تنسيق الشهادة الاعدادية 2019-2020 جميع المحافظات درجات دخول الثانوي العام والفني والتمريضي للعام الدراسي الجديد

تنسيق الشهادة الاعدادية 2019-2020 من أهم المراحل التعليمية التي يمر بها الطالب على الإطلاق هي مرحلة الانتقال من الإعدادية إلى الثانوية العامة أو الدبلومات الفنية، أو أي من المدارس التي تقبل الطلاب عقب انتهاء المرحلة الإعدادية، وسنوفر لكم اليوم تنسيق الشهادة الاعدادية 2019 حتى يستطيع الطالب التعرف على الوجهة التي سيوجهها لنفسه في الأيام المقبلة بناءً على ذلك،تنسيق اولى ثانوى 2019.

يتزايد البحث عن تنسيق الشهادة الاعدادية 2019 المتوقع أن يظهر خلال الفترة المقبلة، حيث يظهر ينسيق الثانوى، ليحدد كافة طلاب الإعدادية لهذا العام 2019، الجهة التي يتم الالتحاق بها لدخول أولى ثانوي العام أو الفني متنوع التصنيف والأقسام مل بين الصناعي والتجاري والزراعي والتمريض والفندقي.

تنسيق الشهادة الاعدادية 2019

تنسيق الثانوية العامة، لقد كثر البحث عن معدل الالتحاق بالثانوية العامة في جميع المدارس المصرية، في جميع المحافظات، وذلك للتعرف على الحد الأدنى للقبول في تلك المحافظات، ولا يخفي عليكم الأمر أنه في حال كان مجموع الطالب لا يؤدي به في النهاية إلى الالتحاق بالثانوية العامة، فإنه يبدأ بالبحث عن تنسيق الدبلومات الفنية، ويتجه إلى الدبلوم الفني التجاري أو الصناعي أو الزراعي بناءً على مجموعة والمدرسة التي ستقبل بها أولى ثانوي لعام 2020/2019.

وهناك الكثير من التوقعات التي تم طرحها بالنسبة للنسبة التي سيتم القبول في المرحلة الثانوية بها في جميع المحافظات المصرية، وحاولنا أن نقوم بتوفير جدول يحتوي على النسب لمحافظات مصر بالكامل.

جدول توقعات تنسيق الإعدادية لعام 2019

تنسيق الثانوى العام هذه هي النسب المتوقعة للمحافظات المصرية فيما يخص الالتحاق بالثانوية العامة، ودخول أولى ثانوي ويمكنكم بعدها الذهاب إلى المدرسة التابعة للإدارة التعليمية الخاصة بالطالب، وتقديم الأوراق والمستندات اللازمة:

تنسيق الشهادة الاعدادية 2019 المحافظة 208 درجة محافظة القاهرة 206 درجة محافظة الجيزة 212 درجة محافظة الإسكندرية 222 درجة محافظة الشرقية 231 درجة محافظة الدقهلية 215 درجة محافظة البحيرة 216 درجة محافظة القليوبية 210 درجة محافظة المنيا 219 درجة محافظة الغربية 229 درجة محافظة سوهاج 211 درجة محافظة أسيوط 224 درجة محافظة المنوفية 206 درجة محافظة قنا 221 درجة محافظة كفر الشيخ 216 درجة محافظة الفيوم 212 درجة محافظة بني سويف 213 درجة محافظة أسوان 211 درجة محافظة دمياط 214 درجة محافظة الإسماعيلية 218 درجة محافظة بورسعيد 221 درجة محافظة السويس 198 درجة محافظة الأقصر 231 درجة محافظة شمال سيناء 204 درجة محافظة مطروح 215 درجة محافظة البحر الأحمر 221 درجة محافظة الوادي الجديد 226 درجة محافظة جنوب سيناء

وسوف نوافيكم بكل ما هو جديد ويخص الالتحاق بالثانوية العامة أو الدبلومات، وما يخص تنسيق المرحلة الإعدادية للعام الدراسي 2019.