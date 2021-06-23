تنسيق الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2021 .. الحد الأدنى للقبول بالثانوية العامة بالأعوام السابقة

تنسيق الإعدادية لعام 2021 بمحافظة المنوفية، أو ما يُعرف بتنسيق القبول بالثانوية العامة، هو أكثر المواضيع التي يهتم بالبحث عنها طلبة الشهادة الإعدادية بالمنوفية الحاصلين على معدل درجات متوسط، وذلك بعد الإعلان الرسمي عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالمحافظة أمس الثلاثاء، فجميع الطلاب الذين تتراوح درجاتهم في امتحان السنة الأخيرة لإتمام مرحلة التعليم الأساسي بين 200 وحتى 230 درجة، في حالة ترقب وأمل في أن لا يرتفع الحد الأدنى لدخول الثانوية العامة عن معدل الدرجات الذين حصول عليه، ولأن نتيجة تنسيق الإعدادية لم تعلن حتى الآن بشكل رسمي، فإننا سوف نستعرض في السطور التالية نتيجة السنوات السابقة وتوقع من الخبراء بتنسيق عام 2021.

تنسيق الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2021 في ضوء السنوات السابقة

بعد أن قمنا بدراسة تنسيق القبول بالثانوية العامة من خلال محركات البحث خلال السنوات الخمس الأخيرة، وجدنا النتائج التالية:

عام 2016 : وصلت نتيجة تنسيق القبول بالثانوية العامة بمحافظة المنوفية إلى 224 درجة كحد أدنى للقبول.

عام 2017 : كان الحد الأدنى خلال هذا العام هو 225 درجة وتم تخفيضه في بعض المدارس ذات الكثافة المنخفضة إلى 220 درجة.

عام 2018 : انخفض تنسيق هذا العام ليصل إلى 215 درجة ليسجل انخفاض عن العام السابق بـ10 درجات.

عام 2019 : حقق تنسيق الإعدادية لهذا العام نفس معدل درجات العام السابق حيث بلغ 215 درجة.

عام 2020 : بدأ تنسيق القبول خلال عام 2020 بـ250 درجة، ثم تم نزوله إلى 245 درجة.

ولكن عزيزي القارئ في حالة القياس لا يمكن اعتبار عام 2020 معيار للقياس، وذلك بسبب منح جميع طلاب الشهادة الإعدادية 140 درجة كاملة في الفصل الدراسي الثاني بعد اعتماد نظام الأبحاث وإلغاء امتحان آخر العام للفصل الدراسي الثاني.