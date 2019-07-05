تنسيق الدبلومات الفنية 2019 نظام 3 سنوات صناعي والحد الأدني للقبول في الكليات والمعاهد التي تقبل الثانوية الصناعية

تتابعون كل ما يهمكم وتبحثون عنه حول تنسيق الدبلومات الفنية 2019 نظام 3 سنوات صناعي لجميع الطلاب في الثانوية الفنية الصناعية نظام 3 سنوات، ظهرت النتيجة منذ عدة ايام والآن طلاب السنة النهائية من التعليم الفني يبحثون عن الكليات والمعاهد الحكومية والخاصة التي تناسب مجموعهم وقدراتهم، ويمكنكم متابعة بوابة الحكومة المصرية تنسيق الدبلومات الفنية عبر الروابط الخاصة بالجداول الشاملة للحدود الدنيا للكليات والمعاهد التي تستقبل طلاب الثانوي الصناعي، تابعونا علي كلمة دوت اورج للمزيد من الأخبار والأحداث الهامة حول تنسيق الدبلومات 2019 وآخر أخبار مكتب التنسيق.

ينتظر أكثر من 750 الف طالب وطالبة في الدبلومات الفنية 2019 لجميع الشعب الصناعية والزراعية والتجارية والفنادق والتمريض إعلان نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية، والجدير بالذكر أن نتيجة تنسيق دبلوم صنايع تظهر فور تحديد الأماكن الشاغرة في الكليات كلها، تم تحديد الحد الأدني بعد أن يتم الإعلان عن تنسيق الثانوية العامة.

تنسيق الدبلومات الفنية 2019 نظام 3 سنوات صناعي

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنوفية 97.57 معهد فني صحى الاسكندريه 94.43 معهد القناة العالى للهندسة بالسويس 97.19 المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمحلة الكبرى 94.00 معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية 96.71 كلية التعليم الصناعى جامعة حلوان 93.64 المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا 96.43 معهد عالي هندسة وتكنولوجيا كفر الشيخ 93.57 المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة 96.36 كلية التعليم الصناعي بجامعة السويس 92.71 معهد الوادى العالي للهندسة و التكنولوجيا قليوبية 95.43 الاهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا -6 اكتوبر 92.37 معهد فني صحى طنطا 95.43 المعهد العالي للهندسة بمدينة 15 مايو 92.29 تربية حلوان 95.00 كلية التعليم الصناعي جامعة بني سويف 92.29 معهد فني صحى المنصوره 94.71 معهد فني صحى بنها 92.29 معهد فني صحى الزقازيق 94.57 المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة 92.21

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