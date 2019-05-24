بالتزامن مع اعلان نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة القاهرة يتساءل البعض عن تنسيق الشهادة الاعدادية 2019 ومعرفة مجموع دخول الثانوي العام، وما هى الدرجات التي يجب تحصيلها خلال العام الدراسي للشهادة الإعدادية حتى يستطيع الطالب أن يلتحق بالثانوى العام ودخول مرحلة الثانوية العامة، ولهذا سوف نوضح التوقعات بالدرجات عن تنسيق المرحلة الإعدادية واستعراض المؤشرات الأولية التي توضح تنسيق الصف الثالث الاعدادي 2019 حتى يطمئن الطلاب على ذلك، والجدير بالذكر ان هذه درجات التنسيق المذكورة في المقالة هى مجرد توقعات وفقاً لنتائج طلاب الشهادة الاعدادية، حيث أن هناك العديد من العوامل التي تحكم تنسيق الشهادة الاعدادية ومن أبرزها نتائج الطلاب في المحافظات، حيث تقرر وزارة التربية والتعليم مجموع دخول الثانوي العام في المحافظات بأعداد معينة تحددها النتائج، ومع ذلك فان هناك بعض المحافظات لم تعلن عن نتائجها بعد.
تنسيق الشهادة الاعدادية 2019 المتوقع
نستعرض لكم بالدرجات عن نتيجة تنسيق الشهادة الاعدادية المتوقعة خلال العام الدراسي 2019 مع تمنياتنا بالتوفيق لجميع الطلاب.
|المحافظة
|تنسيق الشهادة الاعدادية 2019
|محافظة القاهرة
|208 درجة
|محافظة الجيزة
|206 درجة
|محافظة الإسكندرية
|212 درجة
|محافظة الشرقية
|222 درجة
|محافظة الدقهلية
|231 درجة
|محافظة البحيرة
|215 درجة
|محافظة القليوبية
|216 درجة
|محافظة المنيا
|210 درجة
|محافظة الغربية
|219 درجة
|محافظة سوهاج
|229 درجة
|محافظة أسيوط
|211 درجة
|محافظة المنوفية
|224 درجة
|محافظة قنا
|206 درجة
|محافظة كفر الشيخ
|221 درجة
|محافظة الفيوم
|216 درجة
|محافظة بني سويف
|212 درجة
|محافظة أسوان
|213 درجة
|محافظة دمياط
|211 درجة
|محافظة الإسماعيلية
|214 درجة
|محافظة بورسعيد
|218 درجة
|محافظة السويس
|221 درجة
|محافظة الأقصر
|198 درجة
|محافظة شمال سيناء
|231 درجة
|محافظة مطروح
|204 درجة
|محافظة البحر الأحمر
|215 درجة
|محافظة الوادي الجديد
|221 درجة
|محافظة جنوب سيناء
|226 درجة
التعليقات