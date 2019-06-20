تنسيق الشهادة الاعدادية 2019 مجموع دخول اولي ثانوي (عام – صناعي – صناعي – تجاري – زراعي – ميكانيكا – زغرفي)

تتابعون تنسيق الشهادة الاعدادية 2019 وكافة تفاصيل مجموع دخول اولي ثانوي وأيضا دخول اولي دبلوم بالأرقام التي تم اعتمادها بالفعل، فبعد أن ظهرت نتيجة الشهادة الاعدادية قام العديد من الآباء والطلاب بالبحث عن تنسيق اولي ثانوي عام للسنة الجديدة وتوقعات التنسيق، وذلك ليعرفوا إلي كان الحد الأدني للقبول مناسب لمجموع الطالب في الشهادة الاعدادية ام لا، وقد تم اعتماد العديد من المحافظات من حيث الحد الادني، وبقيت العديد من المحافظات التي لم تعتمد، والآن نتابع معكم المزيد حول التنسيق والحد الأدني للقبول، تابعونا للمزيد.

تنسيق الشهادة الاعدادية 2019

تقوم كل محافظة علي حدة بتحديد تنسيق الشهادة الاعدادية 2019 الخاص بها عبر تحديد نسب الناجحين ومتوسط المجموع الكلي للطلاب في المحافظة، كما يتم أخذ عدد الطلاب الراغبين في الدخول في التعليم الثانوي العام في الاعتبار، ثم يتم تحديد حد أدبي بالدرجات لدخول الثانوية العامة للعام الجديد، وتختلف كل محافظة عن الأخرى في التنسيق.