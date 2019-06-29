تنسيق الشهادة الاعدادية 2019 مجموع دخول اولي ثانوي (عام – صناعي – تجاري – زراعي – ميكانيكا – زغرفي) جميع المحافظات

نتابع معكم تنسيق الشهادة الاعدادية 2019 وأيضا مجموع دخول اولي ثانوي عام ودبلوم وميكانيكا وغيرهم بالأرقام التي تم اعتمادها بالفعل، فبعد أن ظهرت نتيجة الشهادة الاعدادية قام العديد من الآباء والطلاب بالبحث عن تنسيق اولي ثانوي عام للسنة الجديدة وتوقعات التنسيق، وذلك ليعرفوا إلي كان الحد الأدني للقبول مناسب لمجموع الطالب في الشهادة الاعدادية ام لا، وقد تم اعتماد العديد من المحافظات من حيث الحد الادني، وبقيت العديد من المحافظات التي لم تعتمد، والآن نتابع معكم المزيد حول التنسيق والحد الأدني للقبول، تابعونا للمزيد.

يرجي الاحتفاظ بالمقالة لمتابعة تنسيق باقي المحافظات التي لم تظهر فور الإعلان عنها

تنسيق الشهادة الاعدادية 2019

تقوم كل محافظة علي حدة بتحديد تنسيق الشهادة الاعدادية 2019 الخاص بها عبر تحديد نسب الناجحين ومتوسط المجموع الكلي للطلاب في المحافظة، كما يتم أخذ عدد الطلاب الراغبين في الدخول في التعليم الثانوي العام في الاعتبار، ثم يتم تحديد حد أدبي بالدرجات لدخول الثانوية العامة للعام الجديد، وتختلف كل محافظة عن الأخرى في التنسيق.

الاسكندرية 215 درجة كمرحلة أولى ثانوي

143 درجة و220 درجة كمرحلة أولى دبلوم. بني سويف 220 درجة ثانوي قليوبية 220 درجة ثانوي دمياط 220 درجة ثانوي الغربية 230 ثانوي عام

220 طنطا الكهربية

مدارس طنطا والمحلة وكفر الزيات وزفتى الميكانيكية 200

مدرسة الشهيد خالد محمد دبور الزخرفية بالمحلة 185 درجة.

المدارس الزخرفية بزفتى وطنطا وسمنود والسنطة وكفر الزيات وقطور ومدرسة محمد صلاح الصناعية ببسيون 180

الفصول الملحقة للتعليم المزدوج بالمدارس الصناعية التالية (طنطا الصناعية بنات و طنبارة الصناعية بنات المحلة الصناعية بنات يكون تنسيقها 200

مدرسة المحلة الكبرى للتعليم والتدريب المزدوج بالراهبين والفصول الملحقة للتعليم المزدوج بالمدارس الصناعية فى (طنطا الميكانيكية – المحلة الميكانيكية – المنشأة الجديدة الصناعية بنات والشين الصناعية بنات) 190 درجة مطروح الإدارة التعليمية بالنجيلة 210

الإدارة التعليمية والإدارة التعليمية براني 195

الإدارة التعليمية بالسلوم بحد أدني 180

الإدارة التعليمية بسيوه بحد أدني 205

الإدارة التعليمية بالضبعة بحد أدني 180

الإدارة التعليمية بالعالمين بحد أدني 180

الإدارة التعليمية بالحمام بحد أدني 220

الإدارة التعليمية بالبنجر بحد أدني 190 الشرقية 225 ثانوي عام

180 ثانوي عام خدمات

ثانوي الخاص 140 البحر الأحمر 205 ثانوي عام جميع الادارات

مدينة مرسى علم والشلاتين وحلايب 140

تجارة فنية 5 سنوات 200

فصول البترول من مجموع درجات 260

فصل الالكترونيات من 220

التبريد والتكييف 220 وذلك فى مدينة غارب

تخصص فنى تركيبات طاقة للبنات بالغردقة من 210 الوادي الجديد الثانوية العامة 220 الدقهلية ثانوية العامة 230

تنسيق القبول بالثانوي الفندقي نظام الخمس سنوات 229

الثانوي الفندقي نظام الثلاث سنوات 210

الثانوي الفني الصناعي خمس سنوات 200 درجة

الثانوي الفني الصناعي ثلاث سنوات 195

145 درجة للثانوي الزراعي

الثانوي التجاري خمس سنوات 200 درجة

الثانوي التجاري نظام ثلاث سنوات 140 درجة

الثانوي الفندقي المزدوج 185 درجة

الثانوي الصناعي المزدوج 165

ثانوي زراعي وتجاري مزدوج 140 درجة. اسيوط 220 درجة ثانوي عام القاهرة 220 درجة ثانوي عام

تابع ايضا

وسنتابع معكم تنسيق باقي المحافظات فور الإعلان عنه، يرجي متابعة هذه المقالة لمعرفة تنسيق دخول الثانوية العامة لجميع المحافظات والإدارات التعليمية وأيضا تنسيق الدبلومات الفنية وتنسيق الثانوية العامة والأزهرية.