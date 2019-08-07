تنسيق الدبلومات الفنية 2019 موعده والحدود الدنيا لكل الكليات والمعاهد والأقسام| والأماكن الشاغرة داخل الكليات التكنولوجية والنظرية الجديدة

تنسيق الدبلومات الفنية 2019، والذي قد أعلنت عنه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال المؤتمر الصحفي منذ يومين ماضيين، والذي سينطلق بدءاً من السبت الموافق السابع عشر من شهر أغسطس الجاري ويستمر حتى اليوم الواحد والثلاثين من نفس الشهر، وخلال الاجتماع أشار خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على أن اللجنة العليا للتنسيق ستفتح الباب أمام طلاب الشهادات الفنية بنظاميه 5 و 3 سنوات، وطلاب المعاهد بنظام السنتين التي تلي شهادة الثانوية العامة؛ لتسجيل الرغبات عبر موقع بوابة الحكومة المصرية على شبكة الإنترنت، تزامناً مع المرحلة الثالثة لتنسيق الثانوية العامة 2019.

تنسيق الدبلومات الفنية 2019

وأشارت الوزارة خلال المؤتمر على أن هناك أماكن شاغرة داخل الكليات التكنولوجية والنظرية، بالإضافة إلى إعلانها عن الحدود الدنيا لبعض كليات تنسيق الدبلومات الفنية 2019، حيث كان الحد الأدنى للالتحاق بقطاع الهندسة هو 94.02% وتعادل بالدرجات 385 درجة، بينما كليات الحاسبات كان الحدود الدنيا لها 90.73% بما يعادل 372 درجة، وكانت الحدود الدنيا لكليات التمريض وقفت عند نسبة 90.12%، بينما القبول بفنون عمارة توقفت عند نسبة 90.73%، وكانت الحدود الدنيا لفنون تطبييقية عند نسبة 93.17%.

ويذكر أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قد وضعت بعض الكليات الجديدة خلال خطة تنسيق الدبلومات الفنية 2019، والتي كانت كالتالي:

الكلية التكنولوجية للصناعة والطاقة – جامعة الدلتا التكنولوجية (قويسنا). الكلية التكنولوجية للصناعة والطاقة – جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية. الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة- جامعة بني سويف التكنولوجية.

الحد الأدنى لتنسيق الدبلومات الفنية 2019

كما ذكرنا قامت اللجنة العليا برسم خطوط الحدود الدنيا لـ تنسيق الدبلومات الفنية 2019، ونحن من موقعنا حاولنا أن نضعها بين ايديكم في نقاط سلسة وبسيطة تمثلت في الآتي: