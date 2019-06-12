تنسيق الشهادة الاعدادية 2019 ودرجات القبول في الثانوية العامة في المحافظات

يبحث طلاب المرحلة الاعدادية عن نتيجة تنسيق الشهادة الاعدادية للعام الدراسي 2018-2019 وذلك بعد الانتهاء من امتحانات آخر العام والحصول على النتيجة، وتم الاعلان عن نتيجة التنسيق في المحافظات والتي تختلف من محافظة إلى أخرى ويتم تحديد المجموع في المحافظات نسبةً إلى عدد المدارس وعدد الطلاب والكثير من العوامل التي تجعل مجموع القبول في الثانوية العامة يختلف من محافظة إلى أخرى.
تنسيق الشهادة الاعدادية
بعد انتهاء المرحلة الاعدادية يبحث الطلاب عن المرحلة التعليمية الجديدة ولكل طالب أهدافه الخاصة وطموحاته وننشر لكم في هذا المقال نتيجة تنسيق الشهادة الاعدادية في المحافظات التي تم الاعلان عنها رسميا ويتبقى عدد من المحافظات سنضع لكم المؤشرات الأولية التي لا تختلف كثيراً وسيتم تحديثها اذا لم تتطابق مع الاعلان الرسمي لنتيجة التنسيق.
درجات القبول المطلوبة للالتحاق بالثانوية العامة
المرحلة الثانوية من اهم المراحل التعليمية والتي تحدد مستقبل الطلاب بعد تقييمهم جيدا في المرحلة الثانوية لذلك نعرض لكم نتيجة تنسيق الشهادة الاعدادية ودرجات القبول المطلوبة للالتحاق بالثانوية العامة ودخول الصف الأول الثانوي:
|المحافظة
|درجة القبول بالثانوى العام
|القاهرة
|220 درجة
|الجيزة
|لم يتم اعلانها حتى الان
|الاسكندرية
|215 درجة
|الشرقية
|225 درجة
|الدقهلية
|230 درجة
|البحيرة
|لم يتم اعلانها حتى الان
|القليوبية
|228 درجة
|المنيا
|لم يتم اعلانها حتى الان
|الغربية
|230 درجة
|سوهاج
|لم يتم اعلانها حتى الان
|اسيوط
|لم يتم اعلانها حتى الان
|المنوفية
|لم يتم اعلانها حتى الان
|قنا
|لم يتم اعلانها حتى الان
|كفر الشيخ
|لم يتم اعلانها حتى الان
|الفيوم
|لم يتم اعلانها حتى الان
|بنى سويف
|220 درجة
|اسوان
|لم يتم اعلانها حتى الان
|دمياط
|220 درجة
|الاسماعيلية
|لم يتم اعلانها حتى الان
|بور سعيد
|لم يتم اعلانها حتى الان
|السويس
|لم يتم اعلانها حتى الان
|الاقصر
|لم يتم اعلانها حتى الان
|شمال سيناء
|لم يتم اعلانها حتى الان
|مطروح
|180 درجة
|البحر الاحمر
|205 درجة وحلايب وشلاتين 140 درجة
|الوادي الجديد
|لم يتم اعلانها حتى الان
|جنوب سيناء
|لم يتم اعلانها حتى الان
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