا عليها في امتحانات العام الدراسي المنصرم 2018 – 2019.

الحدود الدنيا للقبول في كلية التجارة لطلاب الدبلومات الفنية التجارة 5 سنوات

تجارة قنا جامعة جنوب الوادي: 88.40 %.

تجارة انتساب موجه بقنا جامعة جنوب الوادي: 86.33 %.

تجارة جامعة السويس: 86.20 %.

كلية تجارة جامعة أسوان: 86.20 %.

تجارة انتساب موجه أسوان: 84.90 %.

تجارة الإسكندرية: 84.22 %.

تجارة سوهاج: 83.83 %.

تجارة أسيوط: 82.72 %.

كلية التجارة جامعة العريش: 82.50 %.

تجارة بني سويف: 82.30 %.

تجارة الإسماعيلية جامعة قناة السويس: 81.80 %.

تجارة انتساب موجه سوهاج: 81.60 %.

تجارة القاهرة: 81.40 %.

تجارة جامعة دمياط: 81.33 %.

تجارة انتساب موجة جامعة السويس: 81.20 %.

تجارة جامعة السادات: 80.56 %.

تجارة انتساب موجه الإسكندرية: 80.33 %.

تجارة عين شمس: 80.20 %.

تجارة انتساب موجه أسيوط: 79.89 %.

تجارة الزقازيق: 79.78 %.

تجارة بنها: 79.72 %.

تجارة بورسعيد: 79.70 %.

تجارة انتساب موجه اسماعيلية جامعة قناة السويس: 79.36 %.

كلية التجارة انتساب موجه جامعة العريش: 79.33 %.

تجارة دمنهور: 79.28 %.

تجارة شبين الكوم جامعة المنوفية: 78.80 %.

تجارة المنصورة: 78.72 %.

تجارة انتساب موجه بني سويف: 78.20 %.

تجارة طنطا: 78.00 %.

تجارة وإدارة أعمال جامعة حلوان: 77.91 %.

تجارة كفر الشيخ: 77.72 %.

تجارة انتساب موجه قاهرة: 77.70 %.

تجارة انتساب موجة جامعة السادات: 77.10 %.

تجارة انتساب موجه دمنهور: 76.56 %.

تجارة انتساب موجه جامعة بورسعيد: 76.50 %.

تجارة انتساب موجه بنها: 76.50 %.

تجارة انتساب موجه حلوان: 76.44 %.

تجارة انتساب موجه عين شمس: 76.39 %.

تجارة انتساب موجه الزقازيق: 76.33 %.

تجارة انتساب موجه جامعة دمياط: 76.28 %.

تجارة انتساب موجه المنصورة: 76.10 %.

تجارة انتساب موجه كفر الشيخ: 75.89 %.

تجارة انتساب موجه شبين كوم جامعة المنوفية: 75.72 %.

تجارة انتساب موجه طنطا: 75.33 %.

تجارة بورسعيد: 93.97 %.

تجاره انتساب موجه جامعة بورسعيد: 93.45 %.

تجارة كفر الشيخ: 93.45 %.

كلية التجارة جامعة العريش: 93.44 %.

تجارة الإسماعيلية جامعة قناة السويس: 93.10 %.

كلية التجارة انتساب موجه جامعة العريش: 92.93 %.

تجارة جامعة دمياط: 92.76 %.

تجارة جامعة السويس: 92.41 %.

تجارة المنصورة: 92.24 %.

تجارة انتساب موجه اسماعيلية جامعة قناة السويس: 92.24 %.

تجارة انتساب موجه كفر الشيخ: 92.07 %.

تجارة انتساب موجه جامعة دمياط: 91.72 %.

تجارة طنطا: 91.55 %.

تجارة الزقازيق: 91.38 %.

تجارة قنا جامعة جنوب الوادي: 91.37 %.

تجارة الإسكندرية: 91.21 %.

تجارة انتساب موجه المنصورة: 91.03 %.

تجارة انتساب موجة جامعة السويس: 90.86 %.

تجارة جامعة السادات: 90.69 %.

تجارة دمنهور: 90.34 %.

كلية تجارة جامعة أسوان: 90.34 %.

تجاره شبين الكوم جامعة المنوفية: 90.17 %.

تجارة بنها: 90.17 %.

تجارة القاهرة: 90.17 %.

تجارة انتساب موجه الإسكندرية: 90.00 %.

تجارة عين شمس: 89.82 %.

تجارة أسيوط: 89.66 %.

تجارة انتساب موجه طنطا: 89.65 %.

تجارة وإدارة أعمال جامعة حلوان: 89.48 %.

تجارة انتساب موجه الزقازيق: 89.48 %.

تجارة بني سويف: 89.31 %.

تجارة انتساب موجه دمنهور: 89.14 %.

تجارة انتساب موجه أسوان: 89.14 %.

تجارة انتساب موجة جامعة السادات: 89.13 %.

تجارة سوهاج: 89.13 %.

تجارة انتساب موجه بقنا جامعة جنوب الوادي: 88.97 %.

تجارة انتساب موجه بنها: 88.96 %.

تجارة انتساب موجه قاهرة: 88.96 %.

تجارة انتساب موجه عين شمس: 88.79 %.

تجارة انتساب موجه شبين كوم جامعة المنوفية: 88.79 %.

تجارة انتساب موجه حلوان: 88.62 %.

تجارة انتساب موجه أسيوط: 88.62 %.

تجارة انتساب موجه بنى سويف: 88.45 %.

تجارة انتساب موجه سوهاج: 88.44 %.