الأن| تنسيق الدبلومات الفنية 2019.. اعرف مجموعك هيدخلك ايه

ينتظر طلاب الدبلومات الفنية فتح باب التنسيق الإلكتروني للتقديم في تنسيق الدبلومات الفنية 2019، وتسجيل الرغبات للالتحاق بالكليات والمعاهد المصرية التي تضع أماكن بنسبة 10% لطلاب الدبلومات الفنية ومن المتوقع أن يرتفع تنسيق الدبلومات الفنية عن العام الماضي بسبب ارتفاع نسبة النجاح وارتفاع تنسيق الثانوية العامة لعام 2019.

موعد تنسيق الدبلومات الفنية

يبدأ تنسيق الدبلومات الفنية 2019 على موقع التنسيق الإلكتروني يوم السبت 17 أغسطس 2019 ويستمر حتى 31 أغسطس 2019، ليتقدم الطلاب إلى موقع التنسيق وتسجيل الرغبات للالتحاق بالكليات والمعاهد والانتقال إلى مرحلة التعليم الجامعي.

الحد الأدنى للالتحاق بالتنسيق

الثانوية الفنية نظام 3 سنوات (صناعي – تجاري – زراعي – سياحي – فنادق) بحد أدنى 60% أو أكثر دبلومات الثانوية الفنية لمساعدي الخدمات الصحية بحد أدنى 70% أو أكثر دبلومات الثانوية الفنية المتقدمة (نظام 5 سنوات) بحد أدنى 60% أو أكثر دبلوم السالزيان- دبلوم المعهد التكنولوجي المتكامل – مركز التكنولوجيا المتميز – دبلوم شعبة تمريض التابعة للجامعات بحد أدنى 75% فأكثر

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية

تُعطي المؤشرات الأولية لتنسيق الدبلومات الفنية أن التنسيق سيرتفع ينسبة بين 1.5% إلى 2.5% عن تنسيق العام الماضي 2018 ويمكنكم إلقاء نظرة على تنسيق العام الماضي لمعرفة الكليات المناسبة للمجموع قبل تسجيل الرغبات ومعرفة الكليات الأقرب للمجموع الكلي لكل طالب:

خطوات التقديم في التنسيق

يمكنكم التقديم في التنسيق عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني واختيار تنسيق الدبلومات الفنية:

قم بكتابة رقم الجلوس والرقم السري والرمز التأكيدي والانتقال بعد ذلك للخطوة التالية للتأكد من الطالب بالاسم الثلاثي والانتقال إلى صفحة كتابة الرغبات وهي أهم خطوة وتم التنبيه على الطلاب بعدم استنفاذ الرغبات في الكليات التي لا تتناسب مع المجموع الكلي.