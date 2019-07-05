تفاصيل مؤشرات التنسيق الدبلومات الفنية || نتيجة الثانوي الفني 2019 برقم الجلوس

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2018 للعام الماضي، والتي حظيت ببالغ الاهتمام من قبل طلاب وطالبات التعليم الثانوي الفني، لذلك نتابع معكم من خلال هذا التقرير الشامل أخر أخبار توقعات ومؤشرات وملامح مراحل تنسيق العام الجامعي القادم للكليات والمعاهد، كما نتابع أيضا كيفية الحصول على نتيجة شهادة الدبلوم الفني 2019 برقم الجلوس والاسم فقط، حيث أعلنت وزارة التعليم النتائج يوم الاثنين الماضي 1 يوليو 2019 على موقع وزارة التربية والتعليم بوابة التعليم الفني لجميع الأقسام والشعب.
وتجدر الإشارة إلى أنه من المقرر قبول أكثر من 20 ألف طالب وطالبة من الحاصلين على شهادة الدبلومات الفنية بجميع الأقسام والشعب بالجامعات والمعاهد المصرية للعام الجامعي الجديد 2019/2020، حيث من المتوقع أن يبدأ التنسيق للدبلومات الفنية منتصف أغسطس القادم،حيث تم تخصيص نسبة مئوية من طلاب وطالبات العديد من الكليات والمعاهد تخصص لطلاب الدبلومات الفنية، يتم توزيع هؤلاء الطلاب على مراحل تنسيق ثلاث، والتي تشمل العشرات من الكليات والمعاهد المنتشرة في جميع ربوع مصر.
نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس gdepexams.emis
تفاصيل نتيجة الدبلومات الفنية 2019 في سطور
- عدد طلبة التعليم التجاري (4527) بنسبة نجاح 86.45% بزيادة 1.42% عن العام الماضي.
- عدد طلبة التعليم الفندقي (3370) بنسبة نجاح 85.03% بانخفاض 2.7% عن العام الماضي.
- عدد طلبة التعليم الزراعي (261) بنسبة نجاح 95.40% بزيادة 27.21% عن العام الماضي.
- عدد طلبة التعليم الصناعي (7111) بنسبة نجاح 85.23% بزيادة 3.28% عن العام الماضي.
- الإجمالي العام للخمس سنوات (15269) بنسبة نجاح 85.72 % بمتوسط زيادة 2.07% عن العام الماضي.
- تقدم للامتحان هذا العام بمدارس التعليم الفني نظام السنوات الثلاث: – عدد طلبة التعليم التجاري (246792) بنسبة نجاح 19,63% بزيادة 4.76% عن العام الماضي.
- عدد طلبة التعليم الفندقي (15629) بنسبة نجاح 39,76% بانخفاض 67,1% عن العام الماضي.
- عدد طلبة التعليم الزراعي (72903) بنسبة نجاح 70,42% بزيادة 38,0% عن العام الماضي.
- عدد طلبة التعليم الصناعي (296668) بنسبة نجاح 18,66% بزيادة 14,5% عن العام الماضي.
- الإجمالي العام للثلاث سنوات (631992) بنسبة نجاح 62.56 % بمتوسط زيادة 4.3% عن العام الماضي.
رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2019
هناك ثلاث روابط للحصول على نتيجة الدبلوم الفني 2019 ومتابعة أخر تفاصيلها من خلال الآتي:
- رابط البوابة المصرية للتعليم الفني
- رابط بوابة الثانوي الفني
- الصفحة الرسمية للبوابة المصرية للتعليم الفني على فيس بوك
الأوراق المطلوبة لتنسيق الدبلومات الفنية 2019
بعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية تخصص نسبة من الطلاب الناجحين بجميع الأقسام والشعب للالتحاق بالتعليم الجامعي والمعاهد، ويبلغ العدد المخصص لطلاب الدبلومات الفنية الذين يمكنهم الالتحاق بالجامعات ما يقرب من 20 ألف طالب وطالبة، وعن الأوراق المطلوبة للالتحاق بالجامعات من خلال مكتب التنسيق ما يلي:
تمثل نتيجة الدبلوم الفني 2019 برقم الجلوس أهمية كبيرة لدى الملايين من المصريين لأنها شهادة دراسية مثل الثانوية العامة ولا تقل أهمية عنها بل تعتبر أكثر أهمية وخاصة شعبة الخمس سنوات لأنها شهادة تعليم فوق المتوسط والكثير ينتقل منها إلى الفرقة الثانية كلية، فيما يكتفي بها البعض ولا يكمل تعليمه ويبدأ مشواره المهني.
|القسم والشعبة
|تنسيق الدبلومات الفنية 2018 للعام الماضي
|شهادة صناعي نظام خمس سنوات
|بيان بالحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد
|شهادة تجاري نظام خمس سنوات
|بيان بالحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد
|شهادة زراعي نظام خمس سنوات
|بيان بالحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد
|شهادة صناعي نظام ثلاث سنوات
|بيان بالحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد
|شهادة تجاري نظام ثلاث سنوات
|بيان بالحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد
|شهادة زراعي نظام ثلاث سنوات
|بيان بالحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد
بيان بالحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة صناعي خمس سنوات لعام 2018.
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بيان بالحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة تجاري خمس سنوات لعام 2018
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بيان بالحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة زراعي خمس سنوات لعام 2018
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أقرأ أيضا وتعرف على:
تنسيق الدبلومات الفنية 2018 للالتحاق بالكليات والمعاهد بوابة الحكومة الإلكترونية والاستعلام عن نتيجة شهادات طلاب الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس ..
من يريد الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس عليه ترك تعليق متضمن رقم الجلوس والشعب والقسم الخاص به فضلاً عن المدرسة والمحافظة، ونرسل له النتيجة ببيان الدرجات كاملة عقب ظهورها.
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