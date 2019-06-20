تنسيق الشهادة الاعدادية 2019 مجموع دخول اولي ثانوي (عام – صناعي – صناعي – تجاري – زراعي – ميكانيكا – زغرفي)

تتابعون تنسيق الشهادة الاعدادية 2019 وكافة تفاصيل مجموع دخول اولي ثانوي وأيضا دخول اولي دبلوم بالأرقام التي تم اعتمادها بالفعل، فبعد أن ظهرت نتيجة الشهادة الاعدادية قام العديد من الآباء والطلاب بالبحث عن تنسيق اولي ثانوي عام للسنة الجديدة وتوقعات التنسيق، وذلك ليعرفوا إلي كان الحد الأدني للقبول مناسب لمجموع الطالب في الشهادة الاعدادية ام لا، وقد تم اعتماد العديد من المحافظات من حيث الحد الادني، وبقيت العديد من المحافظات التي لم تعتمد، والآن نتابع معكم المزيد حول التنسيق والحد الأدني للقبول، تابعونا للمزيد.
تنسيق الشهادة الاعدادية 2019
تقوم كل محافظة علي حدة بتحديد تنسيق الشهادة الاعدادية 2019 الخاص بها عبر تحديد نسب الناجحين ومتوسط المجموع الكلي للطلاب في المحافظة، كما يتم أخذ عدد الطلاب الراغبين في الدخول في التعليم الثانوي العام في الاعتبار، ثم يتم تحديد حد أدبي بالدرجات لدخول الثانوية العامة للعام الجديد، وتختلف كل محافظة عن الأخرى في التنسيق.
|الاسكندرية
|
- 215 درجة كمرحلة أولى ثانوي
- 143 درجة و220 درجة كمرحلة أولى دبلوم.
|بني سويف
|
|قليوبية
|
|دمياط
|
|الغربية
|
- 230 ثانوي عام
- 220 طنطا الكهربية
- مدارس طنطا والمحلة وكفر الزيات وزفتى الميكانيكية 200
- مدرسة الشهيد خالد محمد دبور الزخرفية بالمحلة 185 درجة.
- المدارس الزخرفية بزفتى وطنطا وسمنود والسنطة وكفر الزيات وقطور ومدرسة محمد صلاح الصناعية ببسيون 180
- الفصول الملحقة للتعليم المزدوج بالمدارس الصناعية التالية (طنطا الصناعية بنات و طنبارة الصناعية بنات المحلة الصناعية بنات يكون تنسيقها 200
- مدرسة المحلة الكبرى للتعليم والتدريب المزدوج بالراهبين والفصول الملحقة للتعليم المزدوج بالمدارس الصناعية فى (طنطا الميكانيكية – المحلة الميكانيكية – المنشأة الجديدة الصناعية بنات والشين الصناعية بنات) 190 درجة
|مطروح
|
- الإدارة التعليمية بالنجيلة 210
- الإدارة التعليمية والإدارة التعليمية براني 195
- الإدارة التعليمية بالسلوم بحد أدني 180
- الإدارة التعليمية بسيوه بحد أدني 205
- الإدارة التعليمية بالضبعة بحد أدني 180
- الإدارة التعليمية بالعالمين بحد أدني 180
- الإدارة التعليمية بالحمام بحد أدني 220
- الإدارة التعليمية بالبنجر بحد أدني 190
|الشرقية
|
- 225 ثانوي عام
- 180 ثانوي عام خدمات
- ثانوي الخاص 140
|البحر الأحمر
|
- 205 ثانوي عام جميع الادارات
- مدينة مرسى علم والشلاتين وحلايب 140
- تجارة فنية 5 سنوات 200
- فصول البترول من مجموع درجات 260
- فصل الالكترونيات من 220
- التبريد والتكييف 220 وذلك فى مدينة غارب
- تخصص فنى تركيبات طاقة للبنات بالغردقة من 210
|الوادي الجديد
|
|الدقهلية
|
- ثانوية العامة 230
- تنسيق القبول بالثانوي الفندقي نظام الخمس سنوات 229
- الثانوي الفندقي نظام الثلاث سنوات 210
- الثانوي الفني الصناعي خمس سنوات 200 درجة
- الثانوي الفني الصناعي ثلاث سنوات 195
- 145 درجة للثانوي الزراعي
- الثانوي التجاري خمس سنوات 200 درجة
- الثانوي التجاري نظام ثلاث سنوات 140 درجة
- الثانوي الفندقي المزدوج 185 درجة
- الثانوي الصناعي المزدوج 165
- ثانوي زراعي وتجاري مزدوج 140 درجة.
التعليقات