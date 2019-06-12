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تنسيق الشهادة الاعدادية 2019 ودرجات القبول في الثانوية العامة في المحافظات

كتب أحمد عريبةفي آخر تحديث
تنسيق الشهادة الاعدادية 2019 ودرجات القبول في الثانوية العامة في المحافظات

يبحث طلاب المرحلة الاعدادية عن نتيجة تنسيق الشهادة الاعدادية للعام الدراسي 2018-2019 وذلك بعد الانتهاء من امتحانات آخر العام والحصول على النتيجة، وتم الاعلان عن نتيجة التنسيق في المحافظات والتي تختلف من محافظة إلى أخرى ويتم تحديد المجموع في المحافظات نسبةً إلى عدد المدارس وعدد الطلاب والكثير من العوامل التي تجعل مجموع القبول في الثانوية العامة يختلف من محافظة إلى أخرى.

تنسيق الشهادة الاعدادية

بعد انتهاء المرحلة الاعدادية يبحث الطلاب عن المرحلة التعليمية الجديدة ولكل طالب أهدافه الخاصة وطموحاته وننشر لكم في هذا المقال نتيجة تنسيق الشهادة الاعدادية في المحافظات التي تم الاعلان عنها رسميا ويتبقى عدد من المحافظات سنضع لكم المؤشرات الأولية التي لا تختلف كثيراً وسيتم تحديثها اذا لم تتطابق مع الاعلان الرسمي لنتيجة التنسيق.

درجات القبول المطلوبة للالتحاق بالثانوية العامة

المرحلة الثانوية من اهم المراحل التعليمية والتي تحدد مستقبل الطلاب بعد تقييمهم جيدا في المرحلة الثانوية لذلك نعرض لكم نتيجة تنسيق الشهادة الاعدادية ودرجات القبول المطلوبة للالتحاق بالثانوية العامة ودخول الصف الأول الثانوي:

المحافظة درجة القبول بالثانوى العام
القاهرة 220 درجة
الجيزة لم يتم اعلانها حتى الان
الاسكندرية 215 درجة
الشرقية 225 درجة
الدقهلية 230 درجة
البحيرة لم يتم اعلانها حتى الان
القليوبية 228 درجة
المنيا لم يتم اعلانها حتى الان
الغربية 230 درجة
سوهاج لم يتم اعلانها حتى الان
اسيوط لم يتم اعلانها حتى الان
المنوفية لم يتم اعلانها حتى الان
قنا لم يتم اعلانها حتى الان
كفر الشيخ لم يتم اعلانها حتى الان
الفيوم لم يتم اعلانها حتى الان
بنى سويف 220 درجة
اسوان لم يتم اعلانها حتى الان
دمياط 220 درجة
الاسماعيلية لم يتم اعلانها حتى الان
بور سعيد لم يتم اعلانها حتى الان
السويس لم يتم اعلانها حتى الان
الاقصر لم يتم اعلانها حتى الان
شمال سيناء لم يتم اعلانها حتى الان
مطروح 180 درجة
البحر الاحمر 205 درجة وحلايب وشلاتين 140 درجة
الوادي الجديد لم يتم اعلانها حتى الان
جنوب سيناء لم يتم اعلانها حتى الان

 

 

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عن الكاتب

أحمد عريبة

أحمد عريبة، شاب مصري من محافظة الاسماعيلية أعمل مسوق الكترونى ومصمم مواقع الانترنت ومحرر المحتوى العربى على موقع كلمة .

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