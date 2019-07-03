موعد تنسيق الدبلومات الفنية 2019 | هنا رابط تنسيق الكليات والمعاهد لجميع الشعب بنظام 3-5 years

اعتمد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، الإثنين الماضى، نتيجة الدبلومات الفنية 2019 بالإسم ورقم الجلوس،مؤكدًا أن نسب نجاح طلاب الدبلومات الفنية هذا العام جيدة خلال هذا العام، ويجري خلال الفترة المقبلة فتح باب تنسيق الدبلومات الفنية 2019 للطلاب وذلك من خلال “بوابة الحكومة المصرية الإلكترونية“.

يمكنك ايضًا التعرف على نتيجتك:

emis.gov.eg| رابط مُحدث.. هنا نتيجة الدبلومات الفنية 2019 بالإسم ورقم الجلوس

تنسيق الدبلومات الفنية 2019 من خلال بوابة الحكومة المصرية.

تبدو مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2019 متقاربة لمؤشرات تنسيق العام الماضى، ويمكن لطلاب الدبلومات الفنية وأولياء الأمور التعرف على تنسيق دبلومات العام الماضى والتعرف على نسب مجاميع الكليات المتاحة لهم، من خلال “بوابة الحكومة الإلكترونية“.

وأعلنت بوابة الحكومة المصرية أن ضمن قواعد إلتحاق طلاب الدبلومات الفنية بالكليات المتاحة لهم سيؤخذ فى الاعتبار التوزيع الجغرافى لكل معهد أو كلية، لذا فعلى جميع الطلاب ترتيب الرغبات وفق هذا التوزيع أثناء تنسيق الدبلومات الفنية 2019، كما أتاحت بوابة الحكومة المصرية للطلاب بتسجيل 75 رغبة بخلاف العام الماضى والذى كان من المقرر فى تنسيق الدبلومات الفنية تسجيل 60 رغبة فقط.

كما أكدت بوابة الحكومة المصرية تنسيق الدبلومات الفنية 2019، أن قواعد القبول لطلاب الشهادات الفنية، أن المجموع الكلي للدرجات في شهادة الثانوية الفنية نظام 3-5 سنوات هو أساس المفاضلة بين الطلاب فى القبول.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن هذا العام يشهد إقبال كبير من الطلاب وأولياء الأمور على محاولة تقديم أبنائهم بالكليات المتاحة للدبلومات الفنية 2019، مما يحتمل ذلك زيادة نسب تنسيق الدبلومات الفنية 2019.

الكليات المتاحة لطلاب الدبلومات الفنية 2019 – شعبة تجارى

كلية التجارة بنظام الانتظام وايضًا الإنتساب. كلية التربية بجامعة حلوان كلية آثار بنظام انتطام وايضًا انتساب، حيث تشمل الكلية ايضًا عدة أقسام هى “ترميم آثار، ترميم معمارى، ترميم دقيق”. كلية إقتصاد منزلى.

فيما جاءت الكليات لطلاب الدبلومات الفنية – شعبة صناعى، كالتالى:

كلية الهندسة. كلية الآثار. كلية الفنون التطبيقية. كلية الفنون الجميلة بالجامعات المصرية المتاحة بحسب التوزيع الجغرافي. كلية التعليم الصناعى بجميع التخصصات. برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق جامعة حلوان.

موعد تنسيق الدبلومات الفنية 2019

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن تسجيل رغبات طلاب شهادات الدبلومات الفنية نظامى 3-5 سنوات، يبدأ مع طلاب المرحلة الثانية من الثانوية العامة، وتحديد خلال منتصف شهر أغسطس المقبل، كما تخصص وزارة التعليم العالى عدة أماكن بالكليات مدعمة بأجهزة الحاسوب ليسجل من خلالها الطالب رغباته.

ويمكن لطلاب الدبلومات الفنية التعرف على كافة تفاصيل الحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد المتاحة لعام 2019/2019، وذلك من خلال “بوابة الحكومة المصرية“.