تنسيق الكليات 2019| تنسيق كلية الطب 2018 2019 لجميع الجامعات المصرية وتوقعات تنسيق الطب البشري للعام الجديد لطلاب علمي علوم

نتابع معكم في هذه المقالة المميزة كل ما يهمكم حول تنسيق كية الطب 2018 2019 وتوقعات تنسيق كليات الطب للعام الجديد، حيث يبحث طلاب الثانوية العامة شعبة علمي علوم عن مجموع قبول كليات الطب حيث أنها تعتبر كلية القمية لشعبة علمي علوم، ويمكنكم في هذه المقالة التعرف علي تنسيق الطب البشري، وسنوافيكم بروابط معرفة تنسيق طب اسنان والطب البيطري قريباً، كما سنوافيكم علي موقعنا كلمة دوت اورج بأهم الأخبار حول تنسيق الكليات 2019 للعام الحالي.

تنسيق الكليات تنسيق كلية الطب 2018 2019

جاء طب المنصورة كأعلي تنسيق كليات الطب في مصر، وهذا بمجموع 405.5، وعلي الجانب الآخر جائت كلية طب أسوان كأقل تنسيق بمجموع قبول 402.5، وهذا كان تنسيق الطب البشري للجامعات الحكومية، وسنوافيكم بتنسيق كلية الطب خاص قريبا.

طب المنصوره 405.0 طب القاهره 403.0 طب حلوان 402.0 طب كفر الشيخ 404.0 طب الاسكندريه 403.0 طب الفيوم 402.0 طب الاسماعيليه جامعة قناة السويس 404.0 طب سوهاج 403.0 طب بنها 403.0 طب الزقازيق 403.5 طب بورسعيد 403.0 طب السويس 402.0 طب الزقازيق 403.5 طب عين شمس 402.5 طب شبين الكوم جامعة المنوفية 403.5 طب طنطا 403.5 طب اسيوط 402.5 كلية الطب بقن 403.5 طب المنيا 403.5 طب بنى سويف 402.5 كلية طب أسوان 402.5

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مجموع كلية الطب 2018

تم التأكيد بالفعل من وزارة التعليم العالي أنه كلما زاد عدد المتقدمين لكليات الطب زاد التنسيق، ويمكنكم تسجيل رغبات الكليات الحكومية والخاصة قريبا عبر موقع التنسيق الإلكتروني، تابعونا علي موقع كلمة دوت اورج رسميا لمعرفة تنسيق الجامعات المصرية الحكومية والخاصة في مصر لطلاب الثانوية العامة علمي علوم وعلمي رياضة وادبي والحد الأدني للقبول في الكليات والمعاهد.