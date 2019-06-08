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تنسيق الشهادة الإعدادية 2019 للالتحاق بالمرحلة الثانوية في جميع المحافظات المصرية

كتب ياسينفي آخر تحديث
تنسيق الشهادة الإعدادية 2019 للالتحاق بالمرحلة الثانوية في جميع المحافظات المصرية
تنسيق الشهادة الاعدادية 2019

ظهرت نتيجة الشهادة الإعدادية في جميع المحافظات علي مستوي الجمهورية، حيث يبدأ الآن الطلاب الصف الثالث الإعدادي بمعرفة توقعات تنسيق الثانوية العامة 2019 من اجل الالتحاق بالمرحلة الثانوية و المدارس العسكرية وكذلك النظام التعليمي للدبلومات الفنية بجميع الأقسام، حيث ستعلن كل محافظة عن توقعات الحد الأدنى والحد الأقصى لقبول الأول الثانوي بالمدارس لكي يستطيع الجميع اختيار المدارس التي يرغب بالدخول فيها، من خلال هذا المقال سوف نرفق لكم درجات دخول الثانوية العامة 2019 بجميع محافظات مصر في الوجه البحري والقبلي فرجاءً من متابعي موقع كلمة دوت أورج متابعة قراءة السطور القادمة.

تنسيق الشهادة الإعدادية 2019

تختلف توقعات تنسيق الإعدادية 2019 بين كل محافظة عن الأخري لدخول في المرحلة الثانوية وذلك يرجع إلي نسبة النجاح بالمحافظة، حيث بدأت عمليات البحث من قبل الطلاب الشهادة الإعدادية في معرفة درجات دخول الثانوية العامة للعام الدراسي القادم بأذن الله، فمن خلال هذا التقرير سوف نوضح لحضراتكم مؤشرات التنسيق المتوقعة وذلك بحسب الأماكن الشاغرة بالمدارس.

درجات دخول الثانوية العامة 2019

اسم المحافظة درجة قبول الثانوي
محافظة القاهرة 210 درجة
محافظة الجيزة 205 درجة
محافظة الإسكندرية 215 درجة
محافظة الشرقية 225 درجة
محافظة الدقهلية 235 درجة
محافظة البحيرة 215 درجة
محافظة القليوبية 215 درجة
محافظة المنيا 200 درجة
محافظة الغربية 230 درجة
محافظة سوهاج 235 درجة
محافظة أسيوط 210 درجة
محافظة المنوفية 223 درجة
محافظة قنا 205 درجة
محافظة كفر الشيخ 220 درجة
محافظة الفيوم 215 درجة
محافظة بني سويف 210 درجة
محافظة أسوان 210 درجة
محافظة دمياط 215 درجة
محافظة الإسماعيلية 210 درجة
محافظة بورسعيد 220 درجة
محافظة السويس 220 درجة
محافظة الأقصر 192 درجة
محافظة شمال سيناء 235 درجة
محافظة مطروح 203 درجة
محافظة البحر الأحمر 214 درجة
محافظة الوادي الجديد 220 درجة
محافظة جنوب سيناء 225 درجة
محافظة شمال سيناء 235 درجة

رفقناه لحضراتكم مؤشرات تنسيق الشهادة الإعدادية للدخول في المرحلة الثانوية العامة بجميع المحافظات علي المستوي الجمهورية حيث يوضح لكم الحد الأدنى بالقبول.

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عن الكاتب

ياسين

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