يستعرض موقع كلمة دوت أورج في هذا التقرير تنسيق الدبلومات الفنية 2019 والحد الأدنى للقبول في الكليات والمعاهد لطلاب صناعي وزراعي وتجاري وفندقي، حيث تخصص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نسبة 10% لطلاب الشهادات الفنية في الكليات والمعاهد العليا، كما خصصت الوزارة جامعات تكنولوجية ليتمكن الطلاب من استكمال مراحل التعليم والوصول حتى الماجيستير والدكتوراه.

ويمكن لطلاب الدبلومات الفنية بمختلف تخصصاتها سواء ثانوي تجاري أو ثانوي صناعي أو ثانوي زراعي أو ثانوي فندقي، تسجيل رغباتهم من خلال موقع التنسيق الذي يتيح للطلاب اختيار الكلية أو المعهد الذي يرغبون فيه بشرط أن يكونوا حاصلين على الدرجات التي تؤهلهم لهذه الكلية أو هذا المعهد، وكذلك بشروط التوزيع الجغرافي الذي تعتمده وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

موعد إعلان تنسيق الدبلومات الفنية 2019/2020

ومن المقرر أن يفتح موقع التنسيق باب تسجيل الرغبات لطلاب الدبلومات الفنية منتصف شهر أغسطس المقبل، بحيث يكون طلاب الثانوية العامة قد انتهوا من تسجيل رغباتهم في المرحلة الأولى، وكذلك انتهى طلاب المرحلة الثانية من تسجيل رغباتهم، ويفتح التنسيق لطلاب الشهادات الفنية مع فتح باب تسجيل رغبات الثانوية العامة المرحلة الثالثة.

ومن المتوقع أن يرتفع تنسيق الدبلومات الفنية للعام الحالي 2018/2019 بعدما ارتفعت نسبة النجاح بين طلاب الثانوي الصناعي 5 سنوات والثانوي الصناعي 3 سنوات، والثانوي التجاري 5 سنوات والثانوي التجاري 3 سنوات، والثانوي الزراعي 5 سنوات والثانوي الزراعي 3 سنوات، والثانوي الفندقي 3 سنوات.

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية

ونعرض لطلاب الشهادات الفنية الحد الأدنى للقبول في الكليات والمعاهد العام الماضي حتى يكون دليل لهم لمعرفة الدرجات التي تقبل بها الكليات والمعاهد والخاصة لطلاب صناعي وزراعي وفندقي وتجاري.

تنسيق دبلوم صناعي 5 سنوات

الاطلاع على التنسيق كاملا

تنسيق دبلوم صناعي 3 سنوات

الاطلاع على التنسيق كاملا

تنسيق دبلوم تجاري 5 سنوات

الاطلاع على التنسيق كاملا

تنسيق دبلوم تجاري 3 سنوات

الاطلاع على التنسيق كاملا

تنسيق دبلوم زراعي 5 سنوات

الاطلاع على التنسيق كاملا

تنسيق دبلوم زراعي 3 سنوات

الاطلاع على التنسيق كاملا

تنسيق دبلوم فندقي سياحي 3 سنوات

الاطلاع على التنسيق كاملا

تنسيق المعاهد العليا

الاطلاع على التنسيق كاملا

جدير بالذكر أن حوالي 757 ألأف طالب وطالبة أدوا امتحانات الشهادا تالفنية في مختلف تخصصاتها الصناعية والزراعية والتجارية والفندقية للعام الدراسي 2018/2019، حيث انطلقت هذه الامتحانات يوم 18 مايو 2019 وانتهت يوم 1 يونيو 2019 وينتظر الطلاب ظهور التنسيق المؤهل للكليات والمعاهد.

ونود الإشارة إلى أن الطلاب الموهوبين رياضيا والذي حضلوا على بطولات رياضية تضاف درجات الحافز الرياضي إلى المجموع الكلي لهم بشرط ان ترسل الجهات المختصة الأوراق التي تثبت حصول الطالب على بطولات محلية أو دولية في المواعيد التي تحدده وزارة التربية والتعليم.

ويجب على طلاب الدبلومات النية في مختلف التخصصات ونظام الدراس 5 سنوات و 3 سنوات أن يعلموا أنه من الممكن أن يلتحقوا بالكليات بنظام الانتساب في كليات التجارة والحقوق والخدمة الاجتماعية لكن بأسبقية المجموع وترتيب الرغبات.