تنسيق الشهادة الاعدادية 2019 ودرجات القبول في الثانوية العامة في المحافظات

يبحث طلاب المرحلة الاعدادية عن نتيجة تنسيق الشهادة الاعدادية للعام الدراسي 2018-2019 وذلك بعد الانتهاء من امتحانات آخر العام والحصول على النتيجة، وتم الاعلان عن نتيجة التنسيق في المحافظات والتي تختلف من محافظة إلى أخرى ويتم تحديد المجموع في المحافظات نسبةً إلى عدد المدارس وعدد الطلاب والكثير من العوامل التي تجعل مجموع القبول في الثانوية العامة يختلف من محافظة إلى أخرى.

تنسيق الشهادة الاعدادية

بعد انتهاء المرحلة الاعدادية يبحث الطلاب عن المرحلة التعليمية الجديدة ولكل طالب أهدافه الخاصة وطموحاته وننشر لكم في هذا المقال نتيجة تنسيق الشهادة الاعدادية في المحافظات التي تم الاعلان عنها رسميا ويتبقى عدد من المحافظات سنضع لكم المؤشرات الأولية التي لا تختلف كثيراً وسيتم تحديثها اذا لم تتطابق مع الاعلان الرسمي لنتيجة التنسيق.

درجات القبول المطلوبة للالتحاق بالثانوية العامة

المرحلة الثانوية من اهم المراحل التعليمية والتي تحدد مستقبل الطلاب بعد تقييمهم جيدا في المرحلة الثانوية لذلك نعرض لكم نتيجة تنسيق الشهادة الاعدادية ودرجات القبول المطلوبة للالتحاق بالثانوية العامة ودخول الصف الأول الثانوي: