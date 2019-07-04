توقعات تنسيق الدبلومات الفنية 2019 .. موعد بدء تقديم رغبات الطلاب

نقدم لكم توقعات تنسيق الدبلومات الفنية 2019 بعد أن تمكن 750 ألف طالب بشهادة الدبلومات الفنية من الاستعلام عن النتائج، وذلك بعد اعتماد الدكتور طارق شوقي نتائج الدبلومات الفنية يوم الإثنين الماضي بمقر ديوان الوزارة، فيما يلي نستعرض معكم الحد الأدنى لتنسيق الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2018/2019، ونقدم لكم الكليات والمعاهد المتاحة للناجحين بشهادة الدبلومات الفنية 2019، وفي الفقرة التالية نتطرق معكم إلى موعد تنسيق الدبلومات الفنية 2019 كما تقدم لكم بوابة الحكومة المصرية تسجيل رغبات الثانوية الفنية للكليات والمعاهد المتاحة.

وبصفة عامة تعتمد توقعات تنسيق الدبلومات الفنية 2019 على عدة عوامل رئيسية وهي نسبة النجاح هذا العام مقارنة بالعام الماضي، وكذلك نسبة نجاح الثانوية العامة للعام الدراسي 2019 والأماكن الشاغرة بالكليات والمعاهد، وبلغت نسبة نجاح طلاب الثانوية الفنية هذا العام 62% ما يعني أن ما يقرب من 250 ألف طالب يقومون بأداء امتحانات الدور الثاني، كما ستؤثر زيادة أعداد رغبات طلاب الثانوي الفني هذا العام على توقعات تنسيق الدبلومات 2019.

موعد تنسيق الدبلومات الفنية 2019

صدرت معلومات يوم الثلاثاء 2 يوليو عن وزارة التعليم العالي تحدد موعد تسجيل رغبات طلاب الثانوية الفنية نظامي الثلاث والخمس سنوات كالتالي، يبدأ موقع تنسيق التابع لبوابة الحكومة المصرية في استقبال الرغبات مع طلاب المرحلة الثالثة للثانوية العامة، وذلك في موعده منتصف أغسطس القادم وفقا للأماكن المتاحة للتخصصات المختلفة، كما تم زيادة عدد رغبات طلاب الدبلومات الفنية على بوابة تنسيق إلى 75 رغبة بدلا من 60 رغبة.