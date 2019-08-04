تنسيق الكليات 2019 | هنا المؤشرات النهائية وموعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية عبر بوابة الحكومة المصرية tansik.egypt.gov.eg

يواصل طلاب الثانوية العامة تسجيل رغباتهم في تنسيق المرحلة الثانية 2019 للقبول بالجامعات، حيث انطلقت أعمال تنسيق الكليات الخاصة بالمرحلة الثانية يوم الأربعاء الماضي الموافق 7/31، ويتم إغلاق باب تلقي تسجيل الرغبات في الساعة السابعة مساء اليوم الأحد، ويتبقى بذلك تنسيق المرحلة الثالثة والتى تعد آخر مراحل تنسيق القبول بالجامعات المصرية وتشمل طلاب الثانوية العامة والثانوية الأزهرية وطلاب الدبلومات الفنية.

وفور إغلاق باب تلقي طلبات التسجيل تعقد اللجنة العليا للتنسيق، اجتماعًا لقراءة وتحليل رغبات الطلاب بالإضافة وضع الحدود الدنيا للكليات وإعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019.

موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019

أوضحت وزارة التعليم العالى أن حوالي 215 ألف طالبًا سجلوا رغباتهم بالمرحلة الثانية حتى الآن، ويغلق موقع بوابة الحكومة المصرية باب تنسيق المرحلة الثانية مساء اليوم، على أن يتم إعلان نتيجة التنسيق خلال 48 ساعة من موعد إغلاق باب تسجيل الرغبات، مشيرة إلى أن عقب إعلان النتيجة يتم تحديد موعد فتح باب التحويلات وتقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الأولى والثانية بتنسيق الجامعات.

مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2019

مع قُرب إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019 تزداد تساؤلات الطلاب حول المؤشرات النهائية للتنسيق والحدود الدنيا للقبول في الكليات العلمية والأدبية؛ حيث أشارت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لأن المؤشرات شبه النهائية في هذه المرحلة جاء فيها الحد الأدنى لكليات الهندسة لـ 94.1% وتتاح أماكن للكلية بجامعات مختلفة منها:

جامعة السويس.

جامعة حلوان.

جامعة المنوفية.

جامعة الفيوم.

جامعة المنيا.

جامعة أسيوط.

جامعة أسوان.

بالإضافة لذلك فإن المؤشرات شبه النهائية لكليات الحاسبات والمعلومات من المتوقع أن تقف عند 92.8% من الحد الأدنى لها، حيث يوجد بالكلية حوالي 4 آلاف مكان خالٍ، فيما تشير التوقعات أن يتخطى قبول كليات العلوم نسبة 93.5%.

أما الكليات الأدبية فتأتي المؤشرات شبه النهائية الخاصة بكليات التمريض أن يتوقف الحد الأدني لها عند نسبة 95% بينما يتوقع أن تأتي نسبة الحد الأدنى للمعاهد الهندسية عند 84%.