تنسيق الدخول للمدارس “الثانوي العام- الثانوي الفني” 2019/ وتوقعات بالإرتفاع الطفيف عن العام الماضي

أعزائي متابعي موقعنا الرائد دائماً “كلمة”، يسعدنا التواجد معكم وتقديم أهم المعلومات والأخبار التي يبحث عنها متابعينا الكرام، فنحن نحاول البحث والتدقيق للوصول للمعلومة المهمة والصحيحة، لنقدمها لكم بأبسط الطرق وأسرعها، ونحن اليوم نتابع معكم تنسيق الدخول للمدارس ” الثانوي العام والثانوي الفني”، حيث يشغل بال أولياء الأمور والطلبة هذا الأمر، بعد إعلان نتائج الشهادة الإعدادية على مستوي الجمهورية.

ومن المتوقع إعلان تنسيق الدخول للمدارس الثانوية العام والفني خلال إسبوع من تاريخ إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية، ولذلك فمن المتوقع إعلان التنسيق خلال هذا الإسبوع، مع العلم أنه يؤخذ في الإعتبار إرتفاع نسب نجاح الشهادة الإعدادية لهذا العام 2019 في غالبية المحافظات عن العام الماضي 2018.

تنسيق المدارس الثانوية “العامة- الفنية” 2019

من المنتظر إعلان التنسيق للدخول للمدارس الثانوية “العامة- الفنية” خلال هذا الإسبوع، حيث تم إعلان نتائج الشهادة الإعدادية قبل إجازة عيد الفطر، وتقوم كل محافظة بتحديد درجة الدخول للمدارس الثانوية سواء العام أو الفني حسب نسبة النجاح بالمحافظة، وعدد المدارس وحسب كثافة الطلاب، ولمتابعة أخبار تنسيق الثانوي العام 2019 الدخول من خلال موقع وزارة التربية والتعليم، ومن المتوقع إرتفاع التنسيق في بعض المحافظات لإرتفاع نسبة النجاح عن العام الماضي، وثباته عند معدلات العام الماضي في بعض المحافظات.

تنسيق الدخول للثانوي 2018 محافظات

المحافظة تنسيق 2018 تنسيق 2019 محافظة القاهرة 210 لم يتحدد محافظة الجيزة 205 لم يتحدد محافظة القليوبية 215 لم يتحدد محافظة الأسكندرية 215 لم يتحدد محافظة الدقهلية 235 لم يتحدد محافظة المنوفية 223 لم يتحدد محافظة البحيرة 215 لم يتحدد محافظة الشرقية 225 لم يتحدد محافظة الغربية 230 230 محافظة كفر الشيخ 220 لم يتحدد محافظة دمياط 215 لم يتحدد محافظة الفيوم 215 لم يتحدد محافظة بني سويف 210 لم يتحدد محافظة سوهاج 235 لم يتحدد محافظة المنيا 200 لم يتحدد محافظة قنا 205 لم يتحدد محافظة أسيوط 210 لم يتحدد محافظة الأقصر 192 لم يتحدد محافظة أسوان 210 لم يتحدد محافظة البحر الأحمر 214 لم يتحدد محافظة شمال سيناء 235 لم يتحدد محافظة جنوب سيناء 225 لم يتحدد محافظة الإسماعيلية 210 لم يتحدد محافظة السويس 220 لم يتحدد محافظة بور سعيد 220 لم يتحدد محافظة مطروح 203 لم يتحدد محافظة الوادي الجديد 220 لم يتحدد

ونحن معكم نقدم لكم كل جديد بخصوص التنسيق بالمحافظات وقت إعلانه، حيث من المتوقع إعلان المحافظات تباعاً خلال هذا الإسبوع.