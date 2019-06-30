تنسيق الكليات 2018| تنسيق كليات حاسبات ومعلومات 2018 2019 لطلاب علمي علوم ورياضة إعرف جميع الأقسام واماكنها في الجامعات

نتابع معكم في هذه المقالة كل ما يهمكم وتبحثون عنه حول تنسيق الكليات 2018 وتفاصيل تنسيق كليات حاسبات ومعلومات 2018 2019 لكافة الأقسام، ومعرفة الجامعات المصرية الحكومية التي تحتوي علي كلية حاسبات ومعلومات، وتقوم كلية حاسبات بقبول الطلاب من الثانوية العامة شعبة علمي رياضة، ما عدا قسم احد الذي يقبل طلاب علمي علوم وعلمي رياضة وهو قسم نظم المعلومات الحيوية، والذي يتطلب دراسة مادة الأحياء علي مدار الاربع سنوات الخاصة بالدراسة في كلية حاسبات ومعلومات، تابعونا علي موقع كلمة دوت اورج للمزيد من تنسيق الكليات 2019 وتوقعات تنسيق الثانوية العامة علمي وادبي.

الجامعات التي تتواجد بها كلية الحاسبات والمعلومات

جامعة القاهرة

جامعة عين شمس

جامعة حلوان

جامعة المنصورة

جامعة الزقازيق

جامعة الفيوم

جامعة قناة السويس

جامعة أسيوط

جامعة بنها

جامعة المنوفية

جامعة بني سويف

جامعة المنيا

جامعة كفر الشيخ.

تنسيق كليات حاسبات ومعلومات

كلية الحاسبات والمعلومات جامعة كفر الشيخ 378.5 حاسبات ومعلومات الاسماعيلية ج قناة السويس 373.0 حاسبات ومعلومات الاقصر ج جنوب الوادى 378.0 حاسبات ومعلومات الفيوم 372.5 حاسبات ومعلومات القاهره 377.5 حاسبات ومعلومات اسيوط 372.0 حاسبات ومعلومات عين شمس 376.5 كلية الحاسبات والمعلومات جامعة بنى سويف 372.0 حاسبات ومعلومات المنصوره 375.0 حاسبات ومعلومات المنيا 372.0 الحاسبات والمعلومات السويس 375.0 حاسبات ومعلومات حلوان 373.5 حاسبات ومعلومات الزقازيق 375.0 حاسبات ومعلومات بنها 374.5 حاسبات ومعلومات شبين الكوم 374.5 _ _

أقسام حاسبات ومعلومات