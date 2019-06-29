تنسيق الكليات 2018| تنسيق كلية الهندسة 2018 2019 جميع الاقسام “مدني – إلكتروني – طاقة – بترول – عمارة” توقعات التنسيق لطلاب علمي رياضة

نتابع معكم كل ما يهمكم وتبحصون عنه حول تنسيق كلية الهندية 2018 2019 رسميا وتوقعات تنسيق كلية الهندسة 2019 للعام الدراسي الحالي لطلاب الثانوية العامة علمي رياضة، والذين يطمحون لدخول كلية القمة “هندسة” بجميع فروعها واقسامها، ومدة الدراسة في كلية هندسة هي 5 سنوات منهم سنة إعدادي، يوجد في مصر 19 كلية هندسة في الجامعات الحكومية المصرية بكافة المحافظات، وهناك العديد من الاقسام في كلية الهندسة، فمثلا جامعة القاهرة 11 قسمًا، أما كلية الهندسة بجامعة عين شمس فتشتمل على 12 قسمًا.

تنسيق الكليات 2018 تنسيق كلية الهندسة

هندسة بترول وتعدين جامعة السويس 405.0 هندسة كفر الشيخ 385.0 هندسة المنيا 382.0 هندسة القاهره 392.0 هندسة شبرا بنها 385.0 هندسة أسوان 381.5 هندسة الاسماعيلية 391.5 كلية هندسة بنها 384.5 هندسة اسيوط 381.0 هندسة دمياط 391.0 هندسة بور سعيد 384.5 هندسة الكترونيه منوف جامعة المنوفية 380.5 هندسة المنصوره 390.0 هندسة حلوان 384.0 كلية هندسة الطاقة بأسوان 380.5 هندسة عين شمس 389.5 هندسة السويس 383.5 هندسة سوهاج 382.5 هندسة شبين الكوم جامعة المنوفية 388.0 هندسة المطريه جامعة حلوان 383.5 هندسة الاسكندريه 385.5 هندسة طنطا 386.5 هندسة الفيوم 383.0 هندسة قنا 383.0 هندسة الزقازيق 386.0 معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة (هندسة) بمصروفات 356.5 المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمحلة الكبرى 352.0

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اقسام كلية الهندسة

قسم الرياضيات والفيزياء الهندسية قسم الهندسة المعمارية قسم الهندسة المدنية : قسم الهندسة الميكانيكية قسم هندسة الطيران والفضاء قسم هندسة القوى والآلات الكهربية قسم هندسة المناجم والبترول والفلزات قسم الهندسة الحيوية الطبية قسم هندسة الحاسبات قسم الغزل والنسيج قسم الهندسة النووية قسم الهندسة البحرية وعمارة السفن قسم الهندسة الإلكترونية قسم الهندسة المساحية قسم الهندسة الكيميائية قسم الديكور

ونتابع معكم كل جديد حول تنسيق الكليات 2018 وتوقعات تنسيق العام الجديد لطلاب الثانوية العامة علمي وادبي، وأيضا طلاب الثانوية الفنية والازهرية والشهادات المعادلة، تابعونا علي موقع نجوم مصرية للمزيد.