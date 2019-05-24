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بالدرجات .. مؤشرات تنسيق الشهادة الاعدادية 2019 في جميع المحافظات .. مجموع دخول الثانوي العام

كتب محمود الهواري آخر تحديث
بالدرجات .. مؤشرات تنسيق الشهادة الاعدادية 2019 في جميع المحافظات .. مجموع دخول الثانوي العام
درجات دخول الثانوي العام

بالتزامن مع اعلان نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة القاهرة يتساءل البعض عن تنسيق الشهادة الاعدادية 2019 ومعرفة مجموع دخول الثانوي العام، وما هى الدرجات التي يجب تحصيلها خلال العام الدراسي للشهادة الإعدادية حتى يستطيع الطالب أن يلتحق بالثانوى العام ودخول مرحلة الثانوية العامة، ولهذا سوف نوضح التوقعات بالدرجات عن تنسيق المرحلة الإعدادية واستعراض المؤشرات الأولية التي توضح تنسيق الصف الثالث الاعدادي 2019 حتى يطمئن الطلاب على ذلك، والجدير بالذكر ان هذه درجات التنسيق المذكورة في المقالة هى مجرد توقعات وفقاً لنتائج طلاب الشهادة الاعدادية، حيث أن هناك العديد من العوامل التي تحكم تنسيق الشهادة الاعدادية ومن أبرزها نتائج الطلاب في المحافظات، حيث تقرر وزارة التربية والتعليم مجموع دخول الثانوي العام في المحافظات بأعداد معينة تحددها النتائج، ومع ذلك فان هناك بعض المحافظات لم تعلن عن نتائجها بعد.

تنسيق الشهادة الاعدادية
درجات دخول الثانوي العام

تنسيق الشهادة الاعدادية 2019 المتوقع

نستعرض لكم بالدرجات عن نتيجة تنسيق الشهادة الاعدادية المتوقعة خلال العام الدراسي 2019 مع تمنياتنا بالتوفيق لجميع الطلاب.

المحافظة تنسيق الشهادة الاعدادية 2019
محافظة القاهرة 208 درجة
محافظة الجيزة 206 درجة
محافظة الإسكندرية 212 درجة
محافظة الشرقية 222 درجة
محافظة الدقهلية 231 درجة
محافظة البحيرة 215 درجة
محافظة القليوبية 216 درجة
محافظة المنيا 210 درجة
محافظة الغربية 219 درجة
محافظة سوهاج 229 درجة
محافظة أسيوط 211 درجة
محافظة المنوفية 224 درجة
محافظة قنا 206 درجة
محافظة كفر الشيخ 221 درجة
محافظة الفيوم 216 درجة
محافظة بني سويف 212 درجة
محافظة أسوان 213 درجة
محافظة دمياط 211 درجة
محافظة الإسماعيلية 214 درجة
محافظة بورسعيد 218 درجة
محافظة السويس 221 درجة
محافظة الأقصر 198 درجة
محافظة شمال سيناء 231 درجة
محافظة مطروح 204 درجة
محافظة البحر الأحمر 215 درجة
محافظة الوادي الجديد 221 درجة
محافظة جنوب سيناء 226 درجة

 

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عن الكاتب

محمود الهواري

كاتب بموقع كلمة وموقع نجوم مصرية وحاصل على بكالوريوس التجارة ومهتم بالتدوين التقني

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