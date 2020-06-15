أعلنت اليوم مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنيا عن تنسيق الشهادة الإعدادية 2020 للقبول بالصف الأول الثانوى برئاسة السيد/ محمد عزت وكيل الوزارة.

مواعيد التقديم للصف الأول الثانوى بالمنيا

وقد وضحت مديرية التربية والتعليم بالمنيا أن التقديم للصف الأول الثانوى سوف يكون على مرحلتين لكي تمنع التكدس في ظل الظروف التي تمر بها البلاد من انتشار المرض على أن تكون المرحلة الأولى للتقديم أولى ثانوى في الميعاد التالي:

بداية من يوم الأربعاء القادم 17 يونيو.

وأوضح السيد/ محمد عزب أنه قد تم الإعلان عن قواعد القبول بمدارس التعليم الفنى والعام لهذا العام بناءً على موافقة اللواء/ أسامة القاضى وتوضيح الحد الأدني للقبول بها.

تنسيق القبول بالصف الأول الثانوى بالمنيا

كما أشار السيد/ محمد عزب إلا أنه قد تم عقد اجتماع لتحديد الحد الأدني للقبول بالصف الأول الثانوي العام وانتهى الاجتماع على أن يكون تنسيق الشهادة الإعدادية 2020 “محافظة المنيا” لهذا العام 247 درجة ويكون عدد الطلاب 25320 طالباً وطالبة تنطبق عليهم الشروط.