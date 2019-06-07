تنسيق الشهادة الاعدادية 2019 .. مؤشرات دخول الثانوي العام والصناعي والفندقي والزراعي جميع المحافظات

إن البداية التي يبدأ الاختيار فيها التعليم للطالب أو الطالبة، هي مرحلة الثانوية، حيث ينتظر الطلاب أعلان تنسيق الشهادة الاعدادية 2019 لجميع المحافظات، والتي يبدأ البحث عنها بعد ظهور النتيجة، لمعرفة الدرجة الحاصل عليها الطالب يستطيع بها الاختيار بين الدراسات المختلفة، حيث يتفرع في المرحلة الثانوية بحسب المجموع الحاصل عليه الطالب في الصف الثالث الإعدادي الاختيار بين المسار التعليمي.
تنسيق الشهادة الاعدادية 2019
يكون على رأس المرحلة الثانوية في أعلى التقديرات تأتي الثانوية العامة، والتي تختلف مؤشرات دخول الثانوي العام للعام 2019/ 2020 في كل محافظة تبعا لنسبة النجاح، وعدد الطلاب في المحافظة، ونقدم لكم بيان عن درجات دخول الثانوية العامة للعام الدراسي الماضي 2018/ 2019 في جميع المحافظات.
درجات دخول الثانوية العامة 2019
هذا بيان يتضمن الحد الأدنى لدرجة القبول في المرحلة الثانوية العامة، والذي يتضمن جميع المحافظات للعام الدراسي الماضي 2018/ 2019.
مؤشرات درجات دخول الثانوي العام للعام المقبل
هذه مؤشرات لا يتم الاعتماد عليها، بينما ننتظر الاعلان في كل محافظة عن تنسيق الدخول للمرحلة الثانوية.
- محافظة القاهرة 198 درجة
- محافظة الجيزة 190 درجة
- محافظة القليوبية 205 درجة
- محافظة المنوفية 224 درجة.
- محافظة الشرقية 226 درجة
- محافظة الدقهلية 222 درجة
- محافظة بورسعيد 233 درجة
- محافظة دمياط 220 درجة
- محافظة الإسكندرية 204 درجة
- محافظة الإسماعلية 189 درجة
- محافظة السويس 224 درجة
- محافظة الفيوم 221 درجة
- محافظة سوهاج 226 درجة
- محافظة قنا 211 درجة
- محافظة الأقصر 201 درجة
- محافظة أسوان 200 درجة
نتيجة تنسيق دخول المرحلة الثانوية بمحافظة الغربية
من أولى المحافظات التي اعتمدت تنسيق القبول بالمدارس الثانوية تأتي محافظة الغربية، حيث أعتمد اللواء المهندس “هشام السعيد” محافظ الغربية، تنسيق الشهادة الاعدادية لمدارس المرحلة الثانوية للتعليم العام والفني، وذكر الإحصائية التالية:
- تنسيق دخول الثانوي العام (230) درجة
- تنسيق مدارس التعليم الفني: طنطا الكهربائية الإلكترونية 220 درجة
- مدارس طنطا والمحلة وكفر الزيات وزفتى الميكانيكية (200) درجة
- مدرسة الشهيد خالد محمد الزخرفية بالمحلة 185 درجة
- المدارس الزخرفية (180) درجة
- الفصول الملحقة للتعليم المزدوج بالمدارس الصناعية (200) درجة
- تنسيق مدرسة المحلة الكبرى للتعليم والتدريب المزدوج بالراهبين (190) درجة
- والفصول الملحقة للتعليم المزدوج بالمدارس الصناعية فى “طنطا الميكانيكية – المحلة الميكانيكية – المنشأة الجديدة الصناعية بنات والشين الصناعية بنات ” 190 درجة
- تنسيق المدارس الصناعية بنات 3 سنوات (210) درجة
- تنسيق التعليم الصناعي 5 سنوات بمدرسة طنطا الفنية المتقدمة للصناعات النسيجية 190 درجة
- وتنسيق التعليم الزراعي 3 سنوات بنين وبنات 165 درجة
- التنسيق الفني الفندقي 5 سنوات 220 درجة لمدرسة طنطا الفنية للشئون الفندقية والخدمات السياحية
- و210 درجة لمدرسة السنطة الفنية الفندقية.
- التعليم للصناعي إعداد مهني 173 درجة
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