رابط بوابة الحكومة المصرية تنسيق الدبلومات الفنية 2019| جميع الكليات والمعاهد التي تقبل الثانوية الفنية ثلاث وخمس سنوات “تنسيق الدبلومات 2018”

تتابعون نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2019 لجميع الشعب والتخصصات “صناعي، زراعي، تجاري، فندقي، تمريض” نظام ثلاث وخمس سنوات وجميع الكليات الحكومية والخاصة والمعاهد المتاحة لطلاب الثانوي الفني، وكافة الكليات المتاحة لطلاب الثانوية الفنية سواء كانت كليات حكومية أو خاصة أو معاهد، حيث يترقب طلاب الدبلومات حاليا ظهور نتائج الدور الأول ومجموع دخول الجامعات والمعاهد المصرية حتي يتسني لكل طالب معرفة الجامعات والكليات المناسبة لمجموعة وقدراته وشعبته، تابعونا علي موقع كلمة دوت اورج لمعرفة كافة خطوات التقديم عبر رابط بوابة الحكومة المصرية تنسيق الدبلومات الفنية الدور الأول للمرحلة الأولي والثانية والثالثة والأماكن الشاغرة للطلاب والطالبات من الثانوية الفنية.

بوابة الحكومة المصرية تنسيق الدبلومات الفنية

يتم الإعلان كل عام عبر بوابة الحكومة المصرية تنسيق الدبلومات الفنية للعام الجديد، ويمكن للطلاب متابعة توقعات تنسيق الدبلومات الفنية حسب السنة السابقة حيث سيكون تنسيق الكليات 2018 مقارب لتنسيق 2019/2020 للعام الجديد، ويتم الإعلان عن التنسيق بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة وإعلان نتائجهم، حتي يتوفر أماكن في الكليات لطلاب الثانوي العام والصناعي والأزهري وثانوية المتفوقين.

متى يبدأ تنسيق الدبلومات الفنية للدخول للجامعات والمعاهد 2019

يبدأ فور تحديد تنسيق الثانوية العامة 2019 للكليات الحكومية والخاصة والمعاهد، حيث يتم بعدها تحديد الأماكن الشاغرة في الكليات واحتساب التنسيق، وذلك عن طريق احتساب نسبة قبول الطلاب علي كافة الكليات ومتوسط المجموع الكلي للشعبة المتقدمة، فكلما زاد إقبال الطلاب وارتفع مجموعهم زاد تنسيق الدبلومات الفنية.

خطوات التسجيل في تنسيق الدبلومات الفنية 2019 2020

تسجيل رغبات تنسيق الدبلومات الفنية للحاصلين علي دبلوم المدارس الفنية 3-5 سنوات

الدخول علي موقع التنسيق الإلكتروني إختيار نوع المؤهل “صناعي، زراعي، تجاري، تمريض، فنادق” 3-5 سنوات إدخال رقم الجلوس والرقم السري الموجود في استمارة النجاح النقر علي “نعم” تأكيدي باسمه الثلاثى ورقم جلوسه المقيد فى شهادة النجاح يجب الاحتفاظ بالرقم السري لتعديل الرغبات في اي وقت قبل إعلان نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية

تسجيل رغبات تنسيق الدبلومات الفنية للحاصلين علي دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة نظام سنتين

الدخول علي موقع التنسيق الإلكتروني اتباع نفس الخطوات السابق ذكرها يجب أن يتم الاحتفاظ بالرقم السري لتعديل الرغبات في اي وقت

الكليات المتاحة لطلاب الدبلومات الفنية 2019 2020

الكلية الجامعة كلية التجارة (انتظام – انتساب موجه) جامعات القاهرة

جامعات العريش

جامعات الإسكندرية

جامعات دمياط

جامعات عين شمس

جامعات طنطا

جامعات المنصورة

جامعات بورسعيد

جامعات حلوان

جامعات الزقازيق

جامعات المنوفية

جامعات أسيوط

جامعات قناة السويس

جامعات جنوب الوادي

جامعات بني سويف

جامعات بنها

جامعات سوهاج،

جامعات كفر الشيخ

جامعات دمنهور

جامعات السويس

جامعات أسوان

جامعات مدينة السادات. كلية الآثار (انتساب موجه – انتظام) بأقسام ترميم الآثار والترميم المعماري جامعة القاهرة

قنا أسوان

سوهاج

الأقصر

الفيوم. كلية التربية بكافة التخصصات جامعة حلوان. برنامج التعليم التبادلى بكلية الفنادق والسياحة جامعة حلوان. كلية الاقتصاد المنزلي تخصصات الجلود والنسيج والملابس الجاهزة. حلوان

المنوفية

العريش كلية التعليم الصناعي بحلوان

سوهاج

السويس

بني سويف. المعهد العالي للحاسب الآلي والإدارة جامعة بورسعيد. الفنون الجميلة والتطبيقية والهندسة حسب التوزيع الجغرافي بجامعات الجمهورية.

تنسيق دبلوم صنايع 2019 خمس سنوات

هندسة بترول وتعدين جامعة السويس 97.94 هندسة الاسماعيلية 94.61 هندسة أسيوط 93.50 المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالطود الاقصر 91.94 كلية التعليم الصناعي جامعة حلوان 90.94 هندسة قنا 96.90 هندسة المطريه جامعة حلوان 94.55 هندسة عين شمس 93.42 المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة 91.94 معهد عالي هندسه 6 أكتوبر بمصروفات 90.89 هندسة أسوان 96.17 هندسة السويس 94.25 هندسة الزقا زيق 93.40 معهد المستقبل العالي للهندسة والتكنولوجيا بالفيوم 91.78 المعهد العالي للهندسة بمدينة 15 مايو 90.80 هندسة كفر الشيخ 96.56 هندسة شبرا بنها 94.2 هندسة المنيا 93.39 معهد عالي هندسة وتكنولوجيا كفر الشيخ 91.72 المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة 90.75 هندسة الفيوم 95.44 كلية هندسة بنها 93.89 كلية هندسة الطاقة بأسوان 93.33 تربية جامعة السويس 91.67 المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمحلة الكبرى 90.67 هندسة سوهاج 95.44 هندسة شبين الكوم جامعة المنوفية 93.83 هندسة إلكترونية منوف جامعة المنوفية 93.33 تربية المنيا 91.55 معهد العبور العالي للهندسة والتكنولوجيا بمصروفات 90.61 هندسة بني سويف 94.95 هندسة دمياط 93.72 معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان فرع 6 اكتوبر هندسة بمصروفات 92.56 العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس 91.50 المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا ببرج العرب بالإسكندرية 90.45 هندسة الاسكندريه 94.78 هندسة حلوان 93.61 تربية حلوان 92.39 المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا 91.30 معهد الوادي العالي للهندسة و التكنولوجيا قليوبية 90.39 هندسة القاهره 94.75 هندسة المنصوره 93.61 المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنوفية 92.06 معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية 91.17 الإهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا -6 أكتوبر 90.33 هندسة طنطا 94.72 هندسة بور سعيد 93.56 معهد القناة العالي للهندسة بالسويس 91.95 معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة (هندسة) بمصروفات 91.15 عالى هندسة وتكنولوجيا بسوهاج 90.30

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معهد أكتوبر العالي للهندسة والتكنولوجيا م 6 أكتوبر بمصروفات 90.28 المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط 89.22 كلية التعليم الصناعي جامعة سوهاج 87.70 تربية نوعية اسوان 85.50 نوعية المنيا 82.65 السلام العالي للهندسة والتكنولوجيا بمدينة السلام 90.11 ع.هندسة وتكنولوجيا العبور ك21 طريق بلبيس الصحراوي 88.90 معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 87.25 نوعية قنا 85.30 تربية نوعية ميت غمر ج المنصورة 82.61 معهد طيبة العالي للهندسة بالمعادي بمصروفات 89.90 كلية التعليم الصناعي جامعة بني سويف 88.44 نوعية عباسيه 86.95 نوعية اشمون 85.20 معهد عالي تكنولوجيا بصريات مصر الجديدة بمصروفات 82.22 عالي هندسة بلبيس 89.67 المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق 88.40 معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 86.80 نوعية بنها 85.10 العالي ترميم الآثار بأبي قير 81.85 القاهرة العالي ش هندسية بالتجمع الأول القاهرة الجديدة 89.67 الأكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات 88.00 معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة 86.78 نوعية بور سعيد 85.05 فنون تطبيقيه حلوان 79.75 معهد المدينة العالي للهندسة والتكنولوجيا بشبرامنت 89.61 معهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا بطموه 87.94 نوعية كفر الشيخ 86.56 نوعية الفيوم 84.15 اقتصاد منزلي حلوان 79.45 المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج 89.50 معهد الجزيرة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم 87.90 معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش 86.35 نوعية جامعة دمياط 84.05 المعهد العالي لتكنولوجيا الإدارة والمعلومات بالمنيا شعبة نظم المعلومات الإدارية 79.44 هندسة نوعية طنطا 89.44 المعهد العالى للهندسة الالكترونية بلبيس 87.83 معهد المنصورة العالى للهندسة والتكنولوجيا 86.28 نوعية الزقازيق 84.00 الأكاديمية الحديثة بالمعادي نظم معلومات إدارية 79.28 كلية التعليم الصناعي بجامعة السويس 89.35 المعهد العالى للهندسة بالمنيا 87.70 برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان 86.25 نوعية المنصوره 83.89 اقتصاد منزلي شبين الكوم ج منوفية 78.30 مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة 89.33 معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 87.70 كلية الآثار بالاقصر 85.78 تربية نوعية منيه النصر ج المنصورة 83.40 الجزيره العالي حاسب ونظم معلومات إدارية (شعبة نظم) بالمقطم 78.00

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كلية الاثار ج اسوان 77.89 الدلتا العالي للحاسبات بالمنصورة لنظم المعلومات الإدارية 75.15 كلية الفنون التطبيقية بنى سويف 75.00 العالي للعلوم الإدارية بالقطامية إدراة أعمال 74.06 معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الألية ش(نظم معلومات) 77.84 التكنولوجي العالي 10 رمضان إدارة أعمال 75.00 فنون جميله فنون ج الاسكندريه 75.00 العالي دراسات نوعية جيزه لنظم المعلومات الإدارية 73.56 معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الألية ش(نظم معلومات) 77.80 اثار القاهره 75.00 فنون تطبيقية جامعة دمياط 75.00 معهد عالي فنون تطبيقيه 6 اكتوبر 73.39 الأكاديمية الحديثة بالمعادى اقتصاد وإدارة ومحاسبة 77.39 اثار دمياط 75.00 اثار قنا جنوب الوادي 75.00 المعهد العالى للعلوم الادارية بسوهاج 72.78 كلية الاقتصاد المنزلى بالعريش 77.17 الاثار بصان الحجر ج الزقازيق 75.00 اثار الفيوم 75.00 المعهد العالى لتكنولوجيا الادارة والمعلومات بالمنيا شعبة العلوم التجارية تخصص (ادارة اعمال-محاسبة) 60.22 معهد السويس لنظم المعلومات الإدارية 76.56 الاثار واللغات بفرع مطروح ج الاسكندرية 75.00 زراعه مشتهر 75.00 كلية الفنون التطبيقية ببنها 75.00 معهد العجمي العالي للعلوم الإدارية 76.30 فنون جميله فنون المنيا 75.00 فنون جميله عماره المنيا 75.00 كلية الآثار سوهاج 75.00 العالي للحاسبات والمعلومات شعبة نظم طنطا 75.40 فنون جميله فنون الاقصر 75.00 فنون جميله فنون حلوان 75.00 العالي لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة سوهاج (شعبة نظم) 75.33 العالي للحاسب الآلى كنج مريوط لنظم المعلومات الإدارية 75.33 كلية الفنون الجميلة فنون جامعة المنصورة 75.00 فنون جميله عماره ج حلوان 75.00 _ _

تنسيق دبلوم تجارة 2019 5 سنوات

تجارة قنا ج جنوب الوادي 88.40 تجاره بنى سويف 82.30 تجاره الزقازيق 79.78 تجاره وإدارة أعمال ج حلوان 77.91 تجاره انتساب موجه عين شمس 76.39 تجارة انتساب موجه بقنا جامعة جنوب الوادي 86.33 تجاره الاسماعيليه ج قناة السويس 81.80 تجاره بنها 79.72 تجاره كفر الشيخ77.72 77.70 تجاره انتساب موجه الزقازيق 76.33 تجاره جامعة السويس 86.20 تجاره انتساب موجه سوهاج 81.60 تجاره بور سعيد 79.70 تجاره انتساب موجه قاهره 77.70 تجاره انتساب موجه جامعة دمياط 76.28 كلية تجارة ج أسوان 86.20 تجاره القاهره 81.40 تجاره انتساب موجه اسماعيليه ج قناة السويس 79.36 نوعية جامعة دمياط 77.56 تجاره انتساب موجه المنصوره 76.10 تجارة انتساب موجه اسوان 84.90 تجاره جامعة دمياط 81.33 كلية التجارة/انتساب موجه ج العريش 79.33 حقوق سوهاج 77.44 تجاره انتساب موجه كفر الشيخ 75.89 تجاره الاسكندريه 84.22 تجاره انتساب موجة جامعة السويس 81.20 تجاره دمنهور 79.28 تجارة انتساب موجة جامعة السادات 77.10 تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية 75.72 تجاره سوهاج 83.83 تجارة جامعة السادات 80.56 تجاره شبين الكوم ج المنوفية 78.80 تجاره انتساب موجه دمنهور 76.56 تجاره انتساب موجه طنطا 75.33 تربية حلوان 83.61 تجاره انتساب موجه الاسكندريه 80.33 تجاره المنصوره 78.72 تجاره انتساب موجه جامعة بور سعيد 76.50 كلية تكنولوجيا الادارة ونظم المعلومات ببورسعيد 75.17 تجاره اسيوط 82.72 تجاره عين شمس 80.20 تجاره انتساب موجه بنى سويف 78.20 تجاره انتساب م. بنها 76.50 كلية التكنولوجيا والتنمية ش (علوم مالية وادارية) ج الزقازيق 75.05 كلية التجارة ج العريش 82.50 تجاره انتساب موجه اسيوط 79.89 تجاره طنطا 78.00 تجاره انتساب موجه حلوان 76.44 حقوق اسوان 75.00

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كل مصاريف الجامعات الخاصة 2019-2020 أسعار كليات جامعة (6 أكتوبر، فاروس، الجامعة الروسية) تنسيق القبول بالكليات الخاصه علمي وأدبي

حقوق طنطا 75.00 الأكاديمية الحديثة بالمعادى نظم معلومات إدارية 75.00 حقوق انتساب موجه الزقازيق 75.00 حقوق بورسعيد 75.00 المعهد العالى للعلوم الادارية ببنى سويف 72.90 حقوق جامعة السادات 75.00 حقوق الاسكندريه 75.00 حقوق انتساب موجه المنصوره 75.00 حقوق الفيوم 75.00 العالي للحاسبات والمعلومات شعبة نظم طنطا 70.70 حقوق انتساب موجه جامعة السادات 75.00 حقوق انتساب موجه سوهاج 75.00 حقوق انتساب موجه بنى سويف 75.00 حقوق انتساب موجه اسوان 75.00 العالي النوعية سياحه وفنادق وإرشاد السياحي مصر جديده 72.70 حقوق عين شمس 75.00 حقوق القاهره 75.00 حقوق انتساب موجه الاسكندريه 75.00 حقوق المنصوره 75.00 العالي سياحة وفنادق الغردقة 71.94 حقوق قنا جنوب الوادي 75.00 الأكاديمية الحديثة بالمعادى اقتصاد واداره ومحاسبة 75.00 حقوق انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية 75.00 حقوق الزقازيق 75.00 الاكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الاعلام (شعبة ادارة الاعمال) 71.60 حقوق انتساب موجه قنا ج. الوادي 75.00 حقوق بنى سويف 75.00 حقوق دمياط 75.00 العالي الفندقى بالاقصر إيجوث 73.61 معهد عالي حاسبات شعبة نظم معلومات ادارية بشبرا الخيمة 71.30 حقوق حلوان 75.00 حقوق انتساب موجه طنطا 75.00 برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان 75.00 المعهد العالى للعلوم الادارية بسوهاج 73.61 العالي دراسات نوعية جيزه لنظم المعلومات الإدارية 71.10 حقوق انتساب موجه حلوان 75.00 حقوق انتساب موجه اسيوط 75.00 حقوق شبين الكوم ج منوفية 75.00 معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الالية ش(نظم معلومات) 73.60 العالي دراسات متطوره بالهرم ش تجارة ومحاسبة 71.10 كلية حقوق المنيا 75.00 حقوق انتساب موجه القاهره 75.00 حقوق بنها 75.00 العالي لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة سوهاج (شعبة نظم) 73.39 معهد السويس لنظم المعلومات الإدارية 71.00 حقوق اسيوط 75.00 حقوق انتساب موجه عين شمس 75.00 حقوق انتساب م بنها 75.00 الجزيره العالي حاسب ونظم معلومات ادارية (شعبة نظم) بالمقطم 73.20 العالي سياحه وفنادق بالإسماعيلية 70.90

اخر اخبار الدبلومات الفنية

العالي للإدارة والحاسب شعبة نظم برأس البر 70.70 نظم معلومات ادارية قطاميه 66.94 معهد الألسن العالي بمدينة نصر شعبة(ادارة – محاسبة – تجارة خارجية) 70.10 العالي للعلوم الإدارية بالقطامية إدراة أعمال 65.85 معهد الألسن العالي بمدينة نصر لنظم المعلومات الادارية 69.90 العالي تسويق شعبة تسويق تجمع أول 65.00 الدلتا العالي للحاسبات بالمنصورة لنظم المعلومات الإدارية 69.40 المعهد العالى لتكنولوجيا الادارة والمعلومات بالمنيا شعبة نظم المعلومات الادارية 64.70 العالي للحاسب الآلى كنج مريوط لنظم المعلومات الإدارية 69.22 المعهد العالى للعلوم الادارية بطموه جيزة 64.40 الجزيرة العالي شعبة تجارة المقطم 68.70 معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم نظم معلومات 64.00 عالي درسات نوعية بالجيزة قسم العلوم التجارية 68.70 العالي تسويق شعبة نظم تجمع أول 63.80 العالي سياحه وفنادق بالسيوف بالأسكندرية 67.94 العالي حاسبات و نظم تجمع أول 63.67 المعهد العالى لتكنولوجيا الادارة والمعلومات بالمنيا شعبة العلوم التجارية تخصص (ادارة اعمال-محاسبة) 67.60 الفراعنة العالي إدارة أعمال 63.00 العالي دراسات نوعية سياحه و فنادق جيزه 67.6 العالي للعلوم الإداريه 6 اكتوبر 61.30

تنسيق دبلوم زراعي 2019 5 سنوات