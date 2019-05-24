بالتزامن مع اعلان نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة القاهرة يتساءل البعض عن تنسيق الشهادة الاعدادية 2019 ومعرفة مجموع دخول الثانوي العام، وما هى الدرجات التي يجب تحصيلها خلال العام الدراسي للشهادة الإعدادية حتى يستطيع الطالب أن يلتحق بالثانوى العام ودخول مرحلة الثانوية العامة، ولهذا سوف نوضح التوقعات بالدرجات عن تنسيق المرحلة الإعدادية واستعراض المؤشرات الأولية التي توضح تنسيق الصف الثالث الاعدادي 2019 حتى يطمئن الطلاب على ذلك، والجدير بالذكر ان هذه درجات التنسيق المذكورة في المقالة هى مجرد توقعات وفقاً لنتائج طلاب الشهادة الاعدادية، حيث أن هناك العديد من العوامل التي تحكم تنسيق الشهادة الاعدادية ومن أبرزها نتائج الطلاب في المحافظات، حيث تقرر وزارة التربية والتعليم مجموع دخول الثانوي العام في المحافظات بأعداد معينة تحددها النتائج، ومع ذلك فان هناك بعض المحافظات لم تعلن عن نتائجها بعد.

تنسيق الشهادة الاعدادية 2019 المتوقع

نستعرض لكم بالدرجات عن نتيجة تنسيق الشهادة الاعدادية المتوقعة خلال العام الدراسي 2019 مع تمنياتنا بالتوفيق لجميع الطلاب.