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تنسيق الكليات 2018| تنسيق كلية علاج طبيعي 2019 حكومي وخاص تنسيق علمي علوم ومصروفات كليات علاج طبيعي بالجامعات الخاصة

كتب عبد الله وصيفيفي آخر تحديث
تنسيق الكليات 2018| تنسيق كلية علاج طبيعي 2019 حكومي وخاص تنسيق علمي علوم ومصروفات كليات علاج طبيعي بالجامعات الخاصة
تنسيق الكليات 2018| تنسيق كلية علاج طبيعي 2019 حكومي وخاص تنسيق علمي علوم ومصروفات كليات علاج طبيعي بالجامعات الخاصة

نتابع معكم كل ما يهمكم وتبحثون عنه حول تنسيق الكليات 2018 للعام الماضي وتوقعات تنسيق كلية علاج طبيعي 2018 2019 للعام الجديد لطلاب الثانوية العامة شعبة علمي علوم، فقد تم الإعلان عن تنسيق كليات العلاج الطبيعي بالفعل للعام الماضي ليكون 396.5 لجميع المحافظات، ويوجد 4 كليات علاج طبيعي حكومية، والعديد من الكليات الخاصة، تابعونا علي موقع كلمة دوت اورج للمزيد حول تنسيق علمي علوم لطلاب الثانوية العامة للعام الحالي، والجدير بالذكر أن كلية العلاج الطبيعي الحكومية والخاصة لا تتطلب اختبارات قدرات، ويمكنكم تسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكتروني وسنوافيكم بالخطوات قربيا.

تنسيق كلية علاج طبيعي 2018 2019 للكليات الحكومية

علاج طبيعى قنا 396.5
علاج طبيعى القاهره 396.5
كلية العلاج الطبيعى ج بنى سويف 396.5
علاج طبيعى ج كفر الشيخ 396.5
تنسيق الكليات 2018| تنسيق كلية علاج طبيعي 2019 حكومي وخاص تنسيق علمي علوم ومصروفات كليات علاج طبيعي بالجامعات الخاصة
تنسيق الكليات 2018| تنسيق كلية علاج طبيعي 2019 حكومي وخاص تنسيق علمي علوم ومصروفات كليات علاج طبيعي بالجامعات الخاصة

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تنسيق كلية علاج طبيعي للجامعات الخاصة

 جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 90%
جامعة 6 أكتوبر 90%
جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا 90%
 جامعة فاروس 90%

مصاريف كليات العلاج الطبيعي خاص

تم الإعلان بالفعل عن مصروفات الجامعات الخاصة لكلية علاج طبيعي، فقد جائت مصروفات جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بمبلغ 38 الف جنيه، بينما كانت مصروفات جامعة 6 أكتوبر وأيضا مصروفات جامعة فاروس 36 الف جنيه، وفي النهاية تم الإعلان عن مصروفات جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا لتكون 37 الف جنيه.

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عن الكاتب

عبد الله وصيفي

كاتب محتوى عربي ومتابع دائم لآخر تطورات السيو لتقديم مقالات بأعلى جودة لدى محركات البحث.

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