تنسيق الشهادة الإعدادية 2019 بالدرجات لدخول الصف الأول الثانوي 2019 في جميع محافظات مصر

يبحث العديد من الطلاب عن تنسيق الشهادة الإعدادية 2019 بالدرجات من اجل الالتحاق بالمدارس الثانوية العامة في جميع المحافظات، حيث تتردد سؤال بين الطلاب وأولياء أمورهم عن معرفة دخول الثانوية العامة من مجموع كام، هذا ما سنقوم بتوضيحه لكم من خلال هذه المقالة، من اجل معرفة درجات القبول بالثانوي العام في جميع المحافظات فنتمنى من متابعي موقع كلمة دوت أورج متابعة قراءة السطور القادمة.

نرصد لكم تنسيق الإعدادية 2020 من اجل أن يطلع كل طالب وطالبة علي مجموع دخول الثانوية العامة بالنسبة المئوية والدرجات، علما بان تنسيق القبول بالثانوية العامة 2019 بجميع المحافظات سوف يتجاوز حاجز المائتين درجة بحسب نسبة النجاح في كل محافظة، وكما هو موضح لكم مجموع الحد الأدنى لدخول مرحلة الثانوي العام بالجدول المرفق بالأسفل.

تنسيق الشهاده الاعداديه لدخول الثانويه العامه

المحافظة تنسيق أول ثانوي 2019 المتوقع القاهرة والجيزة من 210 إلى 215 درجة. القليوبية والإسكندرية من 215 إلى 225 درجة. الشرقية والمنوفية والغربية من 207 إلى 220 درجة. سوهاج والمنيا وأسيوط من 210 إلى 225 درجة . الوادي الجديد وبني سويف من 205 إلى 227 درجة. البحيرة والدقهلية والفيوم من 215 إلى 230 درجة. دمياط والإسماعيلية من 205 إلى 212 درجة . كفر الشيخ والسويس وبورسعيد من 203 إلى 218 درجة. الأقصر وأسوان من 200 إلى 210 درجة.

رفقنا لكم تنسيق الصف الثالث الإعدادي ٢٠١٩ للدخول في المرحلة الثانوية العامة، حيث يوضح لكم الجدول تنسيق دخول الثانوي العام 2019 في جميع المحافظات، وختاما سوف يتم الإعلان عن نتيجة تنسيق دخول أولي ثانوي بعد ان تنتهي فترة التقديمات التي حددتها الوزارة لجميع المديريات التعليمية علي مستوي الجمهورية، وختاما ينتمني فريق موقع كلمة دوت أورج لجميع الطلبة والطلبات التوفيق بأذن الله.