تنسيق الكليات 2019| اعرف موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثانية وبداية المرحلة الثالثة

يُقدم طلاب الثانوية العامة الملتحقين بالمرحلة الثانية الرغبات على موقع التنسيق الإلكتروني والمقرر له 5 أيام كانت بدايتها يوم الأربعاء 31/7/2019 ويتم غلق باب تسجيل الرغبات الأحد 4/8/2019 ويتم بعد ذلك الإعلان الرسمي لنتيجة تنسيق المرحلة الثانية برقم الجلوس على موقع التنسيق الإلكتروني وإعلان موعد فتح باب تسجيل رغبات المرحلة الثالثة.

موعد نتيجة المرحلة الثانية

يتم فرز الرغبات إلكترونيا مع مراعاة التوزيع الجغرافي لتقليل الاغتراب لأقرب الحدود وتكون نتيجة التنسيق على الموقع بحد أقصى يوم الأربعاء الموافق 7/8/2019 ويتم فتح باب تنسيق المرحلة الثالثة يوم السبت الموافق 10/8/2019.

مؤشرات الكليات المُتبقية للمرحلة الثالثة

توضح المؤشرات الأولية لتسجيل رغبات المرحلة الثانية أنه سيكون هناك بعض الكليات في المرحلة الثالثة منها كلية الحقوق والسياحة والفنادق ودار علوم وآداب وذلك للقسم العلمي، ويتبقى للمرحلة الادبية كلية حقوق انتساب ودار علوم وكليات بالأقاليم وجميع المعاهد الخاصة، والجدير بالذكر أن الحد الأدنى لتقديم رغبات المرحلة الثانية جاء على هذا النحو:

الشُعبة الحد الأدنى العلمية 320 درجة بنسبة 78.05 % الأدبية 279 درجة بنسبة 68.05%

خطوات تسجيل الرغبات على موقع التنسيق

هناك بعض الخطوات التي تُمكن الطلاب من تسجيل الرغبات بشكل صحيح بدايتها الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني وسيظهر لك هذه النافذة:

قم بكتابة رقم الجلوس والرقم السري للطالب والذي تجده في أسفل شهادة النجاح التي حصلت عليها من المدرسة الثانوية التابع لها وكتابة الرمز التأكيدي ثم بعد ذلك الانتقال إلى الخطوة التالية وهي تسجيل الرغبات والتي لها معايير كثيرة فيجب اختيار الكليات القريبة والمناسبة لمجموعك ومراعاة التوزيع الجغرافي، ومراعاة استنفاذ الرغبات وإليكم فيديو يوضح طريقة التسجيل في التنسيق خطوة بخطوة:

وهنا نكون قد انتهينا من خطوات تسجيل الرغبات ومع أطيب التمنيات بالنجاح والتوفيق لجميع الطلاب في المرحلة الجامعية القادمة.