تنسيق الشهادة الإعدادية 2019 للالتحاق بالمرحلة الثانوية في جميع المحافظات المصرية

ظهرت نتيجة الشهادة الإعدادية في جميع المحافظات علي مستوي الجمهورية، حيث يبدأ الآن الطلاب الصف الثالث الإعدادي بمعرفة توقعات تنسيق الثانوية العامة 2019 من اجل الالتحاق بالمرحلة الثانوية و المدارس العسكرية وكذلك النظام التعليمي للدبلومات الفنية بجميع الأقسام، حيث ستعلن كل محافظة عن توقعات الحد الأدنى والحد الأقصى لقبول الأول الثانوي بالمدارس لكي يستطيع الجميع اختيار المدارس التي يرغب بالدخول فيها، من خلال هذا المقال سوف نرفق لكم درجات دخول الثانوية العامة 2019 بجميع محافظات مصر في الوجه البحري والقبلي فرجاءً من متابعي موقع كلمة دوت أورج متابعة قراءة السطور القادمة.

تنسيق الشهادة الإعدادية 2019

تختلف توقعات تنسيق الإعدادية 2019 بين كل محافظة عن الأخري لدخول في المرحلة الثانوية وذلك يرجع إلي نسبة النجاح بالمحافظة، حيث بدأت عمليات البحث من قبل الطلاب الشهادة الإعدادية في معرفة درجات دخول الثانوية العامة للعام الدراسي القادم بأذن الله، فمن خلال هذا التقرير سوف نوضح لحضراتكم مؤشرات التنسيق المتوقعة وذلك بحسب الأماكن الشاغرة بالمدارس.

درجات دخول الثانوية العامة 2019

اسم المحافظة درجة قبول الثانوي محافظة القاهرة 210 درجة محافظة الجيزة 205 درجة محافظة الإسكندرية 215 درجة محافظة الشرقية 225 درجة محافظة الدقهلية 235 درجة محافظة البحيرة 215 درجة محافظة القليوبية 215 درجة محافظة المنيا 200 درجة محافظة الغربية 230 درجة محافظة سوهاج 235 درجة محافظة أسيوط 210 درجة محافظة المنوفية 223 درجة محافظة قنا 205 درجة محافظة كفر الشيخ 220 درجة محافظة الفيوم 215 درجة محافظة بني سويف 210 درجة محافظة أسوان 210 درجة محافظة دمياط 215 درجة محافظة الإسماعيلية 210 درجة محافظة بورسعيد 220 درجة محافظة السويس 220 درجة محافظة الأقصر 192 درجة محافظة شمال سيناء 235 درجة محافظة مطروح 203 درجة محافظة البحر الأحمر 214 درجة محافظة الوادي الجديد 220 درجة محافظة جنوب سيناء 225 درجة محافظة شمال سيناء 235 درجة

رفقناه لحضراتكم مؤشرات تنسيق الشهادة الإعدادية للدخول في المرحلة الثانوية العامة بجميع المحافظات علي المستوي الجمهورية حيث يوضح لكم الحد الأدنى بالقبول.