 التخطي إلى المحتوى

تنسيق الشهادة الإعدادية 2019 للقبول بالصف الأول الثانوي والأوراق المطلوبة للتقديم

كتب أشرف السيدفي آخر تحديث
تنسيق الشهادة الإعدادية 2019 للقبول بالصف الأول الثانوي والأوراق المطلوبة للتقديم
تنسيق الشهادة الإعدادية للقبول بالثانوي العام 2019

بعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2018/2019، يبدأ طلبة وطالبات الشهادة الإعدادية ومعهم السادة أولياء الأمور، رحلة التقديم للالتحاق بالصف الأول بالمرحلة الثانوية، حيث تنقسم المرحلة الثانوية إلى نظامين للتعليم، النظام الأول وهو التعليم العام والمتعارف عليه بالثانوية العامة، أما النظام الثاني للتعليم أو النوع الثاني للتعليم هو التعليم الفني بأنواعه الثلاث وهي الصناعي والتجاري والزراعي وبنوعية الثلاث سنوات أو الخمس سنوات.

تنسيق الشهادة الإعدادية 2020 للقبول بالصف الأول الثانوي والأوراق المطلوبة:-

اعتمدت عدة محافظات تنسيق الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2019/2020 للقبول بالصف الأول الثانوي سواء للثانوي العام أو الفني، حتى يتسنى للطلبة والطالبات الناجحين في الشهادة الإعدادية لهذا العام، الاختيار ما بين نوعية التعليم التي يرغب في الالتحاق بها في المرحلة الثانوية، وذلك بالنسبة للطلبة والطالبات الناجحين في الشهادة الإعدادية الحاصلين على مجاميع كبيرة ، حيث يكون لهم حرية الاختيار بين نوع التعليم الذي يرغب في الالتحاق به سواء ثانوي عام أو فني.

وسوف نوضح من خلال هذا الجدول تنسيق الشهادة الإعدادية للقبول بالصف الأول الثانوي 2020 بعد أن تم اعتمادها بشكل رسمي من قبل السادة المحافظين بتلك المحافظات.

المحافظة الحد الأدني للقبول بالصف الأول الثانوي العام
الغربية 230 درجة
بني سويف 220 درجة
الاسكندرية 215 درجة
الدقهلية 230 درجة
الشرقية 225 درجة
مطروح 210 درجة
القليوبية 228 درجة
القاهرة 210 درجة
الجيزة 205 درجة
البحيرة 215 درجة
المنيا 230 درجة
سوهاج 235 درجة
أسوان 210 درجة
دمياط 215 درجة
الإسماعيلية 210 درجة
الوادي الجديد 220 درجة
جنوب سيناء 225 درجة
البحر الأحمر 214 درجة

الأوراق المطلوبة للتقديم في الصف الأول الثانوي العام :-

1-شهادة ميلاد كمبيوتر حديثة + 5 صور.

2- استمارة الشهادة الإعدادية + 4 صور طبق الأصل منها .

3- ثلاث  صور من بطاقة ولي الأمر.

4- أربع صور شخصية حديثة للطالب.

5- ملف التقديم ويتضمن طلب الالتحاق وملف متابعة.

6- البطاقة الصحية معتمدة من التأمين الصحي.

7- (2) طابع نقابة + 1 طابع تعليمي.

سوف يهمك:

عن الكاتب

أشرف السيد

معلم كمبيوتر بوزارة التربية والتعليم وحاصل على دبلوم عام في التربية شعبة كمبيوتر تعليمي، محرر أخبار في موقع "كلمة دوت أورج" وموقع "نجوم مصرية"

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.