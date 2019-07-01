تنسيق الدبلومات الفنية 2019 نظام 3 سنوات و5 سنوات للقبول بالكليات والمعاهد عبر رابط بوابة الحكومة المصرية للتنسيق

طلابنا الحاصلون علي شهادة أتمام الدبلومات الفنية يمكنهم الآن معرفة الحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة معاهد لعام 2020 المقبل بأذن الله حيث سيتم فتح باب تنسيق الدبلومات والشهادات الفنية بعد أتمام مرحلتين الأولي والثانية من تنسيق الثانوية العامة، حيث سنتابع معاكم متابعي موقع كلمة دوت أورج كافة الأخبار التي سوف تعلن عنها وزارة التعليم العالي خلال الفترة القادمة بأذن الله، من خلال هذا المقال سوف نرفق لكم توقعات تنسيق الدبلومات الفنية 2019 وموعد فتح الباب لتسجيل الرغبات من خلال موقعنا الإخباري.

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي سوف تعلن موعد تنسيق الدبلومات الفنية بشكل رسمي خلال الفترة المقبلة، وذلك من اجل التعرف علي الجامعات الحكومية والخاصة وكذلك المعاهد، حيث يمكنكم متابعينا متابعة اخر المستجدات والأخبار لمعرفة الموعد النهائي للإعلان عن تنسيق الدبلومات الفنية.

تنسيق الدبلومات الفنية 2019 نظام 3 سنوات و5 سنوات

وزارة التربية والتعليم الفني كانت قد أعلنت عن نتيجة الدبلومات الفنية 2019 حيث يمكن الاستعلام برقم الجلوس لمعرفة نتائج شهادة الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2019 بنظام التعليم 5 سنوات ونظام 3 سنوات بشكل إلكتروني عبر البوابة المصرية للتعليم الفني، حيث نتمنى لجميع الطلبة والطلبات التوفيق بأذن الله.

الكثير من الطلاب يخشون بعدم وجود أمكان شاغرة بالجامعات والمعاهد التي تتناسب مع مجموعهم التي حصلوا عليه من الشهادة، حيث يمكنكم متابعة توقعات التنسيق لهذا العام من خلال الموقع الإلكتروني التالي رابط بوابة الحكومة المصرية للتنسيق، وذلك من اجل الاطلاع علي شروط القبول بالكليات والمعاهد للدبلومات والشهادات الفنية.