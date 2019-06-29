تنسيق الشهادة الاعدادية 2019 مجموع دخول اولي ثانوي (عام – صناعي – تجاري – زراعي – ميكانيكا – زغرفي) جميع المحافظات

نتابع معكم تنسيق الشهادة الاعدادية 2019 وأيضا مجموع دخول اولي ثانوي عام ودبلوم وميكانيكا وغيرهم بالأرقام التي تم اعتمادها بالفعل، فبعد أن ظهرت نتيجة الشهادة الاعدادية قام العديد من الآباء والطلاب بالبحث عن تنسيق اولي ثانوي عام للسنة الجديدة وتوقعات التنسيق، وذلك ليعرفوا إلي كان الحد الأدني للقبول مناسب لمجموع الطالب في الشهادة الاعدادية ام لا، وقد تم اعتماد العديد من المحافظات من حيث الحد الادني، وبقيت العديد من المحافظات التي لم تعتمد، والآن نتابع معكم المزيد حول التنسيق والحد الأدني للقبول، تابعونا للمزيد.
يرجي الاحتفاظ بالمقالة لمتابعة تنسيق باقي المحافظات التي لم تظهر فور الإعلان عنها
تنسيق الشهادة الاعدادية 2019
تقوم كل محافظة علي حدة بتحديد تنسيق الشهادة الاعدادية 2019 الخاص بها عبر تحديد نسب الناجحين ومتوسط المجموع الكلي للطلاب في المحافظة، كما يتم أخذ عدد الطلاب الراغبين في الدخول في التعليم الثانوي العام في الاعتبار، ثم يتم تحديد حد أدبي بالدرجات لدخول الثانوية العامة للعام الجديد، وتختلف كل محافظة عن الأخرى في التنسيق.
|الاسكندرية
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|بني سويف
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|قليوبية
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|دمياط
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|الغربية
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|مطروح
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|الشرقية
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|البحر الأحمر
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|الوادي الجديد
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|الدقهلية
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|اسيوط
|220 درجة ثانوي عام
|القاهرة
|220 درجة ثانوي عام
تابع ايضا
- gdepexams.emis.gov.eg| موعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2019 صناعة-زراعة-تجارة-تمريض-فنادق 3-5 سنوات
- بوابة الحكومة المصرية تنسيق الدبلومات الفنية 2019 والكليات المتاحة لطلاب الثانوية الفنية “تنسيق الجامعات 2018”
وسنتابع معكم تنسيق باقي المحافظات فور الإعلان عنه، يرجي متابعة هذه المقالة لمعرفة تنسيق دخول الثانوية العامة لجميع المحافظات والإدارات التعليمية وأيضا تنسيق الدبلومات الفنية وتنسيق الثانوية العامة والأزهرية.
التعليقات
ابني جاب مجموع ١٦٤يدخل ايه صنايع ولا اي
مجموع التجاره الثلاث سنوات 219
ابني جاب ١٦٤يدخل ايه صنايع ولا تجاري
ي جدعان حرام عليكم عايزين التنسيق ينزل 215 انا جايب 225 بس 220برضه عالي المفروض ينزل حرام عليكم ف نااس كان عندهاا ظروف
قليوبية
220 درجة ثانوي عام