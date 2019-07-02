تنسيق الدبلومات الفنية 2019 لكافة الشعب المهنية وكافة التخصصات وموعد التقديم والالتحاق بالجامعات المصرية

يبحث الآن العديد من الطلاب، التابعين للدبلومات الفنية نظام الثلاث سنوات ونظام الخمس سنوات، خصوصاً بعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية أمس، حيث قام طلاب الدبلومات الفنية بتأدية امتحاناتهم للمواد الدراسية المختلفة على مدار أسبوعين متواصلين، وظهور نتيجة الدبلومات الفنية المتنوعة للدور الأول، والجدير بالذكر أنه يتم تحديد التنسيق للدبلومات الفنية طبقاً لنسب النجاح والأماكن الشاغرة بالكليات المختلفة وأعداد الطلاب، وذلك من خلال موقع بوابة الحكومة الإلكترونية للطلاب.

موعد تنسيق الدبلومات الفنية للدخول للجامعات والمعاهد 2019؟

من أهم الأمور التعليمية التي ازداد البحث عنها من قبل طلاب الدبلومات الفنية فور ظهور نتائج الدبلومات على مستوى الجمهورية، هو تنسيق الدبلومات الفنية بكافة الشعب المهنية ، حيث يتم يبدأ التنسيق للدبلومات الفنية كل عام بعد انتهاء تنسيق الثانوية العامة، حيث يتحدد الأماكن الشاغرة بالكليات والمعاهد حسب نسب النجاح، ويستمر التنسيق بالنسبة للدبلومات لمدة أسبوع متواصل، لكى يتمكن الطلاب من إختيار الرغبات المناسبة لهم حسب المجموع والأماكن بالجامعات والمعاهد الفنية على مستوى جميع محافظات الجمهورية.

تنسيق الجامعات والمعاهد بالنسبة للدبلومات الفنية

حرصت وزارة التعليم العالي، على توفير سُبل راحة أبنائها “طلاب الدبلومات الفنية” بنظاميها 3 سنوات و5 سنوات، حتى يحصلون على فرصتهم للدخول للجامعات والمعاهد المصرية الحكومية والخاصة، وذلك طبقاً للقرارت الوزارية الأخيرة.

خطوات التسجيل في تنسيق الدبلومات الفنية

حرصاً منا في موقع ” كلمة دوت أورج” فسوف نعرض معكم خطوات تنسيق الدبلومات الفنية من خلال موقع التنسيق الالكتروني الرسمي وكيفية تسجيل رغبات الطلاب بسهولة ….

أولا الحاصلون على دبلوم المدارس الفنية نظام ( الثلاث – الخمس) سنوات

1- الدخول موقع التنسيق ويحدد نوع المؤهل (صناعى / تجارى/ زراعى ….( ثلاث سنوات أو خمس سنوات ).

2- ثم يقوم الطالب بإدخال رقم جلوسه فى الشهادة الحاصل عليها ويكتب الرقم السرى الخاص به وتستطيع ايجاد الرقم السري في استمارة النجاح كما يلى: ـ س / 000000

3- يظهر للطالب بيان تأكيدى باسمه الثلاثى ورقم جلوسه المقيد فى شهادة النجاح وعليه تأكيد البيان بالضغط على مفتاح (نعم).

4- يحتفظ الطالب بالرقم السرى الخاص به و المدون باستمارة النجاح لتعديل رغباته فى أى وقت وقبل إعلان النتيجة، حيث يمكن للطالب الدخول عدة مرات لتعديل رغباته، ويمثل هذا الرقم ضمان سرية البيانات وعدم السماح لأى شخص بتعديل أى من الرغبات التى تم تدوينها.

خطوات الطلاب الحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة نظام السنتين بعد الثانوية خطوات تنسيق الدبلومات الفنية هي كالتالي

1- يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق ويحدد نوع المؤهل، ثم يدخل رقم الكود الخاص به وبعد ذلك يدخل الرقم السرى الخاص به .

2- يظهر للطالب بيان تأكيدى باسمه الثلاثى ورقم الكود وعليه تأكيد البيان بالضغط على مفتاح (الخطوة التالية).

3- يقم الطالب بالاحتفاظ برقم الكود والرقم السرى الخاص به لتعديل رغباته فى أى وقت وقبل إعلان النتيجة حيث يمكن للطالب الدخول عدة مرات لتعديل رغباته ، ويمثل هذان الرقمان ضمان سرية البيانات وعدم السماح لأى شخص بتعديل أى من الرغبات التى تم تدوينها.

4- يقوم الطالب بتسجيل رغباته بنفسه ومراجعتها وطباعتها حيث سيتم الترشيح على آخر تعديل قام الطالب بتسجيله .

بوابة الحكومة المصرية تنسيق الدبلومات الفنية

قامت وزارة التربية والتعليم الفني، بتوفير رابط خاص رسمى للدبلومات الفنية للعام الدراسي 2019، من خلال موقع بوابة الحكومة الإلكترونية المصرية من هنا.

الكليات المتاحة للطلاب في تنسيق الدبلومات الفنية 2019-2020

من أبرز الجامعات التي سوف تكون متاحة في تنسيق الدبلومات الفنية 2019

بالنسبة للدبلومات الفنية التجارية

كلية الاقتصاد المنزلي أقسام ملابس جاهزة، نسيج، جلود وبدائلها، وذلك فى الجامعات التالية:- حلوان، المنوفية، العريش. كلية التربية في جامعة حلوان في جميع التخصصات. كلية التجارة ( انتظام – انتساب) فى الجامعات التالية:- القاهرة، الإسكندرية، عين شمس، أسيوط، طنطا، المنصورة، حلوان، الزقازيق، المنوفية، قناة السويس، جنوب الوادي، بني سويف، بنها، سوهاج، كفر الشيخ، دمنهور، دمياط، السويس، بورسعيد، أسوان، مدينة السادات، العريش. كلية أثار (انتظام – انتساب ) بأقسام (ترميم آثار، ترميم دقيق، ترميم معماري) فى الجامعات التالية:- القاهرة، الفيوم، أسوان، سوهاج، قنا، الأقصو.

بالنسبة للدبلومات الفنية الصناعية

يتم قبول طلاب الدبلومات الفنية خريجى الدبلومات الصناعى فقط

كلية التعليم الصناعي في جميع التخصصات في جامعات حلوان، السويس، سوهاج، بني سويف. كلية الهندسة، كلية الفنون التطبيقية، كلية الآثار، كلية الفنون الجميلة في جميع الجامعات المصرية حسب التوزيع الجغرافي. المعهد العالي للإدارة والحاسب الآلي في جامعة بورسعيد. برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق في جامعة حلوان.

والجدير بالذكر أنه صدر قرار جمهوري ينص على انشاء الجامعات التكنولوجية، حيث أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار بالجريدة الرسمية بتاريخ 3 يونيو ، والخاص بإصدار القانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٩ بإنشاء الجامعات التكنولوجية.

وتمنح هذه الجامعات درجات علمية تبدأ من الدبلوم العالي فوق المتوسط، وبكالوريوس التكنولوجيا والماجستير المهني والدكتوراه المهنية في التكنولوجيا.

وستبدأ الدراسة في ثلاث جامعات (القاهرة الجديدة – قويسنا – بني سويف) ، وذلك في شهر سبتمبر المقبل للطلاب الحاصلين على دبلوم التعليم الفني نظام الثلاث سنوات، وطلاب الثانوية العامة،وذلك بعد اجتياز اختبارات القبول.