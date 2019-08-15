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الأن| تنسيق الدبلومات الفنية 2019.. اعرف مجموعك هيدخلك ايه

كتب أحمد عريبةفي آخر تحديث
الأن| تنسيق الدبلومات الفنية 2019.. اعرف مجموعك هيدخلك ايه
تسجيل رغبات تنسيق الدبلومات الفنية

ينتظر طلاب الدبلومات الفنية فتح باب التنسيق الإلكتروني للتقديم في تنسيق الدبلومات الفنية 2019، وتسجيل الرغبات للالتحاق بالكليات والمعاهد المصرية التي تضع أماكن بنسبة 10% لطلاب الدبلومات الفنية ومن المتوقع أن يرتفع تنسيق الدبلومات الفنية عن العام الماضي بسبب ارتفاع نسبة النجاح وارتفاع تنسيق الثانوية العامة لعام 2019.

موعد تنسيق الدبلومات الفنية

يبدأ تنسيق الدبلومات الفنية 2019 على موقع التنسيق الإلكتروني يوم السبت 17 أغسطس 2019 ويستمر حتى 31 أغسطس 2019، ليتقدم الطلاب إلى موقع التنسيق وتسجيل الرغبات للالتحاق بالكليات والمعاهد والانتقال إلى مرحلة التعليم الجامعي.

الحد الأدنى للالتحاق بالتنسيق

الثانوية الفنية نظام 3 سنوات (صناعي – تجاري – زراعي – سياحي – فنادق)بحد أدنى 60% أو أكثر
دبلومات الثانوية الفنية لمساعدي الخدمات الصحيةبحد أدنى 70% أو أكثر
دبلومات الثانوية الفنية المتقدمة (نظام 5 سنوات)بحد أدنى 60% أو أكثر
دبلوم السالزيان- دبلوم المعهد التكنولوجي المتكامل – مركز التكنولوجيا المتميز – دبلوم شعبة تمريض التابعة للجامعات
بحد أدنى 75% فأكثر

 

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية

تُعطي المؤشرات الأولية لتنسيق الدبلومات الفنية أن التنسيق سيرتفع ينسبة بين 1.5% إلى 2.5% عن تنسيق العام الماضي 2018 ويمكنكم إلقاء نظرة على تنسيق العام الماضي لمعرفة الكليات المناسبة للمجموع قبل تسجيل الرغبات ومعرفة الكليات الأقرب للمجموع الكلي لكل طالب:

القسم والشعبةتنسيق الدبلومات الفنية 2018 للعام الماضي
شهادة صناعي نظام خمس سنواتبيان بالحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد
شهادة تجاري نظام خمس سنواتبيان بالحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد
شهادة زراعي نظام خمس سنواتبيان بالحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد
شهادة صناعي نظام ثلاث سنواتبيان بالحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد
شهادة تجاري نظام ثلاث سنواتبيان بالحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد
شهادة زراعي نظام  ثلاث سنواتبيان بالحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد

خطوات التقديم في التنسيق

يمكنكم التقديم في التنسيق عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني واختيار تنسيق الدبلومات الفنية:

تنسيق الدبلومات الفنية
تنسيق الدبلومات الفنية 2019

قم بكتابة رقم الجلوس والرقم السري والرمز التأكيدي والانتقال بعد ذلك للخطوة التالية للتأكد من الطالب بالاسم الثلاثي والانتقال إلى صفحة كتابة الرغبات وهي أهم خطوة وتم التنبيه على الطلاب بعدم استنفاذ الرغبات في الكليات التي لا تتناسب مع المجموع الكلي.

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عن الكاتب

أحمد عريبة

أحمد عريبة، شاب مصري من محافظة الاسماعيلية أعمل مسوق الكترونى ومصمم مواقع الانترنت ومحرر المحتوى العربى على شبكة نجوم مصرية.

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