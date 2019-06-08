تنسيق الدخول للمدارس “الثانوي العام- الثانوي الفني” 2019/ وتوقعات بالإرتفاع الطفيف عن العام الماضي

أعزائي متابعي موقعنا الرائد دائماً “كلمة”، يسعدنا التواجد معكم وتقديم أهم المعلومات والأخبار التي يبحث عنها متابعينا الكرام، فنحن نحاول البحث والتدقيق للوصول للمعلومة المهمة والصحيحة، لنقدمها لكم بأبسط الطرق وأسرعها، ونحن اليوم نتابع معكم تنسيق الدخول للمدارس ” الثانوي العام والثانوي الفني”، حيث يشغل بال أولياء الأمور والطلبة هذا الأمر، بعد إعلان نتائج الشهادة الإعدادية على مستوي الجمهورية.
ومن المتوقع إعلان تنسيق الدخول للمدارس الثانوية العام والفني خلال إسبوع من تاريخ إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية، ولذلك فمن المتوقع إعلان التنسيق خلال هذا الإسبوع، مع العلم أنه يؤخذ في الإعتبار إرتفاع نسب نجاح الشهادة الإعدادية لهذا العام 2019 في غالبية المحافظات عن العام الماضي 2018.
تنسيق المدارس الثانوية “العامة- الفنية” 2019
من المنتظر إعلان التنسيق للدخول للمدارس الثانوية “العامة- الفنية” خلال هذا الإسبوع، حيث تم إعلان نتائج الشهادة الإعدادية قبل إجازة عيد الفطر، وتقوم كل محافظة بتحديد درجة الدخول للمدارس الثانوية سواء العام أو الفني حسب نسبة النجاح بالمحافظة، وعدد المدارس وحسب كثافة الطلاب، ولمتابعة أخبار تنسيق الثانوي العام 2019 الدخول من خلال موقع وزارة التربية والتعليم، ومن المتوقع إرتفاع التنسيق في بعض المحافظات لإرتفاع نسبة النجاح عن العام الماضي، وثباته عند معدلات العام الماضي في بعض المحافظات.
تنسيق الدخول للثانوي 2018 محافظات
|المحافظة
|تنسيق 2018
|تنسيق 2019
|محافظة القاهرة
|210
|لم يتحدد
|محافظة الجيزة
|205
|لم يتحدد
|محافظة القليوبية
|215
|لم يتحدد
|محافظة الأسكندرية
|215
|لم يتحدد
|محافظة الدقهلية
|235
|لم يتحدد
|محافظة المنوفية
|223
|لم يتحدد
|محافظة البحيرة
|215
|لم يتحدد
|محافظة الشرقية
|225
|لم يتحدد
|محافظة الغربية
|230
|230
|محافظة كفر الشيخ
|220
|لم يتحدد
|محافظة دمياط
|215
|لم يتحدد
|محافظة الفيوم
|215
|لم يتحدد
|محافظة بني سويف
|210
|لم يتحدد
|محافظة سوهاج
|235
|لم يتحدد
|محافظة المنيا
|200
|لم يتحدد
|محافظة قنا
|205
|لم يتحدد
|محافظة أسيوط
|210
|لم يتحدد
|محافظة الأقصر
|192
|لم يتحدد
|محافظة أسوان
|210
|لم يتحدد
|محافظة البحر الأحمر
|214
|لم يتحدد
|محافظة شمال سيناء
|235
|لم يتحدد
|محافظة جنوب سيناء
|225
|لم يتحدد
|محافظة الإسماعيلية
|210
|لم يتحدد
|محافظة السويس
|220
|لم يتحدد
|محافظة بور سعيد
|220
|لم يتحدد
|محافظة مطروح
|203
|لم يتحدد
|محافظة الوادي الجديد
|220
|لم يتحدد
ونحن معكم نقدم لكم كل جديد بخصوص التنسيق بالمحافظات وقت إعلانه، حيث من المتوقع إعلان المحافظات تباعاً خلال هذا الإسبوع.
التعليقات