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تنسيق الدخول للمدارس “الثانوي العام- الثانوي الفني” 2019/ وتوقعات بالإرتفاع الطفيف عن العام الماضي

كتب مروة النعناعيفي آخر تحديث
تنسيق الدخول للمدارس “الثانوي العام- الثانوي الفني” 2019/ وتوقعات بالإرتفاع الطفيف عن العام الماضي

أعزائي متابعي موقعنا الرائد دائماً “كلمة”، يسعدنا التواجد معكم وتقديم أهم المعلومات والأخبار التي يبحث عنها متابعينا الكرام، فنحن نحاول البحث والتدقيق للوصول للمعلومة المهمة والصحيحة، لنقدمها لكم بأبسط الطرق وأسرعها، ونحن اليوم نتابع معكم تنسيق الدخول للمدارس ” الثانوي العام والثانوي الفني”، حيث يشغل بال أولياء الأمور والطلبة هذا الأمر، بعد إعلان نتائج الشهادة الإعدادية على مستوي الجمهورية.

ومن المتوقع إعلان تنسيق الدخول للمدارس الثانوية العام والفني خلال إسبوع من تاريخ إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية، ولذلك فمن المتوقع إعلان التنسيق خلال هذا الإسبوع، مع العلم أنه يؤخذ في الإعتبار إرتفاع نسب نجاح الشهادة الإعدادية لهذا العام 2019 في غالبية المحافظات عن العام الماضي 2018.

تنسيق الدخول للمدارس "الثانوي العام- الثانوي الفني" 2019/ وتوقعات بالإرتفاع الطفيف عن العام الماضي

تنسيق المدارس الثانوية “العامة- الفنية” 2019

من المنتظر إعلان التنسيق للدخول للمدارس الثانوية “العامة- الفنية” خلال هذا الإسبوع، حيث تم إعلان نتائج الشهادة الإعدادية قبل إجازة عيد الفطر، وتقوم كل محافظة بتحديد درجة الدخول للمدارس الثانوية سواء العام أو الفني حسب نسبة النجاح بالمحافظة، وعدد المدارس وحسب كثافة الطلاب، ولمتابعة أخبار تنسيق  الثانوي العام 2019  الدخول من خلال موقع وزارة التربية والتعليم، ومن المتوقع إرتفاع التنسيق في بعض المحافظات لإرتفاع نسبة النجاح عن العام الماضي، وثباته عند معدلات العام الماضي في بعض المحافظات.

تنسيق الدخول للثانوي 2018 محافظات

المحافظة تنسيق 2018 تنسيق 2019
محافظة القاهرة 210 لم يتحدد
محافظة الجيزة 205 لم يتحدد
محافظة القليوبية 215 لم يتحدد
محافظة الأسكندرية 215 لم يتحدد
محافظة الدقهلية 235 لم يتحدد
محافظة المنوفية 223 لم يتحدد
محافظة البحيرة 215 لم يتحدد
محافظة الشرقية 225 لم يتحدد
محافظة الغربية 230 230
محافظة كفر الشيخ 220 لم يتحدد
محافظة دمياط 215 لم يتحدد
محافظة الفيوم 215 لم يتحدد
محافظة بني سويف 210 لم يتحدد
محافظة سوهاج 235 لم يتحدد
محافظة المنيا 200 لم يتحدد
محافظة قنا 205 لم يتحدد
محافظة أسيوط 210 لم يتحدد
محافظة الأقصر 192 لم يتحدد
محافظة أسوان 210 لم يتحدد
محافظة البحر الأحمر 214 لم يتحدد
محافظة شمال سيناء 235 لم يتحدد
محافظة جنوب سيناء 225 لم يتحدد
محافظة الإسماعيلية 210 لم يتحدد
محافظة السويس 220 لم يتحدد
محافظة بور سعيد 220 لم يتحدد
محافظة مطروح 203 لم يتحدد
محافظة الوادي الجديد 220 لم يتحدد

ونحن معكم نقدم لكم كل جديد بخصوص التنسيق بالمحافظات وقت إعلانه، حيث من المتوقع إعلان المحافظات تباعاً خلال هذا الإسبوع.

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عن الكاتب

مروة النعناعي

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