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تنسيق الشهادة الاعدادية 2019-2020 جميع المحافظات درجات دخول الثانوي العام والفني والتمريضي للعام الدراسي الجديد

كتب رضا عليفي آخر تحديث
تنسيق الشهادة الاعدادية 2019-2020 جميع المحافظات درجات دخول الثانوي العام والفني والتمريضي للعام الدراسي الجديد
تنسيق الشهادة الاعدادية 2019-2020

تنسيق الشهادة الاعدادية 2019-2020 من أهم المراحل التعليمية التي يمر بها الطالب على الإطلاق هي مرحلة الانتقال من الإعدادية إلى الثانوية العامة أو الدبلومات الفنية، أو أي من المدارس التي تقبل الطلاب عقب انتهاء المرحلة الإعدادية، وسنوفر لكم اليوم تنسيق الشهادة الاعدادية 2019 حتى يستطيع الطالب التعرف على الوجهة التي سيوجهها لنفسه في الأيام المقبلة بناءً على ذلك،تنسيق اولى ثانوى 2019.

يتزايد البحث عن تنسيق الشهادة الاعدادية 2019 المتوقع أن يظهر خلال الفترة المقبلة، حيث يظهر ينسيق الثانوى، ليحدد كافة طلاب الإعدادية لهذا العام 2019، الجهة التي يتم الالتحاق بها لدخول أولى ثانوي العام أو الفني متنوع التصنيف والأقسام مل بين الصناعي والتجاري والزراعي والتمريض والفندقي.

تنسيق الشهادة الاعدادية 2019

تنسيق الثانوية العامة، لقد كثر البحث عن معدل الالتحاق بالثانوية العامة في جميع المدارس المصرية، في جميع المحافظات، وذلك للتعرف على الحد الأدنى للقبول في تلك المحافظات، ولا يخفي عليكم الأمر أنه في حال كان مجموع الطالب لا يؤدي به في النهاية إلى الالتحاق بالثانوية العامة، فإنه يبدأ بالبحث عن تنسيق الدبلومات الفنية، ويتجه إلى الدبلوم الفني التجاري أو الصناعي أو الزراعي بناءً على مجموعة والمدرسة التي ستقبل بها أولى ثانوي لعام  2020/2019.

وهناك الكثير من التوقعات التي تم طرحها بالنسبة للنسبة التي سيتم القبول في المرحلة الثانوية بها في جميع المحافظات المصرية، وحاولنا أن نقوم بتوفير جدول يحتوي على النسب لمحافظات مصر بالكامل.

جدول توقعات تنسيق الإعدادية لعام 2019

تنسيق الثانوى العام هذه هي النسب المتوقعة للمحافظات المصرية فيما يخص الالتحاق بالثانوية العامة، ودخول أولى ثانوي ويمكنكم بعدها الذهاب إلى المدرسة التابعة للإدارة التعليمية الخاصة بالطالب، وتقديم الأوراق والمستندات اللازمة:

تنسيق الشهادة الاعدادية 2019 المحافظة
208 درجة محافظة القاهرة
206 درجة محافظة الجيزة
212 درجة محافظة الإسكندرية
222 درجة محافظة الشرقية
231 درجة محافظة الدقهلية
215 درجة محافظة البحيرة
216 درجة محافظة القليوبية
210 درجة محافظة المنيا
219 درجة محافظة الغربية
229 درجة محافظة سوهاج
211 درجة محافظة أسيوط
224 درجة محافظة المنوفية
206 درجة محافظة قنا
221 درجة محافظة كفر الشيخ
216 درجة محافظة الفيوم
212 درجة محافظة بني سويف
213 درجة محافظة أسوان
211 درجة محافظة دمياط
214 درجة محافظة الإسماعيلية
218 درجة محافظة بورسعيد
221 درجة محافظة السويس
198 درجة محافظة الأقصر
231 درجة محافظة شمال سيناء
204 درجة محافظة مطروح
215 درجة محافظة البحر الأحمر
221 درجة محافظة الوادي الجديد
226 درجة محافظة جنوب سيناء

وسوف نوافيكم بكل ما هو جديد ويخص الالتحاق بالثانوية العامة أو الدبلومات، وما يخص تنسيق المرحلة الإعدادية للعام الدراسي 2019.

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عن الكاتب

رضا علي

اسمى رضا علي خريجة كلية التجارة جامعة المنصورة اعمل محررة فى موقع كلمة احب الكتابه جدا فى أكثر من مجال : الرياضة -الأخبار- الصحة -الفن الطقس - الأسعار وغيرها من المجالات التي يهتم بها الكثير لانى احب الاطلاع على احدث الاخبار والتغيرات فى الأحداث وارجوا ان اكون ضيفه محببة اليكم و تنال مقالاتي إعجابكم و تتفاعلوا معي برايكم سواء بالقبول او الرفض

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