تنسيق الكليات 2019| تنسيق كلية الصيدلة 2018 2019 لطلاب الثانوية العامة علمي علوم في جميع المحافظات “ازمة تكليف الصيادلة”

نتابع معكم في هذه المقالة المميزة كل ما يهمكم وتبحثون عنه حول تنسيق كلية الصيدلة 2018 2019 وتوقعات تنسيق الصيدلة للعام الجديد لطلاب الثانوية العامة شعبة علمي علوم، ويسعي الطلاب لدخول كليات القمة في شعبة علمي علوم، ومن ضمن هذه الكليات الحكومية المميزة ذات الشأن كلية صيدلة، ويوجد 19 كلية حكومية في كافة المحافظات، وسنوافيكم بالحد الأدني للقبول في كلية صيدلة، والجدير بالذكر أن الكلية لا تحتاج إلي اختبارات قدرات، تابعونا علي موقع كلمة دوت اورج للمزيد من التفاصيل حول تنسيق الكليات 2018 وايضا الكليات المتاحة لطلاب علمي علوم في الثانوية العامة المصرية للمرحلة الأولي والثانية والثالثة.

تنسيق كلية الصيدلة 2018 2019

كلية الصيدلة جامعة المنوفية 400.0 كلية صيدله جامعة الزقازيق 397.5 كلية الصيدلة جامعة جنوب الوادى 400.0 كلية الصيدله جامعة القاهره 397.5 كلية صيدلة جامعة الفيوم 99.0 كلية الصيدلة جامعة بورسعيد 397.5 كلية الصيدلة جامعة السادات 99.0 كلية الصيدله جامعة عين شمس 397.5 كلية صيدله جامعة المنصوره 398.5 كلية صيدلة جامعة اسيوط 397.5 كلية صيدلة جامعة سوهاج 398.5 كلية صيدله جامعة بنى سويف 397.5 كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى جامعة كفر الشيخ 398.5 صيدله الاسماعيليه جامعة قناة السويس 397.5 كلية صيدلة جامعة المنيا 398.0 كلية الصيدله جامعة حلوان 397.0 كلية الصيدلة جامعة دمنهور 398.0 كلية الصيدله جامعة الاسكندريه 397.0 كلية الصيدله جامعة طنطا 398.0 _ _

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كلية صيدلة

والجدير بالذكر أنه هناك بالمجموع 43 كلية صيدلة حكومي وخاص، وعدد الخريجين يقترب من 15 ألف خريج سنويا، بزيادة 5 أضعاف عن المعدلات العالمية، ومصر بها 74 ألف صيدلة يعمل منها 60 ألفًا بشكل فاعل، وقد ظهرت خلال السنوات الأخيرة بوادر أزمة في تكليف الصيادلة الخريجين في مصر، وقد قالت وزيرة الصحة أمام البرلمان: “بيدوني 16 ألف صيدلي.. أنا عايزة 3 آلاف”.