تنسيق الدبلومات الفنية 2019 جميع التخصصات.. صناعي تجاري زراعي فندقي

انطلق اليوم ماراثون تنسيق الدبلومات الفنية 2019 وبدأ الطلاب بتسجيل الرغبات على موقع التنسيق الالكتروني، وتكون المدة المسموحة لتسجيل الرغبات في تنسيق الدبلومات الفنية 2019 15 يوما ويتم غلق باب التنسيق يوم 31 أغسطس 2019 لجميع التخصصات الثانوية الصناعية، الثانوية التجارية، الثانوية الزراعية، الثانوية الفندقية.

الحد الادنى لتنسيق الدبلومات الفنية 2019

الحد الأدني لتسجيل الرغبات في تنسيق الدبلومات الفنية 2019 لجميع التخصصات:

الثانوية الفنية نظام 3 سنوات (صناعي – تجاري – زراعي – سياحي – فنادق) بحد أدنى 60% أو أكثر دبلومات الثانوية الفنية لمساعدي الخدمات الصحية بحد أدنى 70% أو أكثر دبلومات الثانوية الفنية المتقدمة (نظام 5 سنوات) بحد أدنى 60% أو أكثر دبلوم السالزيان- دبلوم المعهد التكنولوجي المتكامل – مركز التكنولوجيا المتميز – دبلوم شعبة تمريض التابعة للجامعات بحد أدنى 75% فأكثر

خطوات التسجيل في تنسيق الدبلومات الفنية 2019

لتسجيل الرغبات في تنسيق الدبلومات الفنية 2019 يمكنكم الأن الدخول إلى رابط موقع التنسيق الإلكتروني ( بوابة الحكومة المصرية) واتباع الخطوات:

الخطوات

اختيار شهادة الثانوية الفنية

كتابة رمز الدخول الذي تسلمته من المعهد

كتابة الرقم السري

كتابة الرمز التأكيدي

والانتقال بعد ذلك إلى أهم الخطوات وهي خطوة تسجيل الرغبات في تنسيق الدبلومات الفنية 2019، يجب مراعاة التوزيع الجغرافي ومراعاة عدم استنفاذ الرغبات وعدم اختيار الكليات والمعاهد التي لا تتناسب مع المجموع الكلي للطالب، ويمكنكم الاضطلاع على مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية لمعرفة الكليات القريبة من المجموع الكلي، ويمكنكم تسجيل الرغبات بالترتيب واليكم 75 رغبة يجب اختيارهم بعناية كبيرة ويمكنكم التعديل على الرغبات في تنسيق الدبلومات الفنية حتى يوم 31 اغسطس 2019 ويتم الاختيار بناءً على آخر نموذج قمت بحفظة على موقع التنسيق الإلكتروني.