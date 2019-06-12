تنسيق الشهادة الإعدادية 2019 للقبول بالصف الأول الثانوي والأوراق المطلوبة للتقديم

بعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2018/2019، يبدأ طلبة وطالبات الشهادة الإعدادية ومعهم السادة أولياء الأمور، رحلة التقديم للالتحاق بالصف الأول بالمرحلة الثانوية، حيث تنقسم المرحلة الثانوية إلى نظامين للتعليم، النظام الأول وهو التعليم العام والمتعارف عليه بالثانوية العامة، أما النظام الثاني للتعليم أو النوع الثاني للتعليم هو التعليم الفني بأنواعه الثلاث وهي الصناعي والتجاري والزراعي وبنوعية الثلاث سنوات أو الخمس سنوات.

تنسيق الشهادة الإعدادية 2020 للقبول بالصف الأول الثانوي والأوراق المطلوبة:-

اعتمدت عدة محافظات تنسيق الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2019/2020 للقبول بالصف الأول الثانوي سواء للثانوي العام أو الفني، حتى يتسنى للطلبة والطالبات الناجحين في الشهادة الإعدادية لهذا العام، الاختيار ما بين نوعية التعليم التي يرغب في الالتحاق بها في المرحلة الثانوية، وذلك بالنسبة للطلبة والطالبات الناجحين في الشهادة الإعدادية الحاصلين على مجاميع كبيرة ، حيث يكون لهم حرية الاختيار بين نوع التعليم الذي يرغب في الالتحاق به سواء ثانوي عام أو فني.

وسوف نوضح من خلال هذا الجدول تنسيق الشهادة الإعدادية للقبول بالصف الأول الثانوي 2020 بعد أن تم اعتمادها بشكل رسمي من قبل السادة المحافظين بتلك المحافظات.

المحافظة الحد الأدني للقبول بالصف الأول الثانوي العام الغربية 230 درجة بني سويف 220 درجة الاسكندرية 215 درجة الدقهلية 230 درجة الشرقية 225 درجة مطروح 210 درجة القليوبية 228 درجة القاهرة 210 درجة الجيزة 205 درجة البحيرة 215 درجة المنيا 230 درجة سوهاج 235 درجة أسوان 210 درجة دمياط 215 درجة الإسماعيلية 210 درجة الوادي الجديد 220 درجة جنوب سيناء 225 درجة البحر الأحمر 214 درجة

الأوراق المطلوبة للتقديم في الصف الأول الثانوي العام :-

1-شهادة ميلاد كمبيوتر حديثة + 5 صور.

2- استمارة الشهادة الإعدادية + 4 صور طبق الأصل منها .

3- ثلاث صور من بطاقة ولي الأمر.

4- أربع صور شخصية حديثة للطالب.

5- ملف التقديم ويتضمن طلب الالتحاق وملف متابعة.

6- البطاقة الصحية معتمدة من التأمين الصحي.

7- (2) طابع نقابة + 1 طابع تعليمي.