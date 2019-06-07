تنسيق الشهادة الاعدادية 2019 .. مؤشرات دخول الثانوي العام والصناعي والفندقي والزراعي جميع المحافظات

إن البداية التي يبدأ الاختيار فيها التعليم للطالب أو الطالبة، هي مرحلة الثانوية، حيث ينتظر الطلاب أعلان تنسيق الشهادة الاعدادية 2019 لجميع المحافظات، والتي يبدأ البحث عنها بعد ظهور النتيجة، لمعرفة الدرجة الحاصل عليها الطالب يستطيع بها الاختيار بين الدراسات المختلفة، حيث يتفرع في المرحلة الثانوية بحسب المجموع الحاصل عليه الطالب في الصف الثالث الإعدادي الاختيار بين المسار التعليمي.

تنسيق الشهادة الاعدادية 2019

يكون على رأس المرحلة الثانوية في أعلى التقديرات تأتي الثانوية العامة، والتي تختلف مؤشرات دخول الثانوي العام للعام 2019/ 2020 في كل محافظة تبعا لنسبة النجاح، وعدد الطلاب في المحافظة، ونقدم لكم بيان عن درجات دخول الثانوية العامة للعام الدراسي الماضي 2018/ 2019 في جميع المحافظات.

درجات دخول الثانوية العامة 2019

هذا بيان يتضمن الحد الأدنى لدرجة القبول في المرحلة الثانوية العامة، والذي يتضمن جميع المحافظات للعام الدراسي الماضي 2018/ 2019.

مؤشرات درجات دخول الثانوي العام للعام المقبل

هذه مؤشرات لا يتم الاعتماد عليها، بينما ننتظر الاعلان في كل محافظة عن تنسيق الدخول للمرحلة الثانوية.

محافظة القاهرة 198 درجة

محافظة الجيزة 190 درجة

محافظة القليوبية 205 درجة

محافظة المنوفية 224 درجة.

محافظة الشرقية 226 درجة

محافظة الدقهلية 222 درجة

محافظة بورسعيد 233 درجة

محافظة دمياط 220 درجة

محافظة الإسكندرية 204 درجة

محافظة الإسماعلية 189 درجة

محافظة السويس 224 درجة

محافظة الفيوم 221 درجة

محافظة سوهاج 226 درجة

محافظة قنا 211 درجة

محافظة الأقصر 201 درجة

محافظة أسوان 200 درجة

نتيجة تنسيق دخول المرحلة الثانوية بمحافظة الغربية

من أولى المحافظات التي اعتمدت تنسيق القبول بالمدارس الثانوية تأتي محافظة الغربية، حيث أعتمد اللواء المهندس “هشام السعيد” محافظ الغربية، تنسيق الشهادة الاعدادية لمدارس المرحلة الثانوية للتعليم العام والفني، وذكر الإحصائية التالية: